不久前意外在FaceBook上發現一家在斗南車站附近的粉漿蛋餅

菜單上有皮蛋蛋餅、九層塔蛋餅，還有九層塔皮蛋蛋餅!!

就趁2月某週日有個短短半天的假期，就近來探訪這家「丸食粉漿蛋餅」早餐店吧

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餐廳名稱：丸食粉漿蛋餅(雲林縣斗南鎮建國三路709號)

相關連結： FB粉絲專頁 UberEats線上訂餐

營業資訊：0909108577 5:30-13:00；其他公休日參考店家公告(FB、GoogleMap)

餐點介紹：粉漿蛋餅/漢堡/吐司/飲品

用餐日期：2025.02



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▲丸食粉漿蛋餅 店面

不是在車站前最熱鬧的斗南市場或其他比較多商家的區域

反而是在方圓500 m都是私人居住的住宅區

店家攤位也的確是放在自宅的車庫，車庫空間就是廚房和內用座位區

(客串演出: J哥)

▲丸食粉漿蛋餅 用餐環境

內用桌位有三桌，雖然是開放空間，但煎粉漿蛋餅的油煙味還是有些重

(客串演出: J哥)

皮蛋九層塔蛋餅 NT 50

老闆是在淋油的鐵盤上分開倒粉漿和蛋液，再將新鮮九層塔鋪在蛋液上，煎到定型後再疊一起，最後調味並包捲入切塊的皮蛋

因為事先有加醬油膏和胡椒粉，我覺得調味很剛好，口味不會太重鹹，也不太需要再額外加醬

備註：內用有附醬油膏、甜辣醬、辣椒醬和胡椒粉

▲半煎半炸的粉漿蛋餅呈外脆內軟，尤其邊緣比較薄處更是炸到酥脆，但也是有比較明顯像油條的油味；有接觸餡料和抹到醬油膏的大部分粉漿餅皮則是會變比較軟糊，微帶Q度和彈性，而最外層仍保留一點酥脆，同時油味也被其他食材掩蓋而吃不出來了



▲九層塔配醬油膏的味道，讓我直聯想到炒海瓜子或炒電話線(海茸)，因為這兩食材就真的很常被這樣調味料理，很適合再加蒜頭、辣椒....

這也都是跟皮蛋超絕配的辛香料啊! 所以理論上整體口味應該會非常搭的

▲但是店家用的是比較硬的皮蛋，就是蛋白很Q而不易糊爛、蛋黃呈半灰黑半黃的全固體，很容易整塊從蛋餅皮中掉出來，不好一起吃； 味道也跟其他食材不太融合，顯得被排擠在旁邊、顯得格格不入。我個人覺得或許用整顆軟嫩、蛋黃會流心的皮蛋，或是攪碎成皮蛋醬應該會更融入、更容易吃也會更好吃吧?



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丸食粉漿蛋餅 菜單(拍攝日期：2025.02)

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以上。