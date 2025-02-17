早晨都有來杯黑咖啡的習慣，幫忙自己一天的開機! 這次全聯發現這款CASA特選卡薩早餐咖啡豆，立馬抓兩包回家!!

喜歡CASA特選卡薩早餐咖啡豆的外包裝，有利樂封條；可以隨自己想喝多少而磨多少豆子。相當貼心! 效期達2年，真的可以買回家慢慢品嘗!

《CASA卡薩特選早餐咖啡豆》具有麥芽甜香與米果香氣；平衡與不酸的中庸口感，很適合剛接觸咖啡的你!!

我挺喜歡這支《CASA卡薩特選早餐咖啡豆》，透過越南滴滴杯慢慢過濾可以聞的到米果香氣、口感相當平衡、麥芽香甜；很適合早晨品嘗、慢慢喚醒沉睡的自己；迎接美好的一天!

中烘培沒有把過多的味道帶進咖啡裡、咖啡濃度適中、口感順口沒有過多酸澀；熟穀物的香氣、麥芽的甜感，都有豐收縈繞的富足感。《CASA卡薩特選早餐咖啡豆》，可以佐餐麵包或者其他餐點都相當適合。

《CASA卡薩特選早餐咖啡豆》我喜歡美式風味飲用，對於剛接觸咖啡的朋友；友善度很高喔!! 也可以添加牛奶，增加奶香濃膩口感、讓營養滿分。

我把《CASA卡薩特選早餐咖啡豆》磨細緻些、透過越南滴滴杯過濾，咖啡風味口感更順口!!

咖啡豆品質相當完善、少有劣質豆；《CASA卡薩特選早餐咖啡豆》讓每一口的都順滑濃度適中。

環境永續、珍惜自然；使用越南滴滴杯來沖泡咖啡、假日早晨在濃郁的咖啡香氣慢慢展開!

越南滴滴杯沖泡咖啡，相較手沖咖啡時間更久些；《CASA卡薩特選早餐咖啡豆》在越南滴滴杯慢慢過濾中，口感更顯順滑；

越南滴滴杯，這樣的沖泡方式；彷彿時間留在東南亞，緩慢下來；

《CASA卡薩特選早餐咖啡豆》這款，我喜歡它單純的咖啡順口度；也推薦給你們!!



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