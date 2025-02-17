最近又發現林口三井outlet附近新開的早午餐店「米果沖繩飯糰」
店內主打多種口味的沖繩飯糰，提供葷素者多樣化的選擇～
室外環境
室內外裝潢以可愛的水豚君為主視覺
▼室內不大，大約12個座位
▼連壁紙跟坐墊都是水豚君
▼窗邊的位子超chill，可以看中庭的景
▼水豚君可愛的招牌
米果沖繩飯糰菜單
除了單點之外，還有套餐的選擇～可加購薯條或可樂餅搭配飲料！
餐點介紹
▼櫛瓜天婦羅玉子飯糰
現炸櫛瓜吃起來又脆又多汁，滿驚豔的！吃素的朋友可以點點看～
▼豬肉玉子飯糰
這款老公覺得肉比較普通，下次想嘗試其他口味
▼加了A、B套餐(薯條、南瓜可樂餅)
都是現炸的～酥脆可口，喜愛炸物的我們超愛
▼紅茶茶味比較淡、豆漿
住在林口、龜山的朋友，想嘗試不同風味的早午餐，米果沖繩飯糰是個不錯的選擇喔～
🔴 早午餐店名稱：米果沖繩飯糰
🔴 地址： 244新北市林口區三民路175巷2號1樓
🔴 營業時間：週一～週六 06:30–14:30 (週日公休)
🔴 粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61561184939038
🔴 Instagram：https://www.instagram.com/migo_130423/