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KATZ美術園道店(韓藝料理)：台中西區韓式料理推薦，韓式美味搭配工業風氛圍，聚餐約會首選！

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2025-02-18 10:52:00 文字：Cindy Chen
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Cindy Chen

Cindy Chen
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台中韓式料理推薦/台中美術園道餐廳推薦

如果你正在找一間能兼顧美味與氣氛的餐廳

KATZ美術園道店絕對是你的不二之選

這裡不只是吃飯的地方

更像是一個能放鬆享受、好好聊天的空間

店內採用時尚的工業風設計

牆面上點綴著金屬元素與溫暖的燈飾

搭配大片落地窗，白天光線充足

晚上則散發溫馨的夜間氛圍

讓人一走進來就感到愜意自在

KATZ美術園道店主打創意韓式料理

特別推薦他們的招牌韓式炸雞

有多種口味可選

每一塊都炸得外酥內嫩

醬料完美包裹，吃起來超過癮！

馬鈴薯燉雞更是全台唯一首創特色料理

馬鈴薯的鬆軟搭配雞肉的軟嫩

隨餐附上的麵包沾醬吃真的超好吃

如果你是起司控

一定要試試他們的卡司蒸蛋加乳酪

濃郁的起司搭配焦香的蒸蛋

每一口都是幸福的滋味

還有dcard網友推薦必點的奶油炸醬麵

石鍋拌飯、辣味嫩豆腐鍋及各式創意小點等

無論是重口味還是清爽系

都能在這裡找到最對味的選擇

無論是朋友相聚、家人團聚

還是情侶約會都超適合

KATZA美術園道店停車交通資訊

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鄰近美術館文化中心KATZA美術園道店

坐落在美村路五權西四街的交叉口不遠處

騎車或是開車來吃美味的韓式流行料理

周邊都有蠻多停車格可以停放

因為假日來美術園道吃飯的人還蠻多的

周邊的停車格停滿

附近也有周邊的收費停車場

KATZ美術園道店環境

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KATZ美術園道店的用餐環境一共有兩層樓

一樓擁有時尚工業風

搭配落地窗景，氛圍感滿分！

開放式空間就讓人眼睛一亮

挑高的天花板搭配溫暖的燈光

營造出時尚又不失溫馨的氛圍

牆面上的金屬工業風裝飾

木質桌椅的巧妙搭配

讓整體環境顯得簡約有質感

最吸引人的就是大片落地窗設計

白天陽光透進來

讓整個空間顯得更加明亮寬敞

坐在窗邊吃飯

還能欣賞街道上的綠意美景，感覺特別愜意

這裡的座位安排非常的多元

無論是一個人想來享受美食

還是三五好友一起聚餐

都能找到最適合的位置

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一樓的空間雖然不算太大

但桌與桌的距離恰到好處，不會感到壓迫

讓人可以輕鬆自在地用餐聊天

如果你喜歡時尚又帶點輕鬆感的用餐環境

那麼一樓絕對能滿足你的期待

沿著樓梯走上二樓

空間感瞬間變得更加開闊

這裡的座位數更多

特別適合公司聚餐包場

生日派對、家庭聚會等場合

二樓的裝潢延續一樓的工業風設計

多了一些柔和的燈光與綠植點綴

讓整體氛圍更顯得放鬆舒適

靠窗區的座位是許多顧客的最愛

白天坐在這裡可以享受自然光灑落的愜意

晚上則能欣賞美術園道的街景

微微的燈光映照在窗戶上

帶來一種溫暖又浪漫的感覺

特別適合情侶來這裡約會

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如果團體聚會，這裡還有寬敞的長桌8人座位

讓大家能夠輕鬆地邊吃邊聊

不會有擁擠或打擾到其他人的感覺

KATZ美術園道店不只是提供美味的韓式料理

是一個適合各種相聚時刻的空間

不管你是來這裡小酌放鬆、和朋友大聊特聊

還是與家人共享天倫之樂

這裡都能讓你擁有最愉快的用餐體驗

KATZ美術園道店線上菜單

KATZ美術園道店菜單提供的品項非常多元

以韓式流行料理為主

有韓拾炸雞、韓義經典、韓裔麵食

韓食米拌、韓藝濃鍋、韓藝小點、飲品

•內用酌收10%清潔費

•用餐時間限90分鐘

•每人低消一份餐點

KATZ美術園道店評價推薦

韓式甜辣紅醬炸雞 $148/2塊

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第一口咬下去，外皮超級酥脆

還帶點黏稠的醬汁感

甜甜辣辣的味道馬上在嘴裡擴散開來

紅醬的甜度恰到好處，不會過於膩口

辣度則是微微滲透，不會讓人需要狂喝水

雞肉本身多汁又嫩

和炸得酥脆的外皮形成完美對比

咀嚼時能感受到醬汁滲透進肉裡

讓每一口都充滿濃郁的韓式風味

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搭配一點薯片及炸年糕，增添豐富的口感

讓人忍不住一口接一口

這款炸雞的層次豐富

每咬一口都是味覺的享受

起司醬炸雞 $148/2塊

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這款炸雞簡直是起司愛好者的天堂

炸得金黃酥脆的雞肉淋上濃郁的起司醬

視覺上已經先加十分

咬下一口，先是感受到外皮的脆度

接著融化的起司慢慢滲透進來

帶點微鹹的奶香味

讓整體口感更加滑順濃厚

雞肉本身仍然保持著鮮嫩多汁

和濃稠的起司醬完美融合

每一口都帶有濃濃的邪惡感

起司的鹹香讓炸雞的風味更加突出

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搭配一點清爽的氣泡飲

剛好能中和起司的濃郁感

讓整體味覺更有層次

這道炸雞絕對是濃郁系炸物控的夢幻選擇

吃完只會覺得再來一盤

海鮮煎餅 $198

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海鮮煎餅一上桌

金黃酥脆的外皮就先吸引住目光

帶點焦香的餅皮看起來超級誘人

咬下一口，外層的脆度立刻在嘴裡炸開

裡面的餡料卻是柔軟又多汁

海鮮的鮮甜味瞬間爆發！

花枝、蝦仁混合在麵糊裡

每一口都能咬到滿滿的海味

還帶著微微的Q彈口感

再加上些許青蔥和洋蔥

讓整體風味更加有層次，吃起來不會太單調

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搭配特製的煎餅醬

酸酸鹹鹹的滋味讓煎餅更顯清爽

卡司蒸蛋+乳酪 $258

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這道蒸蛋一上桌，視覺上就超吸睛

中間還放上青蔥跟新鮮的魚卵

鐵鍋裡面的蒸蛋還在沸騰中

光是用湯匙輕輕從旁邊敲下去

就能感受到它的柔嫩

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我們另外多加了乳酪

就是想要來挑戰看看能拉絲拉多長

蒸蛋鼓的澎澎的，乳酪加熱慢慢地融化

一定要趁熱馬上開拉

一拉果真是超療癒的畫面呀!

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蒸蛋的口感超級細緻，吃起來非常的柔軟

不僅有著濃郁的的蛋香和高湯的鮮甜

邊邊還能吃到蛋的焦香味

裡面的乳酪，讓蒸蛋多了一股濃郁的奶香

咀嚼時還能感受到牽絲的綿密口感

瞬間把整體的層次感拉滿！

這種搭配超特別

蒸蛋的軟嫩與乳酪的濃厚剛好形成絕妙平衡

不會讓人覺得膩口，反而忍不住一匙接一匙

馬鈴薯辣燉雞(換購捏飯糰+$108元) $386

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這道燉雞一端上來，香氣就撲鼻而來

濃厚的醬汁包裹著雞肉和馬鈴薯

光看就知道入味得不得了！

尤其隨餐附上的烤麵包考的酥酥脆脆的

沾醬吃真的是超好吃

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雞肉燉得超嫩

放進嘴裡幾乎不用費力咀嚼

醬汁的鹹香辣瞬間在嘴裡蔓延

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馬鈴薯吸收了滿滿的醬汁

軟綿又帶著微微的甜味

跟辣味的湯汁形成超棒的對比

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搭配捏飯糰一起吃更是靈魂組合！

而且手捏飯糰更是小朋友的最愛

可以一邊捏一邊吃

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Q彈的米飯不僅有鹹香的海苔香氣

以及香甜不膩口的美乃滋

搭配增加口感的芝麻及魚卵

剛好能中和燉雞的濃郁感

讓整體口感更有層次

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每一口都讓人欲罷不能

這種組合不只滿足味蕾

有一種吃家常料理的溫暖，也超有飽足感！

奶油炸醬麵 $228

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炸醬麵加奶油？這種搭配聽起來就很犯規

吃起來更是讓人驚艷！

一上桌，濃郁的炸醬香氣撲鼻而來

醬汁黑亮誘人，每根麵條都被裹得滿滿的

這道的靈魂就是奶油，讓整體口感更滑順

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炸醬的鹹甜與奶油的濃郁互相融合

吃起來特別順口、不死鹹

麵條Q彈有嚼勁

每一口都帶著濃厚的醬香與絲滑的奶香

讓人忍不住大口吸麵，超級過癮！

搭配底下的洋蔥，清爽脆口的口感

更能襯托出炸醬的濃郁，完全不膩口

這是一道吃了會上癮的創意組合

部隊鍋 (牛肉)$298

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這道部隊鍋一上桌

整鍋紅通通的湯底看起來就超夠味

整個湯頭還不停地一直在鐵鍋燒滾中

香氣瞬間撲鼻而來！

喝一口湯，濃郁的韓式辣湯馬上在舌尖炸開

鹹香帶點微辣及濃厚的醬香，讓人瞬間開胃

牛肉的部分吸收了湯底的精華

口感軟嫩又帶點微微的嚼勁

咀嚼時還能感受到牛肉的甜味

和辣湯的香氣融合得剛剛好

部隊鍋裡的靈魂配料更是滿滿的誠意

泡麵吸滿了湯汁，每一口都夠味到不行

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年糕Q彈，豆腐滑嫩

還有午餐肉、香腸這些經典元素

讓每一口都是豐富的味覺饗宴！

再配上一點白飯或泡菜，每口都充滿層次

吃完真的會有一種幸福感爆棚

辣味嫩豆腐鍋 (炸豬排) $298

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嫩豆腐鍋的湯底紅潤又誘人，一聞就知道夠味！

尤其上面的金黃色生蛋黃非常的新鮮

輕輕劃破整個就融入湯裡

 

舀起一匙，嫩豆腐輕輕一抿就化開

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帶著濃郁的湯汁，滑順又帶點微辣

辣味的層次非常豐富

整體湯頭香氣更有深度

不僅豆腐軟嫩

湯裡的蔬菜和菇類也吸飽了精華

炸豬排更是這道料理的靈魂搭配！

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外皮炸得金黃香酥，裡面的肉卻依舊鮮嫩多汁

沾點湯汁後，酥脆中帶點辣湯的鮮香

口感更上一層樓。這組合真的太搭了

一邊喝湯暖胃，一邊咬下酥脆的豬排

味覺層次豐富又滿足

完全是讓人上癮的韓式美味！

韓國麥茶(無糖) $60

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韓國麥茶喝起來帶著自然的穀物香

入口溫潤順喉，帶點淡淡的焦香味

沒有咖啡因，喝起來特別放鬆

熱的有股暖胃的感覺

是一款耐喝又解膩的熱飲

蜂蜜檸檬氣泡 $60/水蜜桃烏龍氣泡 $60

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這兩款氣泡飲喝起來有著酸甜帶點氣泡的風味

非常的解膩又清爽

KATZ美術園道店：台中西區韓式料理推薦，韓式美味×工業風氛

今天點的KATZ美術園道餐點

每一種幾乎都很合我們的口味

他們家的韓式炸雞外酥內嫩，醬汁口味很夠勁

不管是甜辣還是起司口味，都讓人欲罷不能

炸雞的肉質很嫩，吃起來不會柴

醬汁包裹得剛剛好，鹹甜平衡得很棒

海鮮煎餅也很推薦，外皮煎得酥酥的

裡面滿滿的海鮮料，配上醬汁超涮嘴

另外還有像經典卡司蒸蛋搭配乳酪

整個口感層次更加分，吃完也不會覺得膩

鍋物不僅配料多，湯頭的風味也很豐富

整體來說

KATZ美術園道店的炸雞水準很高，口味道地

份量也可以根據用餐的人數多寡去點餐

不管想一個人獨享

或是和朋友一起聚餐，都很適合

加上環境很有氛圍，服務也不錯

想吃創意韓式料理的話

KATZ美術園道店真的超值得一試！

 

 

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✩ 店家資訊 ✩

KATZ美術園道店(韓藝料理)

地址：台中市西區五權西四街110號

營業時間：11:30 - 21:30

電話：0423723055

粉絲團：https://www.facebook.com/KATZ.Life1

IG：@ katz.life


檢視較大的地圖

 

其他分店資訊

新時代店(韓藝料理)

粉 絲 團：https://www.facebook.com/KATZ.Life1

Ｉ    Ｇ：@ katz.life

營業時間：11:00~21:30（最後點餐20:30）

電    話：04 2228 7786

地    址：台中市東區復興路四段186號7樓

 

KATZ卡司 · 勤美 (外帶店，韓石米拌、韓拾炸雞)

粉 絲 團：https://www.facebook.com/KATZ.Life1

Ｉ    Ｇ：@ katz.life

營業時間：以GOOGLE商家公布為主

電    話：04 2302 7575

地    址：台中市西區公益路171號

 

KATZ 卡司韓拾炸雞 台南西門店

粉 絲 團：https://www.facebook.com/katztnn

Ｉ    Ｇ：@ katz.life

營業時間：

二到五  11:30~14:00；17:30~20:00(周一公休)

六、日11:30~20:00

電    話：06 223 6858

地    址：台南市中西區西門路二段136巷1號

 

KATZ卡司·高雄文化中心(韓義料理)

粉 絲 團：https://www.facebook.com/KATZ.Kaohsuing?locale=zh_TW

Ｉ    Ｇ：@ katz.life

營業時間：

一、二、四  15:30~21:30(周三公休)

六、日11:30~21:30

電    話：06 223 6858

地    址：台南市中西區西門路二段136巷1號

 

 

以上為個人體驗感受，僅提供參考

實際餐點、價格、營業時間請依店家公告為主

歡迎轉貼連結，圖文未經授權禁下載

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KATZ美術園道店(韓藝料理)

phone04-23723055
place台中市西區五權西四街110號
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美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
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