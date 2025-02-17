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<一分鐘短評>



灑下漫天大謊的她，卻遇上幸福來敲門，她要如何逆轉乾坤?



美國電影《肚假情真》(Kinda Pregnant)頗有英國知名系列愛情喜劇電影《BJ單身日記》的神韻，故事情節迥然不同，同樣微胖的女主角一人獨挑大樑，恨嫁假裝懷孕後的她，就此開啟了瘋狂的舉動，在一連串陰錯陽差的偶遇之後，卻碰到了真命天子，她要如何掀開漫天大謊，與他牽手一生，就是本片開啟笑聲不斷的賣點!





《肚假情真》(Kinda Pregnant)是一部 2025 年美國喜劇電影，由集美國喜劇演員與導演於一身的泰勒·斯賓德爾(Tyler Spindel)執導，電影故事原創朱莉·派瓦(Julie Paiva)和女主角艾米·舒默(Amy Schumer)共同編劇，艾米·舒默(Amy Schumer)、吉莉安·貝爾(Jillian Bell)、布萊恩妮・豪伊(Brianne Howey)和威爾·佛提(Will Forte) 領銜主演， 2025 年 2 月 5 日在 Netflix Taiwan平台上映。





導演泰勒·斯賓德爾(Tyler Spindel)是美國知名喜劇演員亞當·山德勒(Adam Sandler)的姪子，所以本片還找來了亞當·山德勒(Adam Sandler)當監製，連亞當的妻子潔奇·山德勒(Jackie Sandler)都在片中客串演出共同助力，美國電影《肚假情真》(Kinda Pregnant)講述了一位從小立志當媽媽的小學老師，因為一起長大又是學校同事閨蜜懷孕，自己卻至今未嫁，頓時心裡五味雜陳，羨慕與妒忌的感受齊發，於是她在偶然的機會下，在商店中偷了一個假孕肚來假裝懷孕，進而引爆一連串一發不可收拾，笑聲與淚水交織的故事。





2025.02.05在Netflix 上映的美國愛情喜劇電影《肚假情真》 (Kinda Pregnant) 正式預告 | Netflix，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=2vfG0MQ6q6c

女主角兼編劇的艾米·舒默(Amy Schumer)在美國電影《肚假情真》(Kinda Pregnant)一人獨挑大樑，飾演一位從小發願要當媽媽，長大成了小學老師，但年過四十卻還是雲英未嫁，閨蜜好友都已經懷孕，想當媽媽想瘋了的她， 買了假孕肚裝起孕婦，沒事上下班搭公車，享受被讓座的歡愉，又報名參加孕婦產前瑜珈班學吐納呼吸等課程，還認識了班上真正的孕婦好友，與她的哥哥，卻沒想到真正的姻緣卻就此開啟，一連串的陰錯陽差，她要如何收拾呢?

電影《肚假情真》(Kinda Pregnant)全片有許多笑點，劇本對白生活化又饒富趣味，女主角艾米·舒默(Amy Schumer)微胖但親切漂亮的臉龐與氣質，在銀幕上蠻上相，也很討喜有觀眾緣，與飾演美根(Megan)的哥哥喬許 ·路易斯(Josh Lewis)的男主角威爾·佛提(Will Forte)之間互動自然而充滿愛戀的幸福氛圍，從偶遇、再次相遇、溜冰場、酒吧熱舞、停車間的愛愛戲， 既浪漫又搞笑，到最後的真相顯露與追求感情的行動逆轉，又帶給觀眾滿滿勇氣與溫馨的幸福氛圍，讓人看得笑中帶淚，而圍繞在女主角身旁幾位女配角，真的善盡了綠葉襯紅花的角色重責，讓全片看來輕鬆無負擔，劇情安排讓觀眾一路微笑到大笑，再到最終見證幸福收尾的姨母笑，一整個看完輕鬆無負擔!

片中透過年齡老大不小的女主角無所不用其極，想一圓懷孕生子的夢想過程，在個人追求的心願，與真愛相遇成就一生幸福之間，細細描摩未婚大齡女子恨嫁與渴求愛情的心理輾轉，片中女主角與從小一起長大的懷孕的閨蜜好友，以及學校已懷孕的年輕同事， 還有在孕婦產前瑜珈班認識的孕婦學員們間的互動，讓人感受到兩小無猜一起長大的手帕交之間的溫馨友誼與深刻默契，在未婚與已婚懷孕女性之間，看似大膽或誇張的私密對話，也巧妙地描繪了當今社會男女速食愛情的真實面貌，時代的演變，讓從小懷抱著結婚生子養兒育女志向的小女孩，長大後卻面臨著社會變遷，美好而傳統道德不復見的焦慮，於是天外飛來奇想，想透過裝假孕肚，滿足自己一直無法實現心願的遺憾，只是一旦開啟了說謊的種子，便會落入一個接一個為了圓謊再說謊的惡性循環，明知道是不對的，到最後女主角終於瞞不住之前編造的漫天大謊後，要如何逆轉男主角冷卻的心與失落的信任感，重新點燃兩人之間曾經熱烈燃燒的愛火，就請你上Netflix 平台觀看這部於2025年2月5日最新到片的美國愛情喜劇電影《肚假情真》(Kinda Pregnant)。



<電影本事>



從小立志結婚生子的蘭妮 · 牛頓(Lainy Newton，由艾米 · 舒默 Amy Schumer 飾演)，長大後在一間小學擔任老師，年過40卻依舊雲英未嫁，眼看成家立業的計畫泡湯，跟已結婚懷孕的閨蜜好友凱特(Kate，由吉莉安·貝爾Jillian Bell飾演)逛孕婦與嬰兒用品店時，突發奇想決定假裝懷孕，在店內偷了一個假孕肚撒謊已懷孕，從此四處穿孕婦裝到處參加產前瑜珈班，並認識了見義勇為的另一位孕婦好友美根 · 泰勒(Megan Taylor，由布萊恩妮・豪伊 Brianne Howey飾演)，卻沒想到在偶然的機會下，認識了美根(Megan)的哥哥喬許 ·路易斯(Josh Lewis， 由威爾·佛提 Will Forte飾演)，並逐漸被他吸引並愛上他，面對心目中的白馬王子，蘭妮會怎麼收拾自己捅出來漫天大謊的簍子，重新取得追求幸福真愛的機會呢?

肚假情真 Kinda Pregnant

出品國家 : 美國

上映日期 : 2025年2月5日

電影類型 : 喜劇/愛情

電影片長 : 1 時 38 分

上映頻道 : Netflix 台灣

電影監製 : Adam Sandler, Tim Herlihy, Amy Schumer,Molly Sims, Alex Saks, Kevin Grady,Eli Thomas與Judit Maull

故事創作 : 朱莉·派瓦(Julie Paiva)

電影導演 : 泰勒·斯賓德爾(Tyler Spindel)

劇本編寫 : 朱莉·派瓦(Julie Paiva)和女主角艾米·舒默(Amy Schumer)

電影攝影 : Stuart Dryburgh

電影剪輯 : Tom Costain與J.J. Titone

電影音樂 : Rupert Gregson-Williams

製作公司 : Happy Madison Productions, Something Happy,It's So Easy與 Saks Picture Company

領銜主演 :

艾米·舒默(Amy Schumer)飾演假懷孕的學校老師南尼蘭妮 · 牛頓(Lainy Newton)

吉莉安·貝爾(Jillian Bell)飾演蘭妮(Lainy)從小到大的閨蜜凱特(Kate)

布萊恩妮・豪伊(Brianne Howey)飾演蘭妮(Lainy)在孕婦班認識的好友美根 · 泰勒(Megan Taylor)

威爾·佛提(Will Forte)飾演蘭妮(Lainy)的愛戀對象，美根(Megan)的哥哥喬許 ·路易斯(Josh Lewis)

克里斯・吉爾(Chris Geere)飾演美根(Megan)的先生史蒂芬(Steve)

莉茲·百老匯(Lizze Broadway)飾演少根筋常針對蘭妮(Lainy)的學校年輕女同事雪莉(Shirley)

烏爾茲拉·卡爾森(Urzila Carlson)飾演蘭妮(Lainy)在校督導學生的同事法隆(Fallon)

小戴蒙・韋恩斯(Damon Wayans Jr. )飾演蘭妮(Lainy) 交往四年的前男友大衛(Dave)_

亞歷克斯·莫法特(Alex Moffat)飾演龍(Rawn)

喬·大衛·摩爾(Joel David Moore)飾演馬克(Mark)

莫莉·西姆斯(Molly Sims)飾演孕婦產前研習營的老師

戴夫·亞提(Dave Attell)飾演雪莉(Shirley) 父親

法蘭西斯·班哈默(Francis Benhamou)飾演孕婦瑜珈班的學生珍(Jane)

潔奇·山德勒(Jackie Sandler)的飾演孕婦瑜珈班的老師

艾利森·史壯(Allison Strong)飾演餐廳女侍 Dumbo

官網 : Netflix

FB粉絲頁 : Netflix

IG : Netflix Taiwan

Youtube 頻道 : Netflix Taiwan



(註)

一、本文中介紹的電影海報與劇照，係引用自Netflix 台灣FB粉絲頁相簿 ，圖片僅作為推薦好電影之目的，無任何商業利益之考量，版權歸屬Netflix Taiwan與電影製作公司所有，請勿任意轉載，或另移作商業使用。



二、本文介紹的電影《肚假情真》預告影片 ，引用自Netflix Taiwan Youtube 頻道平台 ，版權歸屬Netflix Taiwan與電影製作公司所有。



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