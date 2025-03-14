君漢堡排位於年青人眼鏡行(育才店)隔壁（沒有明顯招牌）

就在一中商圈、中友百貨附近(搭公車過來很便利💯

利用騎樓的空間為開放式廚房，和內用空間隔開(不會聞到油煙味💯

老闆阿丞一人忙進忙出的，餐點為現點現做(飲料也是)，所以等待時間會比

較長要耐心等候🙏🏻 餐後結帳（付現或Line Pay皆可）

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主食類目前可以選擇便當/三明治/沙拉/漢堡🥰🥰🥰

漢堡排為豬肉或雞肉口味

另有一張比較詳盡的菜單，還有列出甜點、飲料跟一些炸物小點

沙拉/三明治/便當系列 ＋炸物＋飲料可折 15元✨

p.s 雖然上面有寫午晚餐時段跟下午茶時段，但餐點似乎是全時段供應

因為當日午餐時段我還是有點到沙拉😘

內用環境可容納10人，一張四人桌其他就是靠牆、靠窗的座位。

豆漿紅茶（40元）

豆乳味香濃，紅茶清爽，好喝👍🏻

豬肉漢堡排沙拉（110元）

沙拉超大份量，拿出我的手當比例尺‼️

除了主角的漢堡排（豬肉軟嫩⋯搭配大量的洋蔥🥰），還有麵包丁、煎

蛋、炒菇、煎乳酪絲（變得像脆餅一樣很好吃🤤 起司控大推😘）

沙拉醬是美乃滋+漢堡排的醬汁💯

招牌炸豚丸（55元）

一份有五顆，麵衣酥脆顆粒感十足！豬肉丸的肥瘦比例很順口，簡單配上

胡椒鹽就很好吃✌🏻

感想：雖然因為一人作業，餐點現點現做稍等一段時間🥴 但很值得‼️

餐點吃得出很用心，沙拉份量大且用料豐富。而且老闆很親切，也會詢問

口味上是否要做調整，沙拉之後還要改版讓配菜料更多✌🏻期待更多的漢堡

排料理可以選擇🤤🤤🤤 要說缺點除了等待時間外，就是沒有廁所哈哈

還好在一中商圈找廁所外界還算方便👍🏻