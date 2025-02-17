歲末年終，最期待的莫過於公司一年一度的尾牙。今年公司的尾牙辦在高雄展覽館，場地寬敞氣派，菜色更是令人期待。這次的尾牙宴請來了屏東潮州頗負盛名的聞香閣宴會餐廳掌廚，果然不負眾望，道道佳餚都讓人食指大動，大家吃得非常滿意！

▼屏東潮州聞香閣宴會餐廳，這家餐廳在屏東潮州可是赫赫有名，聽說已經傳承三代，是當地人辦桌的首選。他們的辦桌菜色不僅澎湃大方，而且口味也是一絕，這次尾牙能請到他們來，可見公司也是下了重本的。

五福大拼盤

▼前菜拼盤一上桌就讓人眼睛一亮！有我最愛的東坡肉，肥而不膩，入口即化；還有香酥可口的炸蝦捲，外酥內嫩，鮮味十足；水晶雞肉質鮮嫩，搭配特製醬汁，更是美味。這拼盤一上來，就感覺今天的尾牙肯定很豐盛。

珠貝蝦仁八珍肉羹

▼羹湯濃稠，用料豐富。珠貝、蝦仁、肉羹等食材搭配得恰到好處，每一口都能嚐到不同的食材，口感豐富有層次，羹湯味道鮮美，喝下去全身舒暢。

起司焗烤龍蝦

▼龍蝦肉質Q彈，搭配香濃的起司焗烤，龍蝦個頭不小，肉質飽滿，吃起來非常過癮。連同事也忍不住拍起照來！

金蒜蓉海大蝦

▼海大蝦Size大隻！一上桌蒜蓉的香氣撲鼻而來，蝦肉鮮甜彈牙，吃得大家眉開眼笑。這蝦子新鮮度沒話說，一口咬下去，Q彈、汁水四溢，真是太美味了。

蔥油甘露龍虎石斑魚

▼石斑魚肉質細嫩，搭配蔥油的香氣，味道鮮美，入口即化，可見食材非常新鮮。

蒲燒鰻魚原籠米糕

▼鰻魚肉質肥厚鮮嫩，搭配粒粒分明的米糕，蒲燒醬汁鹹甜交織，味道恰到好處，是一道很實在的辦桌菜，吃起來很有飽足感。

蠔油煨鮑魚

▼鮑魚口感Q彈，搭配蠔油的鮮香，味道濃郁，細嫩肉質吃得我心滿意足！

蟲草竹笙燉烏骨雞盅

▼湯頭清甜，烏骨雞肉質鮮嫩，蟲草和竹笙的搭配，感覺喝完超養生！喝下去暖心暖胃，感覺全身都充滿了能量XD

潮式佛跳牆

▼用料豐富，有干貝、鮑魚等高檔食材，湯頭濃郁，味道鮮美，料多實在，大家喝得心滿意足，不少人都裝了第二碗。

蜜汁豚肋排佐泡菜

▼肋排肉質軟嫩，蜜汁的甜味和泡菜的酸辣味搭配得恰到好處，更是增添了風味，吃起來一點都不膩。

整體來說，這次的尾牙宴大家吃得非常開心，菜色豐富多樣，食材新鮮，味道鮮美，每一道菜都吃得出聞香閣宴會餐廳的用心。感謝公司舉辦這麼棒的尾牙辦桌，讓我們在歡樂的氛圍中，享受美食，迎接新的一年！

高雄屏東尾牙辦桌廠商推薦

潮州聞香閣宴會餐廳

地址：屏東縣潮州鎮四維路550號

電話：08 780 3338

營業時間：10:00-20:30（週二休息）

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