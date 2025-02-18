餐廳：Paper Butter on the roof

地址：Ratchawong Rd, Chang Moi Sub-district, Mueang Chiang Mai District

電話：+66 92 296 1991

營業時間：10:00~14:00，17:00~22:00(六、日10:00~22:00，周一店休)

FB：https://www.facebook.com/p/Paper-Butter-on-the-roof-Chiangmai-100092674231674/

IG：https://www.instagram.com/paperbutter.official/

《泰國清邁自由行》GRAPH ground│必喝番茄特調咖啡的尼曼區倉庫風咖啡館

《泰國清邁自由行》Bella Nara Hotel│尼曼商圈復古殖民風格精品酒店

《泰國清邁自由行》Yesterday cafe│尼曼區最美暗黑系工業風咖啡館

《泰國清邁自由行》Hotel Noir諾瓦飯店│尼曼商圈裡摩登復古設計平價旅店

《泰國清邁自由行》Me & Bacon(head store)│清邁早午餐必吃超厚切培根蛋吐司

《泰國清邁自由行》跑咖人必備泰國清邁咖啡館懶人包地圖攻略

《泰國清邁自由行》Graph one nimman│清邁尼曼一號裡的元老級文青咖啡館

《泰國清邁自由行》Treevana Club Chiang Mai│早餐很豐盛的渡假風平價泳池酒店

《泰國清邁自由行》The Earth Hotel地球旅店│充滿生活藝術的風格設計旅店

雖然說到清邁的知名漢堡店大家推薦的大多是ROCK ME，但這次我要分享的是另外一間在古城外瓦落落市場附近的Paper Butter on the roof，地點在一棟商場的頂樓，隔壁就是達利飯店(Darley hotel)，對面則是一間新開的熱門咖啡館Joodpakjai。

Paper Butter on the roof店內的空間不算大設計卻相當的有文青風格，座位沿著窗邊正好面對達利飯店，不過其實他們真正的黃金寶座是在屋頂，稍後再帶大家看看，這天因為下雨只能忍痛放棄原本計畫，但既然都來了還是要嘗試看看他們的漢堡，但更不幸的是這天工作人員說所有的麵包都已經賣完，也就是各種漢堡、熱狗堡的麵包體都沒了，能夠這麼背的我也是不容易了！

第一次在IG上看到Paper butter on the roof我就被它們的設計給吸引，帶點美漫風格的插圖，整體色系有著復古美式但又帶點清新感，依然能在店內看到許多的綠植與鮮花，是少數帶有女性偏向的美式漢堡店。

看到店名裡的on the roof，顧名思義重點自然是在屋頂上，雖然paper butter的空間坪數不大，不過含屋頂的話就有兩層的座位，只是這天下雨導致沒辦法盡情地利用屋頂一邊享用美食一邊欣賞美景，可以看到屋頂有一小部分的建築附有一個小的出餐口，製作餐點的廚房應該就在這裡，樓下部分則只有製作飲料的吧檯空間，不覺得光是能看到這麼開闊的景色心情就特別美好嗎?

從屋頂往對街方向看去，如果沒判斷錯的話應該是古城方向，還能看見遠方的山脈，眼前則有鬧區的街景，雨中也別有一番景緻。

骰子牛炒飯，從骰子牛肉的斷面粉紅色就能看出店家的料理並不簡單，牛肉一口大小軟嫩適中、肉香四溢，搭配炒飯油香彼此融合提升，再添入了蒜片疊加口感與風味，真心推薦大家一定要點來試試。

Paper butter on the roof主打的招牌是漢堡，菜單上總共有九款，有七款是可以選擇豬肉或牛肉，以及一款魚肉和一款蔬食，然後可以選擇不同麵包以及裸裝，今天一來就被告知了所有麵包都賣完，於是我只好硬點了一個沒麵包的最基本款，之前摩斯好像也推過這種以蔬菜當作麵包體的漢堡，不過說真的，還意外的很美味，大概因為生菜很多，感覺很像吃巨版的生菜包肉，但我也必須誇獎它們的漢堡排做的很好吃，整體搭配的口味很和諧，但價格上好像漢堡在清邁都不便宜，畢竟看到漢堡王和麥當勞的價位可是會嚇一跳，既然都提到了漢堡，也預告一下這次我在清邁還意外挖到了一間極好吃的粉紅漢堡店，之後再分享給大家~

國外旅行推薦文章：

《日本關西京都自由行》錦市場旁的時尚設計旅店PIECE HOSTEL SANJO

《日本關西京都自由行》八坂塔旁的時尚設計旅店RC HOTEL京都八坂

《日本沖繩自由行》國際通平價公寓式酒店condominio makishi●孔多米尼奧牧志公寓酒店

《泰國清邁自由行》Treevana Club Chiang Mai│早餐很豐盛的渡假風平價泳池酒店

《泰國清邁自由行》跑咖人必備泰國清邁咖啡館懶人包地圖攻略

《泰國清邁自由行》The Earth Hotel地球旅店│充滿生活藝術的風格設計旅店

[泰國曼谷自由行]頂級奢華的夢幻精緻旅店HOTEL MUSE BANGKOK

[泰國曼谷自由行]Lemon Tea Hotel

《日本關西京都珈琲散策》文青系旅人在京都喝咖啡的13間京都咖啡店名單

《日本關西京都自由行》清水寺二年坂百年老屋之全球唯一榻榻米星巴克咖啡

[泰國曼谷自由行]星巴克迷必去─曼谷最美星巴克Starbucks Langsuan

《日本關西京都自由行》龜岡站田野中出發的嵐山觀光小火車與嵐山竹林小徑

《日本關西京都自由行》嵯峨嵐山賞楓最佳天龍寺與黑色鳥居野宮神社

《日本關西京都自由行》世界最美書店惠文社一乘寺店與町家老屋SARASA PAUSA

《日本關西京都自由行》外拍勝地南禪寺水路閣與藍瓶子京都旗艦店朝聖

《日本關西京都自由行》Weekenders Coffee、下鴨神社(賀茂御祖神社)與糺之森

《日本關西京都自由行》錦市場、伏見稻荷大社、荒木神社與vermillion Cafe

《日本沖繩自由行》黑色鳥居與超可愛小書包御守的波上宮/波之上海灘

《日本沖繩自由行》貓島之奧武島上いまいゆ市場與天婦羅專賣中本鮮魚店

《日本沖繩自由行》沖繩必吃早餐之一的味噌飯屋(玉那霸味噌)まるたま

《日本沖繩自由行》日式古民家庭院吃阿古豬美食料理●琉球茶坊あしびうなぁ

《日本沖繩自由行》那霸我來了之隱藏版日本老屋定食●飴色食堂(あめいろ食堂)