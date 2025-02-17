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【新竹美食】李記米苔目｜竹東市場60年老店，道地客家味炒米苔目，鹹甜口味都有。竹東市場美食推薦 - 貪吃猴的幻想

2025-02-17 21:58:00 文字：貪吃猴
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貪吃猴

貪吃猴
【新竹美食】李記米苔目｜竹東市場60年老店，道地客家味炒米苔目，鹹甜口味都有。竹東市場美食推薦 - 貪吃猴的幻想

李記米苔目竹東市場美食推薦。來到新竹竹東中央市場，這裡是全台最大傳統客家市集，不少道地客家美食小吃，超過60年老店的李記米苔目就是我的口袋名單之一。招牌炒米苔目香氣十足，甜的米苔目冰也有賣，來到竹東市場這家不能錯過~

李記米苔目
地址:新竹縣竹東鎮仁愛路312號
電話:0910-296-578
時間:平日06:30–12:30；14:30–21:00
六日06:30–13:30
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李記米苔目在哪裡?

【新竹美食】李記米苔目｜竹東市場60年老店，道地客家味炒米苔目，鹹甜口味都有。竹東市場美食推薦 - 貪吃猴的幻想

李記米苔目就位在竹東市場裡面的攤位，早上6點多就開賣，而且逛早市採買的人也很多，整個市場車水馬龍。

李記米苔目菜單價格

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炒米苔目大份70元，小份60元，這也是許多在地人的早餐，配碗湯就能飽足一餐。

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另外也有販售散裝粉圓跟米苔目，買回家加點糖水也能當作清涼的小點心。

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現場也有賣米苔目跟粉圓冰，消暑又好吃。

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炒米苔目加入了大量韭菜下去拌炒，香氣十足，看著老闆娘不斷翻炒，在旁邊肚子都餓了~

李記米苔目內用空間

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除了外帶，熱鬧竹東市場內還有可以內用的座位真的很難得，不急著走在這裡吃個早餐也不錯~

炒米苔目(小)$60

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竹東客家人就是熱情，買了小份的炒米苔目，我們自己帶環保餐盒去裝，份量也是給很多~開心

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保留米苔目原本的Q度，炒過之後香氣更加明顯，推薦要加他們家的辣椒醬，有畫龍點睛功效，又香又辣超涮嘴。竹東市場李記米苔目分享給大家~

店家資訊

李記米苔目
地址:新竹縣竹東鎮仁愛路312號
電話:0910-296-578
時間:平日06:30–12:30；14:30–21:00
六日06:30–13:30
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評分者：貪吃猴
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李記米苔目

phone09-10296578
place新竹縣竹東鎮仁愛路312號
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美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.25
CP值
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