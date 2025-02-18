近期很多朋友都到台南月津港、天鵝湖 新營波光節旅遊看燈會

順路都會規劃到台南新營吃美食、旅遊玩玩

讓我們也規劃了這間最歡樂的親子樂園 老虎蜜蜂遊樂園-新營直營店

朋友說去年重新改裝升級，百坪佔地的夾物店樂園

有廁所、好停車、免費吹冷氣、親子玩樂夾娃娃

引進上千種商品可集點兌換，128台的機台、還有可愛小機台

以及大人小孩都愛的彈珠台，都集結在 虎蜜蜂遊樂園-新營直營店

老虎蜜蜂遊樂園-新營直營店

位置：臺南市新營區民生路102號

營業時間：

週一至週五：11:00-00:00

週六週日：11:00-00:30

門口有專屬停車場、附近好停車、新營景點

IG：https://www.instagram.com/tigerbeetigerbee/

粉絲團:Facebook

下交流道一下子就可以抵達 老虎蜜蜂遊樂園-新營直營店

下雨天、天氣熱，免擔心，室內景點推薦

快點規劃起來，沒來過你不知道有多好玩～～～

新營最多回流客的娛樂場所

門口就可以停車，附近停車都很便利

老虎蜜蜂遊樂園的活動很多

每個月、每個節慶一直推出新活動

可以加入會員追蹤唷～

喜歡的商品可以帶回家，或者直接兌換成點數，點數都可以累積兌換商品

這裡家庭客、親子客很多，最多人兌換3C家電商品

店鋪有重金升級改裝，明亮環境逛起來很舒適、還有休息區

下午一進門就聞到 虎蜂燒雞蛋糕香氣

獨家虎蜂燒雞蛋糕，只送不賣唷！！！

可以夾物兌換、或者夾10個商品就可以免費換一份～

一進門都會被上萬樣的商品可吸引，都是可以累積點數做兌換

還有一整櫃子的蠟筆小新專櫃

兌換的人很多，所以商品一直都會做替換

還有很多年輕人喜歡的盲盒，都可以用點數做更換

拉布布、CRYBABY 泡泡瑪特等盲盒都有

以及年輕人最愛的一番賞

情人節配對三重奏 活動到3/16

1. 抽獎活動

參加方式：

👉全場任夾十樣可獲得抽獎券乙張

👉追蹤本店社群媒體(Instagram/Facebook/TikTok)可獲得抽獎券乙張

👉完成Google商家評論可獲得抽獎券乙張

抽獎時間：3月16日 20:00（請於19:50前完成投遞）

2. 配對挑戰💑

– 從A、B區各夾一樣商品

– 完成拍照打卡即可參加觸控機乙次

獎項包含：

🔸開運黃金

🔸夾物金1,314元

🔸夾物金520元

🔸金莎巧克力

🔸虎蜂燒

3. 福引機活動

獎項內容：

💎A賞：精選專櫃香水

✨B賞：時尚飾品

🍫C賞：金莎巧克力

🔥D賞：虎蜂燒

現場還有其他活動，幾乎每次來都可以有好康可以免費獲得，還有機會抽大獎!

從A、B區各夾一樣商品，完成拍照打卡就可以參加觸控機乙次

現場都會有服務人員貼心協助，就是要把獎品都送出去，而且通通有獎唷~

高級的商品都在櫃台後面，都是真品展示

精選專櫃香水、時尚飾品，都是高單價唷!等你來帶回家~

四周都有兌幣機，便利兌換零錢

下午時段就有人潮湧進，假日人潮更多，更加歡樂

服務人員都會不斷的廣播當下的好康資訊，可以多多利用、精美禮品拿到手軟

還有可愛的小機台，女孩子、小孩都搶玩小台的娃娃機

有可愛的蠟筆小新、CRYBABY 、草莓熊等等商品

太可愛了!!不玩不行~~

多多找工作人員協助補貨擺位，不要不好意思~

只要不好意思，機會就離你更遠

這裡還有超大型的玩偶，很多夾客都會特地來挑戰

玩到肚子餓也沒關係，很多夾物可以現場換

不僅有飲料，還有獨家現點現烤的 虎蜂燒

可以夾豬豬換虎蜂燒一份(或者把鯛魚燒豬豬帶回家)

還有一些市面上少有的零食餅乾、禮盒

很有趣的夾龍蝦(代夾物商品)

可以夾龍蝦換海鮮或者肉肉，依據現場的冷藏櫃食品為主

居然還有披薩和可以夾取，以及在地的飲料店

都可以夾杯子，再到櫃台換取商品兌換券，就可以到飲料店兌換

最多新奇有趣好玩的代夾物商品，都在老虎蜜蜂遊樂園

商品真的多到不行，每次來都會有新商品

週週都會進新貨，現場很多熟客都會互相交流

還巧遇一個大哥人很好，說夾興趣是高手~還夾了餅乾給我們

飲料也算好夾，可以多夾一點

大家都好愛來一客，一直狂夾取來一客泡麵

商品都會有清楚的標示，不僅有可以換點數

現場也很多正版商品，都會貼上正版標示

可以注意一下配對挑戰

只要A、B區各夾一樣商品

完成拍照打卡即可參加觸控機乙次

很貼心還可以掃描機台上的Qrcode

使用掃描線上付款，不擔心關鍵時刻沒有零錢了！

正版授權的樹懶玩偶，太可愛了啦!!!

我們挑戰快200元才夾出來~還是很划算

B區的抱枕好可愛，夾起來

Care Bears彩虹熊，剛好是我愛的紫色!!馬上下手夾~

線條小狗太療癒了，女孩子都愛

男孩們準備大顯身手吧～

雞蛋也很好夾，可以夾到雞蛋，基本上都很好出貨

很多媽媽來都愛夾衛生紙、生活用品，實用物品為主

建議也可以先到商品區逛逛，看有沒有想要的商品以及點數

就可以累積點數用兌換的方式來換

現場工作人員都很貼心，可以多請求協助

不喜歡的商品可以換顏色、款式唷!

這裡還有彈珠台唷!!

對了!!!彈珠台可以換300元送300顆

等同有600顆彈珠可以玩到爽~~

無法全數玩完還可以寄放唷~

對了!只要夾滿車

就可以玩福引機一次

夾免兩車可以玩兩次，每一顆扭蛋都有獎品唷!

最大獎是 專櫃香水

夾多可以玩的活動更多

終於到了結算時刻

夾玩的商品拿到櫃台讓服務人員做清點

想要的帶回家，不喜歡的可以累積成點數

只要有10樣還多一張摸彩券，沒想到就這樣花了2000元夾了快50樣商品

馬上會領取到摸彩券，就可以寫完投入摸彩箱

摸彩箱將於3/16 19:50 封箱

3/16 20:00 準時於IG直播抽獎

就有機會抽到LV皮包，抽起來!!!

有夾到限定活動的A區+B區商品

服務人員都會很貼心的幫你對照，把握每次拿好康的機會

馬上可以玩幸運轉轉樂，抽到虎蜂燒

龍蝦、假雞蛋、養樂多，都會有服務人員協助兌換

冷藏食品可自行進商品區做挑選

商品最少2點、3點可以兌換

開學期間很多爸媽都讓孩子兌換實用的文具商品

最大獎當然就是手機、3c家電用品

生活居家雜貨也很多

亦可用點數來玩盲盒

超級大賞戳戳樂

老虎蜜蜂自製一番賞 洞洞樂

現場活動很多，都可以參與玩樂

可以拿兌換券更換虎蜂燒

虎蜂燒營業時間

平日： 下午2點開始 – 售完為止

週末： 下午1點開始 – 售完為止（含國定假日）

換起來，我最推薦卡士達

一份就是一隻

而且是獨家圖樣，很大份又可愛

可愛又好吃，推薦要吃卡士達口味

邊邊還有酥脆口感，乳香十足滑順好吃

完全不輸給雞蛋糕專賣店

商品可以使用紙箱裝箱通通帶回家

開心滿載而歸，下次繼續來奮戰！

老虎蜜蜂遊樂園-新營直營店

位置：臺南市新營區民生路102號

營業時間：

週一至週五：11:00-00:00

週六週日：11:00-00:30

門口有專屬停車場、附近好停車、新營景點

IG：https://www.instagram.com/tigerbeetigerbee/

粉絲團:Facebook