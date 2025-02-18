台中韓式料理推薦/台中美術園道餐廳推薦

如果你正在找一間能兼顧美味與氣氛的餐廳

KATZ美術園道店絕對是你的不二之選

這裡不只是吃飯的地方

更像是一個能放鬆享受、好好聊天的空間

店內採用時尚的工業風設計

牆面上點綴著金屬元素與溫暖的燈飾

搭配大片落地窗，白天光線充足

晚上則散發溫馨的夜間氛圍

讓人一走進來就感到愜意自在

KATZ美術園道店主打創意韓式料理

特別推薦他們的招牌 韓式炸雞

有多種口味可選

每一塊都炸得外酥內嫩

醬料完美包裹，吃起來超過癮！

馬鈴薯燉雞 更是全台唯一首創特色料理

馬鈴薯的鬆軟搭配雞肉的軟嫩

隨餐附上的麵包沾醬吃真的超好吃

如果你是起司控

一定要試試他們的 卡司蒸蛋加乳酪

濃郁的起司搭配焦香的蒸蛋

每一口都是幸福的滋味

還有dcard網友推薦必點的 奶油炸醬麵

石鍋拌飯、辣味嫩豆腐鍋及各式創意小點等

無論是重口味還是清爽系

都能在這裡找到最對味的選擇

無論是朋友相聚、家人團聚

還是情侶約會都超適合

KATZA美術園道店停車交通資訊

鄰近美術館、文化中心的KATZA美術園道店

坐落在美村路及五權西四街的交叉口不遠處

騎車或是開車來吃美味的韓式流行料理

周邊都有蠻多停車格可以停放

因為假日來美術園道吃飯的人還蠻多的

周邊的停車格停滿

附近也有周邊的收費停車場

KATZ美術園道店環境

KATZ美術園道店的用餐環境一共有兩層樓

一樓擁有時尚工業風

搭配落地窗景，氛圍感滿分！

開放式空間就讓人眼睛一亮

挑高的天花板搭配溫暖的燈光

營造出時尚又不失溫馨的氛圍

牆面上的金屬工業風裝飾

木質桌椅的巧妙搭配

讓整體環境顯得簡約有質感

最吸引人的就是大片落地窗設計

白天陽光透進來

讓整個空間顯得更加明亮寬敞

坐在窗邊吃飯

還能欣賞街道上的綠意美景，感覺特別愜意

這裡的座位安排非常的多元

無論是一個人想來享受美食

還是三五好友一起聚餐

都能找到最適合的位置

一樓的空間雖然不算太大

但桌與桌的距離恰到好處，不會感到壓迫

讓人可以輕鬆自在地用餐聊天

如果你喜歡時尚又帶點輕鬆感的用餐環境

那麼一樓絕對能滿足你的期待

沿著樓梯走上二樓

空間感瞬間變得更加開闊

這裡的座位數更多

特別適合公司聚餐包場

生日派對、家庭聚會等場合

二樓的裝潢延續一樓的工業風設計

多了一些柔和的燈光與綠植點綴

讓整體氛圍更顯得放鬆舒適

靠窗區的座位是許多顧客的最愛

白天坐在這裡可以享受自然光灑落的愜意

晚上則能欣賞美術園道的街景

微微的燈光映照在窗戶上

帶來一種溫暖又浪漫的感覺

特別適合情侶來這裡約會

如果團體聚會，這裡還有寬敞的長桌8人座位

讓大家能夠輕鬆地邊吃邊聊

不會有擁擠或打擾到其他人的感覺

KATZ美術園道店不只是提供美味的韓式料理

是一個適合各種相聚時刻的空間

不管你是來這裡小酌放鬆、和朋友大聊特聊

還是與家人共享天倫之樂

這裡都能讓你擁有最愉快的用餐體驗

KATZ美術園道店線上菜單

KATZ美術園道店菜單提供的品項非常多元

以韓式流行料理為主

有韓拾炸雞、韓義經典、韓裔麵食

韓食米拌、韓藝濃鍋、韓藝小點、飲品

•內用酌收10%清潔費

•用餐時間限90分鐘

•每人低消一份餐點

KATZ美術園道店評價推薦

韓式甜辣紅醬炸雞 $148/2塊

第一口咬下去，外皮超級酥脆

還帶點黏稠的醬汁感

甜甜辣辣的味道馬上在嘴裡擴散開來

紅醬的甜度恰到好處，不會過於膩口

辣度則是微微滲透，不會讓人需要狂喝水

雞肉本身多汁又嫩

和炸得酥脆的外皮形成完美對比

咀嚼時能感受到醬汁滲透進肉裡

讓每一口都充滿濃郁的韓式風味

搭配一點薯片及炸年糕，增添豐富的口感

讓人忍不住一口接一口

這款炸雞的層次豐富

每咬一口都是味覺的享受

起司醬炸雞 $148/2塊

這款炸雞簡直是起司愛好者的天堂

炸得金黃酥脆的雞肉淋上濃郁的起司醬

視覺上已經先加十分

咬下一口，先是感受到外皮的脆度

接著融化的起司慢慢滲透進來

帶點微鹹的奶香味

讓整體口感更加滑順濃厚

雞肉本身仍然保持著鮮嫩多汁

和濃稠的起司醬完美融合

每一口都帶有濃濃的邪惡感

起司的鹹香讓炸雞的風味更加突出

搭配一點清爽的氣泡飲

剛好能中和起司的濃郁感

讓整體味覺更有層次

這道炸雞絕對是濃郁系炸物控的夢幻選擇

吃完只會覺得再來一盤

海鮮煎餅 $198

海鮮煎餅一上桌

金黃酥脆的外皮就先吸引住目光

帶點焦香的餅皮看起來超級誘人

咬下一口，外層的脆度立刻在嘴裡炸開

裡面的餡料卻是柔軟又多汁

海鮮的鮮甜味瞬間爆發！

花枝、蝦仁混合在麵糊裡

每一口都能咬到滿滿的海味

還帶著微微的Q彈口感

再加上些許青蔥和洋蔥

讓整體風味更加有層次，吃起來不會太單調

搭配特製的煎餅醬

酸酸鹹鹹的滋味讓煎餅更顯清爽

卡司蒸蛋+乳酪 $258

這道蒸蛋一上桌，視覺上就超吸睛

中間還放上青蔥跟新鮮的魚卵

鐵鍋裡面的蒸蛋還在沸騰中

光是用湯匙輕輕從旁邊敲下去

就能感受到它的柔嫩

我們另外多加了乳酪

就是想要來挑戰看看能拉絲拉多長

蒸蛋鼓的澎澎的，乳酪加熱慢慢地融化

一定要趁熱馬上開拉

一拉果真是超療癒的畫面呀!

蒸蛋的口感超級細緻，吃起來非常的柔軟

不僅有著濃郁的的蛋香和高湯的鮮甜

邊邊還能吃到蛋的焦香味

裡面的乳酪，讓蒸蛋多了一股濃郁的奶香

咀嚼時還能感受到牽絲的綿密口感

瞬間把整體的層次感拉滿！

這種搭配超特別

蒸蛋的軟嫩與乳酪的濃厚剛好形成絕妙平衡

不會讓人覺得膩口，反而忍不住一匙接一匙

馬鈴薯辣燉雞(換購捏飯糰+$108元) $386

這道燉雞一端上來，香氣就撲鼻而來

濃厚的醬汁包裹著雞肉和馬鈴薯

光看就知道入味得不得了！

尤其隨餐附上的烤麵包考的酥酥脆脆的

沾醬吃真的是超好吃

雞肉燉得超嫩

放進嘴裡幾乎不用費力咀嚼

醬汁的鹹香辣瞬間在嘴裡蔓延

馬鈴薯吸收了滿滿的醬汁

軟綿又帶著微微的甜味

跟辣味的湯汁形成超棒的對比

搭配捏飯糰一起吃更是靈魂組合！

而且手捏飯糰更是小朋友的最愛

可以一邊捏一邊吃

Q彈的米飯不僅有鹹香的海苔香氣

以及香甜不膩口的美乃滋

搭配增加口感的芝麻及魚卵

剛好能中和燉雞的濃郁感

讓整體口感更有層次

每一口都讓人欲罷不能

這種組合不只滿足味蕾

有一種吃家常料理的溫暖，也超有飽足感！

奶油炸醬麵 $228

炸醬麵加奶油？這種搭配聽起來就很犯規

吃起來更是讓人驚艷！

一上桌，濃郁的炸醬香氣撲鼻而來

醬汁黑亮誘人，每根麵條都被裹得滿滿的

這道的靈魂就是奶油，讓整體口感更滑順

炸醬的鹹甜與奶油的濃郁互相融合

吃起來特別順口、不死鹹

麵條Q彈有嚼勁

每一口都帶著濃厚的醬香與絲滑的奶香

讓人忍不住大口吸麵，超級過癮！

搭配底下的洋蔥，清爽脆口的口感

更能襯托出炸醬的濃郁，完全不膩口

這是一道吃了會上癮的創意組合

部隊鍋 (牛肉)$298

這道部隊鍋一上桌

整鍋紅通通的湯底看起來就超夠味

整個湯頭還不停地一直在鐵鍋燒滾中

香氣瞬間撲鼻而來！

喝一口湯，濃郁的韓式辣湯馬上在舌尖炸開

鹹香帶點微辣及濃厚的醬香，讓人瞬間開胃

牛肉的部分吸收了湯底的精華

口感軟嫩又帶點微微的嚼勁

咀嚼時還能感受到牛肉的甜味

和辣湯的香氣融合得剛剛好

部隊鍋裡的靈魂配料更是滿滿的誠意

泡麵吸滿了湯汁，每一口都夠味到不行

年糕Q彈，豆腐滑嫩

還有午餐肉、香腸這些經典元素

讓每一口都是豐富的味覺饗宴！

再配上一點白飯或泡菜，每口都充滿層次

吃完真的會有一種幸福感爆棚

辣味嫩豆腐鍋 (炸豬排) $298

嫩豆腐鍋的湯底紅潤又誘人，一聞就知道夠味！

尤其上面的金黃色生蛋黃非常的新鮮

輕輕劃破整個就融入湯裡

舀起一匙，嫩豆腐輕輕一抿就化開

帶著濃郁的湯汁，滑順又帶點微辣

辣味的層次非常豐富

整體湯頭香氣更有深度

不僅豆腐軟嫩

湯裡的蔬菜和菇類也吸飽了精華

炸豬排更是這道料理的靈魂搭配！

外皮炸得金黃香酥，裡面的肉卻依舊鮮嫩多汁

沾點湯汁後，酥脆中帶點辣湯的鮮香

口感更上一層樓。這組合真的太搭了

一邊喝湯暖胃，一邊咬下酥脆的豬排

味覺層次豐富又滿足

完全是讓人上癮的韓式美味！

韓國麥茶(無糖) $60

韓國麥茶喝起來帶著自然的穀物香

入口溫潤順喉，帶點淡淡的焦香味

沒有咖啡因，喝起來特別放鬆

熱的有股暖胃的感覺

是一款耐喝又解膩的熱飲

蜂蜜檸檬氣泡 $60/水蜜桃烏龍氣泡 $60

這兩款氣泡飲喝起來有著酸甜帶點氣泡的風味

非常的解膩又清爽

今天點的KATZ美術園道餐點

每一種幾乎都很合我們的口味

他們家的韓式炸雞外酥內嫩，醬汁口味很夠勁

不管是甜辣還是起司口味，都讓人欲罷不能

炸雞的肉質很嫩，吃起來不會柴

醬汁包裹得剛剛好，鹹甜平衡得很棒

海鮮煎餅也很推薦，外皮煎得酥酥的

裡面滿滿的海鮮料，配上醬汁超涮嘴

另外還有像經典卡司蒸蛋搭配乳酪

整個口感層次更加分，吃完也不會覺得膩

鍋物不僅配料多，湯頭的風味也很豐富

整體來說

KATZ美術園道店的炸雞水準很高，口味道地

份量也可以根據用餐的人數多寡去點餐

不管想一個人獨享

或是和朋友一起聚餐，都很適合

加上環境很有氛圍，服務也不錯

想吃創意韓式料理的話

KATZ美術園道店真的超值得一試！

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✩ 店家資訊 ✩

KATZ美術園道店(韓藝料理)

地址：台中市西區五權西四街110號

營業時間：11:30 - 21:30

電話：0423723055

粉絲團：https://www.facebook.com/KATZ.Life1

IG：@ katz.life



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其他分店資訊

✨新時代店(韓藝料理)

粉 絲 團：https://www.facebook.com/KATZ.Life1

Ｉ Ｇ：@ katz.life

營業時間：11:00~21:30（最後點餐20:30）

電 話：04 2228 7786

地 址：台中市東區復興路四段186號7樓

✨KATZ卡司 · 勤美 (外帶店，韓石米拌、韓拾炸雞)

粉 絲 團：https://www.facebook.com/KATZ.Life1

Ｉ Ｇ：@ katz.life

營業時間：以GOOGLE商家公布為主

電 話：04 2302 7575

地 址：台中市西區公益路171號

✨KATZ 卡司韓拾炸雞 台南西門店

粉 絲 團：https://www.facebook.com/katztnn

Ｉ Ｇ：@ katz.life

營業時間：

二到五 11:30~14:00；17:30~20:00(周一公休)

六、日11:30~20:00

電 話：06 223 6858

地 址：台南市中西區西門路二段136巷1號

✨KATZ卡司·高雄文化中心(韓義料理)

粉 絲 團：https://www.facebook.com/KATZ.Kaohsuing?locale=zh_TW

Ｉ Ｇ：@ katz.life

營業時間：

一、二、四 15:30~21:30(周三公休)

六、日11:30~21:30

電 話：06 223 6858

地 址：台南市中西區西門路二段136巷1號

以上為個人體驗感受，僅提供參考

實際餐點、價格、營業時間請依店家公告為主

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