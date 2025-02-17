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Netflix 愛情喜劇電影《肚假情真》--- 漫天大謊一發不可收拾，陰錯陽差真愛終現身!

Netflix2025年2月5日獻映 美國愛情喜劇電影肚假情真 KindaPregnant
2025-02-17 15:16:00 文字：SJKen
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SJKen

SJKen

The Movie posters and stills of American Movie "美國電影《肚假情真》 (Kinda Pregnant)" was launching at Netflix Taiwan, Feb 5, 2025. 

(本文同步發表於「SJKen的浮光掠影」部落格，喜歡我的文章，請幫忙到「SJKen的浮光掠影FB粉絲頁」按讚，謝謝。)


<一分鐘短評>

灑下漫天大謊的她，卻遇上幸福來敲門，她要如何逆轉乾坤?

美國電影《肚假情真》(Kinda Pregnant)頗有英國知名系列愛情喜劇電影《BJ單身日記》的神韻，故事情節迥然不同，同樣微胖的女主角一人獨挑大樑，恨嫁假裝懷孕後的她，就此開啟了瘋狂的舉動，在一連串陰錯陽差的偶遇之後，卻碰到了真命天子，她要如何掀開漫天大謊，與他牽手一生，就是本片開啟笑聲不斷的賣點!



《肚假情真》(Kinda Pregnant)是一部 2025 年美國喜劇電影，由集美國喜劇演員與導演於一身的泰勒·斯賓德爾(Tyler Spindel)執導，電影故事原創朱莉·派瓦(Julie Paiva)和女主角艾米·舒默(Amy Schumer)共同編劇，艾米·舒默(Amy Schumer)、吉莉安·貝爾(Jillian Bell)、布萊恩妮・豪伊(Brianne Howey)和威爾·佛提(Will Forte) 領銜主演， 2025 年 2 月 5 日在 Netflix Taiwan平台上映。



導演泰勒·斯賓德爾(Tyler Spindel)是美國知名喜劇演員亞當·山德勒(Adam Sandler)的姪子，所以本片還找來了亞當·山德勒(Adam Sandler)當監製，連亞當的妻子潔奇·山德勒(Jackie Sandler)都在片中客串演出共同助力，美國電影《肚假情真》(Kinda Pregnant)講述了一位從小立志當媽媽的小學老師，因為一起長大又是學校同事閨蜜懷孕，自己卻至今未嫁，頓時心裡五味雜陳，羨慕與妒忌的感受齊發，於是她在偶然的機會下，在商店中偷了一個假孕肚來假裝懷孕，進而引爆一連串一發不可收拾，笑聲與淚水交織的故事。



2025.02.05在Netflix 上映的美國愛情喜劇電影《肚假情真》 (Kinda Pregnant) 正式預告 | Netflix，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=2vfG0MQ6q6c

  

女主角兼編劇的艾米·舒默(Amy Schumer)在美國電影《肚假情真》(Kinda Pregnant)一人獨挑大樑，飾演一位從小發願要當媽媽，長大成了小學老師，但年過四十卻還是雲英未嫁，閨蜜好友都已經懷孕，想當媽媽想瘋了的她， 買了假孕肚裝起孕婦，沒事上下班搭公車，享受被讓座的歡愉，又報名參加孕婦產前瑜珈班學吐納呼吸等課程，還認識了班上真正的孕婦好友，與她的哥哥，卻沒想到真正的姻緣卻就此開啟，一連串的陰錯陽差，她要如何收拾呢?

 

電影《肚假情真》(Kinda Pregnant)全片有許多笑點，劇本對白生活化又饒富趣味，女主角艾米·舒默(Amy Schumer)微胖但親切漂亮的臉龐與氣質，在銀幕上蠻上相，也很討喜有觀眾緣，與飾演美根(Megan)的哥哥喬許 ·路易斯(Josh Lewis)的男主角威爾·佛提(Will Forte)之間互動自然而充滿愛戀的幸福氛圍，從偶遇、再次相遇、溜冰場、酒吧熱舞、停車間的愛愛戲， 既浪漫又搞笑，到最後的真相顯露與追求感情的行動逆轉，又帶給觀眾滿滿勇氣與溫馨的幸福氛圍，讓人看得笑中帶淚，而圍繞在女主角身旁幾位女配角，真的善盡了綠葉襯紅花的角色重責，讓全片看來輕鬆無負擔，劇情安排讓觀眾一路微笑到大笑，再到最終見證幸福收尾的姨母笑，一整個看完輕鬆無負擔!

 

片中透過年齡老大不小的女主角無所不用其極，想一圓懷孕生子的夢想過程，在個人追求的心願，與真愛相遇成就一生幸福之間，細細描摩未婚大齡女子恨嫁與渴求愛情的心理輾轉，片中女主角與從小一起長大的懷孕的閨蜜好友，以及學校已懷孕的年輕同事， 還有在孕婦產前瑜珈班認識的孕婦學員們間的互動，讓人感受到兩小無猜一起長大的手帕交之間的溫馨友誼與深刻默契，在未婚與已婚懷孕女性之間，看似大膽或誇張的私密對話，也巧妙地描繪了當今社會男女速食愛情的真實面貌，時代的演變，讓從小懷抱著結婚生子養兒育女志向的小女孩，長大後卻面臨著社會變遷，美好而傳統道德不復見的焦慮，於是天外飛來奇想，想透過裝假孕肚，滿足自己一直無法實現心願的遺憾，只是一旦開啟了說謊的種子，便會落入一個接一個為了圓謊再說謊的惡性循環，明知道是不對的，到最後女主角終於瞞不住之前編造的漫天大謊後，要如何逆轉男主角冷卻的心與失落的信任感，重新點燃兩人之間曾經熱烈燃燒的愛火，就請你上Netflix 平台觀看這部於2025年2月5日最新到片的美國愛情喜劇電影《肚假情真》(Kinda Pregnant)


<電影本事>


從小立志結婚生子的蘭妮 · 牛頓(Lainy Newton，由艾米 · 舒默 Amy Schumer 飾演)，長大後在一間小學擔任老師，年過40卻依舊雲英未嫁，眼看成家立業的計畫泡湯，跟已結婚懷孕的閨蜜好友凱特(Kate，由吉莉安·貝爾Jillian Bell飾演)逛孕婦與嬰兒用品店時，突發奇想決定假裝懷孕，在店內偷了一個假孕肚撒謊已懷孕，從此四處穿孕婦裝到處參加產前瑜珈班，並認識了見義勇為的另一位孕婦好友美根 · 泰勒(Megan Taylor，由布萊恩妮・豪伊 Brianne Howey飾演)，卻沒想到在偶然的機會下，認識了美根(Megan)的哥哥喬許 ·路易斯(Josh Lewis， 由威爾·佛提 Will Forte飾演)，並逐漸被他吸引並愛上他，面對心目中的白馬王子，蘭妮會怎麼收拾自己捅出來漫天大謊的簍子，重新取得追求幸福真愛的機會呢?

The Movie posters and stills of American Movie "美國電影《肚假情真》 (Kinda Pregnant)" was launching at Netflix Taiwan, Feb 5, 2025.The Movie posters and stills of American Movie "美國電影《肚假情真》 (Kinda Pregnant)" was launching at Netflix Taiwan, Feb 5, 2025.The Movie posters and stills of American Movie "美國電影《肚假情真》 (Kinda Pregnant)" was launching at Netflix Taiwan, Feb 5, 2025.The Movie posters and stills of American Movie "美國電影《肚假情真》 (Kinda Pregnant)" was launching at Netflix Taiwan, Feb 5, 2025.The Movie posters and stills of American Movie "美國電影《肚假情真》 (Kinda Pregnant)" was launching at Netflix Taiwan, Feb 5, 2025.The Movie posters and stills of American Movie "美國電影《肚假情真》 (Kinda Pregnant)" was launching at Netflix Taiwan, Feb 5, 2025.The Movie posters and stills of American Movie "美國電影《肚假情真》 (Kinda Pregnant)" was launching at Netflix Taiwan, Feb 5, 2025.The Movie posters and stills of American Movie "美國電影《肚假情真》 (Kinda Pregnant)" was launching at Netflix Taiwan, Feb 5, 2025.The Movie posters and stills of American Movie "美國電影《肚假情真》 (Kinda Pregnant)" was launching at Netflix Taiwan, Feb 5, 2025.The Movie posters and stills of American Movie "美國電影《肚假情真》 (Kinda Pregnant)" was launching at Netflix Taiwan, Feb 5, 2025.The Movie posters and stills of American Movie "美國電影《肚假情真》 (Kinda Pregnant)" was launching at Netflix Taiwan, Feb 5, 2025. 

 

肚假情真 Kinda Pregnant
出品國家 : 美國
上映日期 : 2025年2月5日
電影類型 : 喜劇/愛情
電影片長 : 1 時 38 分
上映頻道 : Netflix 台灣
電影監製 : Adam Sandler, Tim Herlihy, Amy Schumer,Molly Sims, Alex Saks, Kevin Grady,Eli Thomas與Judit Maull
故事創作 : 朱莉·派瓦(Julie Paiva)
電影導演 : 泰勒·斯賓德爾(Tyler Spindel)
劇本編寫 : 朱莉·派瓦(Julie Paiva)和女主角艾米·舒默(Amy Schumer)
電影攝影 : Stuart Dryburgh
電影剪輯 : Tom Costain與J.J. Titone
電影音樂 : Rupert Gregson-Williams
製作公司 : Happy Madison Productions, Something Happy,It's So Easy與 Saks Picture Company
領銜主演 :
艾米·舒默(Amy Schumer)飾演假懷孕的學校老師南尼蘭妮 · 牛頓(Lainy Newton)
吉莉安·貝爾(Jillian Bell)飾演蘭妮(Lainy)從小到大的閨蜜凱特(Kate)
布萊恩妮・豪伊(Brianne Howey)飾演蘭妮(Lainy)在孕婦班認識的好友美根 · 泰勒(Megan Taylor)
威爾·佛提(Will Forte)飾演蘭妮(Lainy)的愛戀對象，美根(Megan)的哥哥喬許 ·路易斯(Josh Lewis)
克里斯・吉爾(Chris Geere)飾演美根(Megan)的先生史蒂芬(Steve)
莉茲·百老匯(Lizze Broadway)飾演少根筋常針對蘭妮(Lainy)的學校年輕女同事雪莉(Shirley)
烏爾茲拉·卡爾森(Urzila Carlson)飾演蘭妮(Lainy)在校督導學生的同事法隆(Fallon)
小戴蒙・韋恩斯(Damon Wayans Jr. )飾演蘭妮(Lainy) 交往四年的前男友大衛(Dave)_
亞歷克斯·莫法特(Alex Moffat)飾演龍(Rawn)
喬·大衛·摩爾(Joel David Moore)飾演馬克(Mark)
莫莉·西姆斯(Molly Sims)飾演孕婦產前研習營的老師
戴夫·亞提(Dave Attell)飾演雪莉(Shirley) 父親
法蘭西斯·班哈默(Francis Benhamou)飾演孕婦瑜珈班的學生珍(Jane)
潔奇·山德勒(Jackie Sandler)的飾演孕婦瑜珈班的老師
艾利森·史壯(Allison Strong)飾演餐廳女侍 Dumbo
官網 : Netflix
FB粉絲頁 : Netflix
IG : Netflix Taiwan
Youtube 頻道 : Netflix Taiwan

(註)
一、本文中介紹的電影海報與劇照，係引用自Netflix 台灣FB粉絲頁相簿 ，圖片僅作為推薦好電影之目的，無任何商業利益之考量，版權歸屬Netflix Taiwan與電影製作公司所有，請勿任意轉載，或另移作商業使用。

二、本文介紹的電影《肚假情真》預告影片  ，引用自Netflix Taiwan Youtube 頻道平台 ，版權歸屬Netflix Taiwan與電影製作公司所有。

三、本文影評文字，版權歸屬SJKen個人所有，未經本人書面同意，請勿任意引用、分享、轉載與下載，盜文必究。

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2025年2月5日Netflix最新獻映 美國愛情喜劇片 肚假情真 KindaPregnant
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