君漢堡排位於年青人眼鏡行(育才店)隔壁（沒有明顯招牌）
就在一中商圈、中友百貨附近(搭公車過來很便利💯
利用騎樓的空間為開放式廚房，和內用空間隔開(不會聞到油煙味💯
老闆阿丞一人忙進忙出的，餐點為現點現做(飲料也是)，所以等待時間會比
較長要耐心等候🙏🏻 餐後結帳（付現或Line Pay皆可）
*現在加入官方Line 領取集點卡還有免費優惠券可以領取✅
主食類目前可以選擇便當/三明治/沙拉/漢堡🥰🥰🥰
漢堡排為豬肉或雞肉口味
另有一張比較詳盡的菜單，還有列出甜點、飲料跟一些炸物小點
沙拉/三明治/便當系列 ＋炸物＋飲料可折 15元✨
p.s 雖然上面有寫午晚餐時段跟下午茶時段，但餐點似乎是全時段供應
因為當日午餐時段我還是有點到沙拉😘
內用環境可容納10人，一張四人桌其他就是靠牆、靠窗的座位。
豆漿紅茶（40元）
豆乳味香濃，紅茶清爽，好喝👍🏻
豬肉漢堡排沙拉（110元）
沙拉超大份量，拿出我的手當比例尺‼️
除了主角的漢堡排（豬肉軟嫩⋯搭配大量的洋蔥🥰），還有麵包丁、煎
蛋、炒菇、煎乳酪絲（變得像脆餅一樣很好吃🤤 起司控大推😘）
沙拉醬是美乃滋+漢堡排的醬汁💯
招牌炸豚丸（55元）
一份有五顆，麵衣酥脆顆粒感十足！豬肉丸的肥瘦比例很順口，簡單配上
胡椒鹽就很好吃✌🏻
感想：雖然因為一人作業，餐點現點現做稍等一段時間🥴 但很值得‼️
餐點吃得出很用心，沙拉份量大且用料豐富。而且老闆很親切，也會詢問
口味上是否要做調整，沙拉之後還要改版讓配菜料更多✌🏻期待更多的漢堡
排料理可以選擇🤤🤤🤤 要說缺點除了等待時間外，就是沒有廁所哈哈
還好在一中商圈找廁所外界還算方便👍🏻