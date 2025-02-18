為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 【新北食記】三重蛋餅大王 - 三重熱門排隊早點，一定要點雙蛋蛋餅才過癮

【新北食記】三重蛋餅大王 - 三重熱門排隊早點，一定要點雙蛋蛋餅才過癮

三重蛋餅大王 台北美食 新北美食 三重美食 more
2025-02-18 13:43:00 文字：雞蛋糕生活美學專題報告
share
雞蛋糕生活美學專題報告

雞蛋糕生活美學專題報告

【新北食記】三重蛋餅大王 -

 

這次因緣際會在三重過夜，早上才有機會品嘗三重蛋餅大王，這間是三重最有名的早餐店之一，不管假日平日隨時都在排隊，他們的蔥油餅是油炸的方式，而且一定要雙蛋，咬下一口有滿滿蛋黃吃起來很過癮。

 

【新北食記】三重蛋餅大王 -

▲現在已經不提供內用只能外帶，抵達拿取牌等候點餐。

 

【新北食記】三重蛋餅大王 -

【新北食記】三重蛋餅大王 -

▲三重蛋餅大王菜單：菜單是手寫的很有溫度感，飲料有豆漿、米漿和牛奶，主食有蛋餅、燒餅、蔥油餅、饅頭、包子。

 

【新北食記】三重蛋餅大王 -

【新北食記】三重蛋餅大王 -

▲蛋餅都是現擀現炸，保證能吃到熱騰騰的食物。

 

【新北食記】三重蛋餅大王 -

豆漿 15元米漿15元：豆漿和米漿喝起來都蠻水的，沒有濃郁的口感，很一般早餐店的飲料。

 

【新北食記】三重蛋餅大王 -

油條20元：油條口感偏濕軟，沒有脆度也不夠香，也許是因為外帶被袋子悶住的關係。

 

【新北食記】三重蛋餅大王 -

【新北食記】三重蛋餅大王 -

雙蛋餅 55元：蛋餅因為外帶泡在醬汁中，已完全軟掉沒有脆度，雙蛋的份量很多，醬汁口味偏甜，本來抱很大的期待來吃，但吃完蠻失望的，也許醬汁要另外打包會比較好。

 

雞蛋糕短評：招牌是雙蛋蛋餅，只是現在不提供內用，外帶的蛋餅都泡在醬汁中，口感完全跑掉，完全吃不出蛋餅的酥脆感，豆漿和米漿的味道也偏淡。


用餐環境
餐點★★★    
服務★★★
CP值★★★★


【三重蛋餅大王美食資訊】

地址：新北市三重區正義南路36號1樓
電話：無
官網：facebook
營業時間：06:00–10:30 (周二公休)
外送：無 
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：無
刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】


檢視較大的地圖

 

 

延伸閱讀：

新竹美食懶人包，請點我↓↓↓

新竹美食懶人包.jpg

【台北食記】三芝公雞咖啡

下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓

雞蛋糕生活美學專題報告IG

雞蛋糕生活美學專題報告FB粉絲團

文章標籤
三重蛋餅大王 三重蛋餅大王菜單 台北美食 新北美食 三重美食 台北早餐 新北早餐 三重早餐 台北早點 新北早點 三重早點
創作者介紹
創作者 雞蛋糕 的頭像
雞蛋糕

雞蛋糕生活美學專題報告

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#台北美食
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

三重蛋餅大王雙蛋蛋餅

phone
place新北市三重區正義南36號
4.14 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.25
服務品質
3.89
裝潢氣氛
3.32
CP值
4.36
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up