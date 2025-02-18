【新北食記】三重蛋餅大王

這次因緣際會在三重過夜，早上才有機會品嘗三重蛋餅大王，這間是三重最有名的早餐店之一，不管假日平日隨時都在排隊，他們的蔥油餅是油炸的方式，而且一定要雙蛋，咬下一口有滿滿蛋黃吃起來很過癮。

▲現在已經不提供內用只能外帶，抵達拿取牌等候點餐。

▲三重蛋餅大王菜單：菜單是手寫的很有溫度感，飲料有豆漿、米漿和牛奶，主食有蛋餅、燒餅、蔥油餅、饅頭、包子。

▲蛋餅都是現擀現炸，保證能吃到熱騰騰的食物。

▲豆漿 15元、米漿15元：豆漿和米漿喝起來都蠻水的，沒有濃郁的口感，很一般早餐店的飲料。

▲油條20元：油條口感偏濕軟，沒有脆度也不夠香，也許是因為外帶被袋子悶住的關係。

▲雙蛋餅 55元：蛋餅因為外帶泡在醬汁中，已完全軟掉沒有脆度，雙蛋的份量很多，醬汁口味偏甜，本來抱很大的期待來吃，但吃完蠻失望的，也許醬汁要另外打包會比較好。

雞蛋糕短評：招牌是雙蛋蛋餅，只是現在不提供內用，外帶的蛋餅都泡在醬汁中，口感完全跑掉，完全吃不出蛋餅的酥脆感，豆漿和米漿的味道也偏淡。



用餐環境

餐點★★★

服務★★★

CP值★★★★



【三重蛋餅大王美食資訊】

地址：新北市三重區正義南路36號1樓

電話：無

官網：facebook

營業時間：06:00–10:30 (周二公休)

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：無

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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