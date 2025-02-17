初春某週日安排一趟解任務半日遊，除了吃潤餅 #孤獨的潤餅獵人

還有沒試過的全家霜淇淋特殊造型，以及來斗六的「飪性．手作」

他們最近推出期間限定口味，又抹茶又芋泥的，都好吸引我啊

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商家名稱：飪性．手作(雲林縣斗六市成功路342號)

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營業資訊：0926906996 0963046638 週四至一14:00-售完為止；週二三休；其他營業時間異動參考店家公告

餐點介紹：常態口味/今日限定口味

用餐日期：2025.02



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▲飪性．手作 店面

與旁邊的小吃攤是同一家人經營

攤位後方有內用座位區，只點雞蛋糕也能在此慢慢吃喔

飪性．手作 菜單(拍攝日期：2025.02)

(客串演出: J哥、Na哥)

▲飪性．手作 製作過程

使用的是電熱式的韓式雞蛋糕烤爐， 烤模有 鐵氟龍不沾處理，不需要抹油就可以烤囉

麵糊和內餡配方都是老闆自行調配，非預拌粉

▲飪性．手作 製作過程

現烤約3-5分鐘，最後烙上logo烙印、起爐放涼一下就可以裝袋囉

▲飪性．手作 雞蛋糕

餡料集中在雞蛋糕的正中央，使的雞蛋糕兩邊很挺，但中央的糕體蠻薄的

單手拿著時會感覺中央較柔軟脆弱，我也真的有一顆雞蛋糕的餡料還從烙印紋路偷跑出來

可以拿出來透透氣、降點溫，會變更穩固些

香純原味 NT 15

原味蛋糕體蓬鬆又帶彈性，但不會有明顯Q的口感，就是適量施力下都能感覺糕體可充分回彈。

相對蛋和麵，奶味相對明顯，微甜甜度(三分糖)，連吃兩、三顆沒問題，但再多應該會開始有些膩

伯爵紅茶奶酥 NT 25

是店家常態供應且備受歡迎的口味！既有濃郁清新的紅茶香，也同時還能吃得到奶酥的奶甜味。

因為我是雞蛋糕剛烤好就迫不及待馬上剝開，發現裡面的伯爵紅茶奶酥還略有水漾，但稍等降溫後再吃就能吃得到厚實緻密的酥綿口感，還甚至像花生醬那樣會有點噎口。整體也不會覺得有過重油感與油味

抹茶卡士達 NT 30

*今日限定口味

抹茶卡士達有加牛奶，剛烤好就馬上剝開的話會看到抹綠色卡士達醬間淌流少量米黃色奶水，呈現像大理石紋路。 抹茶味和奶味各半，帶些微苦韻，對我這抹茶控來說茶香和苦韻有但都不足夠。

其實同身為抹茶控的老闆也是偏好有苦的抹茶，只是之前的配方不少人客反應太苦，只好這次做抹茶卡士達醬時有將牛奶加多，對我(可能也包含老闆本人)還說有點可惜

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芋泥肉鬆 NT 35

*今日限定口味

與過去我吃過的雞蛋糕或車輪餅用的芋泥味到不同，他們的芋泥有加比較多奶油和牛奶，因此並非純純的天然芋頭香和糖甜，而是味道超像漢餅「芋頭酥」的芋頭餡，但當然口感有別、甜度也比較低啦。帶少許小顆粒的濕軟芋泥，搭配的肉鬆則是用伴手禮等級的高檔貨「新東陽海苔芝麻豬肉酥」，除了肉鬆還有白芝麻和海苔香氣，雖然香又不會油膩，但也部分掩蓋芋泥風味，呈現約芋頭：肉鬆約4：6

感覺可以芋泥比例多一點，或是改用純豬肉鬆

跟抹茶卡士達一樣的，之前老闆做只加糖的純芋泥餡，結果發現他們大多人客偏好濕潤口感，且純芋泥比較乾而不容易和雞蛋糕體內層融合，有點皮餡分開吃的感覺，才這次也改為多加牛奶的版本。所以對我這既抹茶控又是個芋頭控來說，他們芋泥好吃、有特色但就是比較拘禁、不夠縱「芋」啊

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以上。