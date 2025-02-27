傻子漢堡位於林森路上，店門口有機車格(開車建議去文化中心的停車場

店面有分外帶區(還能透過Inline系統訂餐很方便)

內用區前有一攤義大利麵區⁉️ 而且是手打義大利麵😍😍😍

內用空間以磚牆搭配美食照妝點，位子不少(以4人桌為主

還有一區是長桌(適合多人聚餐

沙發區(熊熊陪吃😘

傻子漢堡為何是傻子呢⁉️ 原來店家堅持自養酵母做麵包、漢堡排自己做，

甚至連義大利麵、附餐薯條也是自製...樣樣自己來超用心🫶🏻🫶🏻🫶🏻

自助區(提供調味料、面紙、漢堡紙、手套自取)

也有提供飲用水自取

菜單-提供牛肉漢堡/非牛肉漢堡/義大利麵/排餐/炸物/輕食/飲料...

光是牛肉漢堡就有8種🤤🤤🤤 不吃牛也有雞、豬甚至蟹堡，還有兒童迷

你堡餐(選擇實在多元✌🏻)

🌟必點優惠套餐-附餐四選一+飲料 (130元)

附餐(沙拉/濃湯/薯條/甜點)四選一，吃漢堡必配薯條吧😋 （可選

想看更多請至線上菜單➡️HERE

p.s 內用酌收10%服務費

無限續杯飲料(提供汽水/紅茶/四季春/氣泡飲/柳橙汁)

個人超推水蜜桃氣泡飲！氣泡很夠，水蜜桃口味很香，微甜微酸很爽口💯

四季春也好喝，無糖很解膩✌🏻

松露醬薯條(補差額90元)

松露醬很好吃！香味超濃郁！！！我朋友則是覺得太濃太重口味

套餐薯條(可選西班牙辣番茄醬/蜂蜜芥末醬/蒜味起司醬/番茄醬)

我選蒜味起司醬！ 奶味大於蒜味（吃起來不會太膩)，薯條是店家自己做

的！馬鈴薯很飽滿（外皮酥軟路線）而且份量很多😍😍😍

猶豫不決牛肉堡(雙層，350元)

雙層起司牛肉好滋味，朋友讚譽有加(但抱怨說分量太多😂😂😂

蒜味起司綜合野菇牛肉堡(265元)

哇喔？！ 上餐的旁邊有桑椹檸檬汁

桑葚檸檬汁很輕甜(還看得桑葚果實)

有巧思的設計🫶🏻餐盤有磁鐵吸著杯子(讓果汁不傾倒‼️‼️‼️

以鴻禧菇、炸金針菇為基底再搭配牛肉漢堡排😋

漢堡麵包很好吃！奶油香四溢，吃起來鬆軟

然後店員有提醒漢堡個頭不小，可以去拿漢堡紙或手套😆 炸金針菇很

讚，讓漢堡整體口感多了一重風味！ 漢堡肉排很多汁⋯ 吃的時候盤子上都

是汁🤣 然後蒜味的部分沒什麼感覺？！ 但還是很推🥰

感想：傻子漢堡難怪是台中人氣滿滿的漢堡店，從麵包到薯條等原料幾

乎都自製，味道又好且用料實在😍😍😍 空間寬敞加上好喝的套餐續杯飲

料... 實在是聚會好地方‼️