499元起吃到飽的鴛鴦火鍋 !! 太划算啦~!!

新鮮青菜、多種肉品、澎派海鮮、嘉義肉燥、飲料、冰品，通通吃到飽~

湯頭精心熬煮，重成本用甘蔗來做基底，湯頭甘甜好喝 !!

【何家香香麻辣鴛鴦火鍋】 堅持不使用重組肉，所吃到的肉都是原塊現切 !!

廚房使用 360度渦流臭氧消毒洗菜機，更乾淨衛生 !! 太用心了 !

【何家香香麻辣鴛鴦火鍋】 裝潢為港式復古懷舊風格，用餐氛圍好棒 !

邊享用美食的同時還能欣賞到小時候看到的電影，回憶的感覺!

何家香香麻辣鴛鴦鍋|店家位置

【何家香香麻辣鴛鴦火鍋】

地址：新北市中和區員山路311號

聯絡電話：0973-015-653

營業時間：11：30～21：30 （最後入座20:00）

（文末有交通資訊可參考）

何家香香麻辣鴛鴦鍋|收費方式

【何家香香麻辣鴛鴦火鍋】收費方式

孩童：100-140cm 半價 / 100cm以下酌收50元清潔費

平日：16:00之前 499+10% / 晚餐及假日：549+10%

單人開鍋：不分時段549+10%

（茹素者提供素香菇蔬菜湯）

何家香香麻辣鴛鴦鍋|用餐環境

櫃檯 設計的好可愛!!

真的有以前時代的風格 !!

【何家香香麻辣鴛鴦火鍋】 裝潢為復古懷舊風格

牆上黑膠唱片與復古的藝人明星照

在這裡能感受到很特別的用餐氛圍體驗 ~

何家香香麻辣鴛鴦鍋|自助式吃到飽

【何家香香麻辣鴛鴦火鍋】 採自助式夾取 無限吃!! (只要不浪費)

冰箱櫃上面還有設計小巧思，撥放著以前當紅的電影~~ 看了真的好懷念喔~

使用360度渦流臭氧消毒洗菜機

新鮮肉品、蔬菜、海鮮、火鍋料 ~ 選擇非常的多 !

而且非常特別的是 : 老闆真的很用 !!

老闆特別下重本，在廚房使用 360度渦流臭氧消毒洗菜機 ，

透過離心作用產生強力瀑布溫水流清洗，

更能有效去污，分解防腐劑，去重金屬，更能降解農藥

【何家香香麻辣鴛鴦火鍋】就是要讓消費者吃到無殘留，更乾淨的蔬菜喔~

肉品皆為現切原塊肉品．堅持不使用重組肉

【何家香香麻辣鴛鴦火鍋】堅持不用重組肉

使用的都是 原塊現切 !! 吃的到的美味!!

精選多國優質肉品：美國牛五花、草飼低脂牛、台灣梅花豬、

伊比利豬、紐西蘭及澳洲小羔羊、台灣雞腿丁。

店員會隨時注意櫃上的量，會一直補上新鮮食材 ~讓客人吃到新鮮食材 !

船凍海鮮．品項太澎派

大白蝦、魚皮、巴沙魚、鮮蝦、蛤蜊、鮮蚵、大扇貝、還有Ｑ彈的花枝丸（超好吃）

店家都是選用 “ 嘉義東石鮮蚵 ” 好大顆阿 !! 吃起來超滿足~

感覺老闆沒有在怕客人吃得，選用的食材都很新鮮有質量!

還有許多蔬菜、火鍋料可選唷~~

我其實是會蠻注意店家衛生的人 (龜毛)

我發現【何家香香麻辣鴛鴦火鍋】 的冰箱內，真的很乾淨 !!

有清潔的很乾淨，感覺就很衛生! 讓人吃得很安心~~ (大推薦)

飲料與泰國冰品．吃到飽

飲料與冰品也都是吃到飽唷~~

冰品為 泰國皇室指定冰品 ，口味有榴槤、椰奶、泰奶 等等可以選擇

湯底 自助式加湯 ~

我喜歡自己加湯，一直我是愛喝湯一族，菜也喜歡燉爛點

這樣就不用一直麻煩服務人員幫忙加湯了 ~

名店口味的嘉義肉燥．吃到飽

是店家特地回嘉義的名店學習

烹煮出獨特的南部口味香油而不膩肉燥口味 !

香氣十足的嘉義口味肉燥 ! 一樣吃到飽 !

肥瘦剛好的鹹香肉燥，搭配Q軟白米飯 ~ 非常好吃 !

何家香香麻辣鴛鴦鍋|湯頭推薦

【何家香香麻辣鴛鴦火鍋】 湯底甘蔗大骨湯底：不惜成本用甘蔗來做基底

甘蔗大骨湯底，喝起來自然甘甜~

加上青菜燉煮，更是清甜好喝~

鴛鴦鍋 我選擇 [甘蔗大骨湯底+番茄] 與 [甘蔗大骨湯底+藥膳]

湯頭都很 甘甜清香 ，煮青菜涮肉都很好吃 !

而藥膳的鍋底還有一包滿滿枸杞的藥材包，用料感覺很棒耶!

也很推薦他們家的 [正宗四川麻辣湯底]

獨家手炒麻辣秘方 以時間、火侯淬鍊的清爽型麻辣湯底~

下次我還要再來吃~ 就點麻辣湯底 品味一下~

好像吃的養生鍋 ? 哈哈 多種菇類好吃 營養滿分 !!

涮上好吃的肉肉與海鮮，就是營養均衡啦 !!

這樣料理太幸福

天啊!! 居然在 【何家香香麻辣鴛鴦火鍋】 可以吃 蚵仔 吃到飽!

對於愛吃 蚵仔的我來說~ 真的是太太太幸福了!!

大稱讚一下店家，醬料區 不只提供基本沙茶醬料外， 還有提供蔥、薑、蒜、辣椒

讓吃火鍋 也可以有很多種美味調理~~

煮碗 薑絲蛤蜊湯、薑絲蚵仔湯 ~~~ 太讚啦!!

值得一說 【何家香香麻辣鴛鴦火鍋】 的肉品 真的質感美味 !!

連豬肉 都是使用 伊比利豬 ( 堅持不用重組肉，使用原塊肉品現切)

帶點油花、口感帶有嚼勁，吃起來超級好吃的 !

【何家香香麻辣鴛鴦火鍋】 有提供喝到飽的飲料 (汽水機)

和媽媽一起來享用，長輩更喜歡 無氣飲品

在店家冰箱中就有 綠茶與烏梅汁的選擇 (另付費)

還有提供當季蔬果 ~

吃飽喝足，還能享用飯後水果 ! 太享受了~

何家香香麻辣鴛鴦鍋|美味心得

499元起吃到飽的價位，來用餐非常的好吃又跟CP !! 我都懷疑店家有賺錢嗎?

不同於其他火鍋店或是吃到飽的店家，【何家香香麻辣鴛鴦火鍋】 堅持不使用重組肉

光是這一點，成本就差超級多了 !! 菜品、肉品、海鮮的選擇還這麼豐富 !!

滿足品嚐美食的同時，還能感受復古的氣氛，很特別~~

店家下午時段也沒有休息，大家放假睡到飽才起床

就來【何家香香麻辣鴛鴦火鍋】 大快朵頤，悠閒享用美味~

環境寬敞舒適，很適合情侶約會、家人聚餐、朋友聚會的好選擇

何家香香麻辣鴛鴦鍋|相關資訊

【何家香香麻辣鴛鴦火鍋】

→ 官方網站

→ 粉絲專頁

地址：新北市中和區員山路311號

聯絡電話：0973-015-653

營業時間：11：30～21：30 （最後入座20:00）

何家香香麻辣鴛鴦鍋|交通/停車資訊

【搭乘公車】

於板橋公車站搭乘307號、793號

開往 積穗國中 的公車

搭乘307號下車後，店家就在對面 !

【停車資訊】

可停至 積穗國小停車場

新北市中和區員山路152號

全日收費 30元/hr，12小時最高180元，夜間收費 10元/hr（22-8）

或 停至 中和民樂停車場

新北市中和區民樂路65號立體停車場

30元/h，營業時間24hr