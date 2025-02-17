最近又發現林口三井outlet附近新開的早午餐店「米果沖繩飯糰」

店內主打多種口味的沖繩飯糰，提供葷素者多樣化的選擇～



室外環境

室內外裝潢以可愛的水豚君為主視覺

▼室內不大，大約12個座位

▼連壁紙跟坐墊都是水豚君

▼窗邊的位子超chill，可以看中庭的景

▼水豚君可愛的招牌

米果沖繩飯糰菜單

除了單點之外，還有套餐的選擇～可加購薯條或可樂餅搭配飲料！

餐點介紹

▼櫛瓜天婦羅玉子飯糰

現炸櫛瓜吃起來又脆又多汁，滿驚豔的！吃素的朋友可以點點看～

▼豬肉玉子飯糰

這款老公覺得肉比較普通，下次想嘗試其他口味

▼加了A、B套餐(薯條、南瓜可樂餅)

都是現炸的～酥脆可口，喜愛炸物的我們超愛

▼紅茶茶味比較淡、豆漿



住在林口、龜山的朋友，想嘗試不同風味的早午餐，米果沖繩飯糰是個不錯的選擇喔～