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林口早午餐｜米果沖繩飯糰 被水豚君包圍的可愛小店

米果沖繩飯糰 林口早午餐 林口早餐 水豚君 more
2025-02-17 12:46:00 文字：SISI人妻
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SISI人妻

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米果沖繩飯糰 飯糰-01.jpg

最近又發現林口三井outlet附近新開的早午餐店「米果沖繩飯糰
店內主打多種口味的沖繩飯糰，提供葷素者多樣化的選擇～
 

 

室外環境

室內外裝潢以可愛的水豚君為主視覺

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▼室內不大，大約12個座位

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▼連壁紙跟坐墊都是水豚君林口早午餐｜米果沖繩飯糰 被水豚君包圍的可愛小店

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▼窗邊的位子超chill，可以看中庭的景

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▼水豚君可愛的招牌

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米果沖繩飯糰菜單

除了單點之外，還有套餐的選擇～可加購薯條或可樂餅搭配飲料！

米果沖繩飯糰菜單.JPG

米果沖繩飯糰菜單2.JPG

米果沖繩飯糰菜單4.JPG

米果沖繩飯糰菜單3.JPG

米果沖繩飯糰菜單5.JPG

 

餐點介紹

▼櫛瓜天婦羅玉子飯糰
現炸櫛瓜吃起來又脆又多汁，滿驚豔的！吃素的朋友可以點點看～

米果沖繩飯糰8.jpg

 

▼豬肉玉子飯糰
這款老公覺得肉比較普通，下次想嘗試其他口味

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▼加了A、B套餐(薯條、南瓜可樂餅)
都是現炸的～酥脆可口，喜愛炸物的我們超愛林口早午餐｜米果沖繩飯糰 被水豚君包圍的可愛小店

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▼紅茶茶味比較淡、豆漿

米果沖繩飯糰9.jpg


住在林口、龜山的朋友，想嘗試不同風味的早午餐，米果沖繩飯糰是個不錯的選擇喔～

 

 

 

🔴 早午餐店名稱：米果沖繩飯糰
🔴 地址： 244新北市林口區三民路175巷2號1樓
🔴 營業時間：週一～週六 06:30–14:30 (週日公休)
🔴 粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61561184939038
🔴 Instagram：https://www.instagram.com/migo_130423/

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米果沖繩飯糰

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place新北市林口區三民路175巷2號1樓
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美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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