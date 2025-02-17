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游家肥貓，大溪友善寵物老宅茶餐廳，提供港式私房料理，老闆本身收養很多貓咪，對毛孩超級無敵友善！

2025-02-17 16:55:00 文字：小珊珊
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小珊珊

小珊珊

游家肥貓，大溪友善寵物老宅茶餐廳，提供港式私房料理，老闆本身

桃園大溪隱藏版秘境！193酷哦超秘境隱藏版的老宅咖啡餐廳

游家肥貓在大溪交流道旁的巷弄內，提供桃園少見的港式創意料理，店內有喵星人陪吃158蹭

 

以友善動物、特色港點及農村料理為主軸，空間寬敞舒適劃分室內與戶外

保持寧靜的心情〜和小編一起來去瞧瞧這秘境吧！093跑圈

餐廳設有專屬的停車場，最近的就在門口，所以自駕前來不必擔心找不到停車位的問題

這時，停好車看見古厝於是往右側走，樹木綿延的綠色長廊，眼前出現由兩層樓老宅改造的可愛小店

游家肥貓，大溪友善寵物老宅茶餐廳，提供港式私房料理，老闆本身

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游家肥貓的三合院被店家規畫成兩層樓的座位區，而且有一點南洋系的峇里島風格

還有綠葉樹枝點綴，文青風的外觀，拍起照來也很好看

游家肥貓，大溪友善寵物老宅茶餐廳，提供港式私房料理，老闆本身

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戶外的話有日本矮雞，大大小小的四處遊走呢

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走進游家肥貓，老宅充滿時光交融的溫度，空間皆由老闆親自打造

老屋元素就保留下來，例如磨石子地板、水泥大樑，甚至也可新添紅磚牆或籐編櫃門

舊時代的裝潢元素，讓空間的新舊物件混搭不僅更顯人文氛圍

我很喜歡復古的氛圍〜035喜

游家肥貓，大溪友善寵物老宅茶餐廳，提供港式私房料理，老闆本身

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愛貓狗老闆！！！超有愛心的，會到處救援流浪貓狗！

游家肥貓，大溪友善寵物老宅茶餐廳，提供港式私房料理，老闆本身

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接著我們來看看菜單的部分吧

據說老闆是港點大廚，所以我們來當然就鎖定港式點心

有蒸籠拼盤、菇菇包和點心，私廚港點不定時更換，也有義大利麵類可以選擇

游家肥貓，大溪友善寵物老宅茶餐廳，提供港式私房料理，老闆本身

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【綜合炸物拼盤】

蘿蔔糕+芙蓉豆腐+米血

滿載各種口感炸物，讓你一次享受多種美味！

無論是炸蘿蔔糕、炸豬血糕還是炸豆腐，每一樣都經過精心調製，酥脆可口

游家肥貓，大溪友善寵物老宅茶餐廳，提供港式私房料理，老闆本身

 

【港式蘿蔔糕】

蘿蔔糕煎到外酥內嫩，好吃到不行〜

原以為是餡料都浮在表面，結果切開來看也是滿滿的餡料呢

料多豐富有層次的蘿蔔糕，必點！！！106嘮叨

游家肥貓，大溪友善寵物老宅茶餐廳，提供港式私房料理，老闆本身

 

【清炒蔬食義大利麵】

點義大利麵想吃飽一點，可加100元升級套餐

義大利麵雖然平價但口味、份量一點也都不會馬虎

嚼勁十足的鮮嫩蔬菜與Q彈的麵條完美結合，清淡中帶著深邃的鮮味，令人口齒留香〜

游家肥貓，大溪友善寵物老宅茶餐廳，提供港式私房料理，老闆本身

 

【清炒什錦菇】

看看這些繽紛的菇菇，真的可以感受到老闆的用心

把便宜又好取得的菇類蔬菜變成好好吃021渴望

多種味道在口中交會，香味真的很特別，清爽又開胃！

游家肥貓，大溪友善寵物老宅茶餐廳，提供港式私房料理，老闆本身

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【老闆私藏港點】

豆鼓排骨+黑椒味菜蒸大腸

游家肥貓，大溪友善寵物老宅茶餐廳，提供港式私房料理，老闆本身

 

排骨軟嫩多汁，而豆豉與其他調味料結合創造出濃郁的鹹香風味

豆鼓排骨好入味、好軟嫩，太好吃〜016飄過

喜歡吃港式飲茶的點這道就對了，一定會喜歡上這一味！

游家肥貓，大溪友善寵物老宅茶餐廳，提供港式私房料理，老闆本身

 

蒸大腸是茶樓經典蒸菜之一，大多會以黑椒味菜(酸菜)配搭

大腸完全吸附滷汁好吃不用怕有腥味，豆干也很推薦可以感受到他們滷得入味多汁

游家肥貓，大溪友善寵物老宅茶餐廳，提供港式私房料理，老闆本身

 

【菇獨流出金沙淚】

游家肥貓，大溪友善寵物老宅茶餐廳，提供港式私房料理，老闆本身

 

一口咬下香濃內餡流瀉超過癮，感受爆漿滋味！！！

蛋黃氣味鮮明內餡滿滿香鹹濃郁，令人愛不釋口045來親個

奶味十足，滿口鹹、甜、香，讓人欲罷不能〜

游家肥貓，大溪友善寵物老宅茶餐廳，提供港式私房料理，老闆本身

 

【荷葉糯米雞飯】

軟Q的糯米飯中包裹著豐富的餡料，荷葉的清香完全融入米飯及材料中

豐富餡料，每一口都可以吃到糯米與荷葉的香氣，淡淡荷葉香氣，糯米口感正好軟Q

游家肥貓，大溪友善寵物老宅茶餐廳，提供港式私房料理，老闆本身

 

【燒賣蒸籠拼盤】

蒸籠拼盤內有三種口味的燒賣，3顆鮮蝦、4顆綜合、3顆鮮肉，都是老闆手工製作

餡料包含豬肉和蝦肉塊，口感彈牙又多汁，吃過的人都說讚！004拍手

游家肥貓，大溪友善寵物老宅茶餐廳，提供港式私房料理，老闆本身

 

【飲品】

膨大海黑木養生露+古早味紅茶

他們家的每種茶都有其獨特的風味，回甘生津，入喉後還能感受到厚實的喉韻

茶包通常可以回沖一到兩次。但是請注意，每次回沖的味道可能會變淡

游家肥貓，大溪友善寵物老宅茶餐廳，提供港式私房料理，老闆本身

 

小珊珊碎碎念：

你也喜歡老房子的復古氛圍嗎？142扭屁股

老闆好客也很好聊天！！！也可以感受到各種小細節，是很舒服溫馨367得意洋洋

這家的港點真的讓人印象深刻，有機會可以再去回味一下！

游家肥貓，大溪友善寵物老宅茶餐廳，提供港式私房料理，老闆本身

 

【游家肥貓 動物友善餐館】

地址：桃園市大溪區南興路一段277號

電話：03 380 9321

營業時間：星期一、星期四11:00-18:00、星期六、日11:00~20:00

(星期二、三公休)

FB粉絲專頁】：游家肥貓 動物友善餐館

【instagram】：游家肥貓（@yothegarfat）• Instagram 相片與影片

【Line@】：https://lin.ee/BlSzA0kr

X提供WIFI  X一成服務費  V寵物入內(V裝袋或推車 V落地牽繩 V坐椅子)

 

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游家肥貓動物友善餐館

phone03-3809321
place桃園市大溪區南興路一段277號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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