★文章皆為個人體驗及感受，菇喜歡不代表看官們會喜歡★

前面一篇 吉卜力公園購票教學

接下來就來詳細介紹園區各特色啦!!!

整個園區分成4大戶外區+1區室內大倉庫

因為照片數量眾多就分成上下兩篇來寫寫~



從名古屋車站乘車到愛・地球博紀念公園站(約一小時)

在月台就可以看到很大的廣場

要穿過這個廣場才會到吉卜力公園



廣場有多棟圓滾滾建築

包含了洗手間、遊客中心、LAWSON

以及一間商品販售，這邊的商品與吉卜力公園內的滿不同的

如果裡面沒有買夠最後可再來一波血拚XD



經過大廣場後映入眼簾的便是這個充滿童話風的電梯

有種搭乘電梯後就會進入夢幻世界的感覺

給人多了更多的期待感

如果不想排隊搭電梯旁邊也有斜坡小徑可以下去啦

但菇是秉持能少走就不要走的 懶人 ((笑))



童話電梯的另一面~

搭配著漸層路樹

兩旁的路燈晚上還會打燈

不論白天還是夜晚都十分吸睛夢幻



正式進入園區前先來看看分區圖( 圖片來源 )

5個區域是各成一區沒有互相連通

不過園區內會有免費接駁車連接各區

不用擔心會走到花轟哦XD

當然有體力想要鍛鍊腿力也是可以啦哈哈哈

另外菇在官網有看到官網出的 旅遊小手冊(建議A3)

可以印出來給小朋友更有參與感看不懂也沒關係啦~~



魔女の谷(魔)--魔女宅急便、霍爾的移動城堡、安雅與魔女

我們一致認為是非常值得來的一區

有僅此一間的魔女商店、實體的霍爾的移動城堡

還有旋轉木馬等設施

認真觀賞加上拍照跟排隊的時間

大約可以在這停留2.5小時

這區也是5區中面積最大的哦~~

另外5區當中只有魔女之谷可以離場時蓋章再入場



從夢幻的電梯出來就可以看到超長的排隊人流

想要第一時間遊玩魔女之谷就要跟著來排隊啦!!

菇大約開園前半小時抵達就已經有這~~麼~~多的人了((苦笑))



排了一陣子總算來到入口



慢慢的晃進魔女園區後會先經過一池湖泊

時值接近落羽松季節

藍天湖泊黃樹如畫一般

湖泊的旁邊是一間餐廳~菇沒有拍到

放上 餐廳的MENU 給各位參考



這邊要特別提醒看各位官們~

基本上只要入口有工作人員在核銷票券的建築

入內就是不能拍照的喔!!!內部不能拍照~不能拍照~((非常重要))

只能拍攝建築物外觀

所以不管裡面有多逼真多好看都請用眼睛看就好囉!!!

(( 官網 會有部分內部照))



霍爾的移動城堡((內部禁止拍照))→ 官網內部照

首先第一張要放的就是菇最期待的霍爾的移動城堡!!!

你們看看~光是這還原度100分的外觀就值得了

甚至電影中大門可以變換地點的指針都有做出來喔!!!



入內後真的彷彿進入電影場景

可以看到卡西法的火爐、霍爾的房間

全部都跟電影看到的畫面一樣讓人非常驚豔

每道門也都可以開走到不同的陽台空間





另外在城堡前面不要錯過兩個拍照點

一個是可愛的茵茵雕像

如果有買到限量的茵茵娃娃就能一起來可愛合照



另外一個則是在城堡對面高處有蕪菁稻草人

在這邊人多時會需要排隊等合照

但在這就能完整的拍到城堡和稻草人

也能請後面排隊的人幫忙拍合照



魔女宅急便歐其諾的家((內部禁止拍照))

外觀可可愛愛的

裡面也是還原度很高

連生活用品細節都有擺放



值得一提的是魔女之谷園區內有兩樣遊樂設施

分別是旋轉木馬(500円/1000円)和飛行腳踏車(500円)

都是需要額外支付遊玩費用

也是搭配電影的畫面有興趣的看官可以體驗搭乘



位在魔女園區中央的小小商店街矗立三棟建築

最右邊是還原魔女宅急便的麵包店

最左邊則是販賣糖果和帽子的蘇菲的帽子工作室



魔女宅急麵包店

麵包店我們沒有入內參觀

但聽說裡面的麵包也是還原電影裡面的

外面有桌椅可以稍作休息用餐



這個送貨車也太可愛!!!!

從這個門還可穿到後面

有樓梯可以上樓參觀看到琪琪與黑貓的房間



連曬衣區都不忘放上琪琪的衣服

只能說這園區非常用心呢~((笑))



也可以從這邊去到蘇菲的帽子工作室



乘坐輪椅或是推嬰兒車的看官們

這棟白色建築裡面有電梯可以搭乘哦~



霍爾移動城堡蘇菲的帽子店

裡面賣的是西班牙手工糖和帽子

2樓還有魔法書籍((??))



手工糖的包裝很適合送禮

不過這種糖不是菇的菜就沒有買了



魔女宅急便熱狗攤

這是一家僅能外帶的熱狗店

賣的品項很簡單

主要的熱狗則是會搭配可愛的 貓掌造型麵包



從這角度拍過去真的好有異國情調



13人の魔女団

魔女之谷園區出口處有一間商品店((不能退稅))

裡面有很多商品是菇在大倉庫的商店或是百貨的橡子共和國沒有看到的

以及網路上很夯的限量1:1大小的茵茵娃娃都只有這裡買得到

據說想要買到茵茵娃娃要排在隊伍至少前40名以內才有機會呢.....

想要買的看官們記得入園後就要先往商店方向去排嘿!!

菇那天在園區看到好多人都有那隻超可愛

覺得他們都是 人生勝利組 呢((要為了一隻娃娃超早起臣妾辦不到啊!!!))





商店外觀好用心



分享菇在13人の魔女団買的東西

迷你版的茵茵吊飾1595円(含稅)

茵茵的娃娃會有大、中、迷你都是限量的

也都是一人限購一隻

喜歡的看官記得早點去以免向隅囉~



黑貓宅急便 ~不是是魔女宅急便

琪琪的飛天掃把筆1320円(含稅)

這支超吸睛帶去公司大家都好喜歡XD



胖比姊買的便條紙550円(含稅)



前面有提到吉卜力公園到各個區域有接駁車可以搭乘

其中離最遠的是有龍貓小梅的家的どんどこ森

建議等接駁車會比較省時

附上愛．地球博紀念公園的接駁車時刻表( 來源及大圖 )



菇的遊玩路線魔女之谷完先去到最遠的龍貓

再搭乘接駁車回到前面的もののけの里

再走路順遊到附近的青春の丘

最後再慢慢走到大倉庫

菇覺得這樣的動線還滿順暢的~~



接駁車總共有4種顏色

車上毛茸茸圖案好像是愛地球博紀念公園的吉祥物

在官網一直看到這兩隻XD

甚至還有愛知縣各地代表特色的這兩隻變裝→ 這裡



どんどこ森(ど)--龍貓

龍貓這區會有兩處門票檢查

一處是要爬樓梯上到高處

一處則是小梅的家

建議看官們先去小梅的家再往高處去比較順路哦!!



小梅的家((內部禁止拍照))

這裡同樣也是完整的還原了電影場景

從格局到父女共同洗澡的浴室、廚房

庭院中老舊的打水井都完整復刻

是屬於和洋折衷的建築哦~~





電影中爸爸寫作的書房

菇如果有這樣的書房肯定 也會好好寫文的 .....吧



和洋折衷建築就是西式日式建築的融合

像是前半段有著西方建築的外觀

後半段則保有日式的和式和緣側

可以坐在緣側的坐墊上拍照唷





這個打水井是可以實際按壓的

真的會出水的唷XD



參觀完小梅的家不要忘了走到房子的對面

可以拍到很有氛圍的房子照哦!!



小梅的家參觀完後就往另一邊驗票上去((兩邊驗票處很近))

要先走這一大段樓梯哦((笑))



快到目的地時會看到這個八合目

仔細看會發現上面放的是橡實哦!!





千辛萬苦爬上來之後有點小小失望

因為山頂上只有這個大大的龍貓爬爬樂((??))((限國小以下))

以及旁邊還有一個小小的商品店

有賣少少的龍貓特別商品



不想走樓梯下山的看官們

可以在龍貓雕像的後面有一處小纜車可以搭乘

下山很快不到5分鐘

((優先給行動不便及嬰兒車乘坐))

同樣也可以坐上山喔~~滿好玩的





もののけの里(も)--魔法公主

魔法公主這一區和其他區相比略微空虛



進入後映入眼簾的便是電影中乙事主溜滑梯

旁邊還有一隻電影中像蜘蛛的巨大怪物

但牠實在不在菇的審美上((?))所以就沒拍了XDD



遠遠這樣拍倒是很有感覺



電影中出現的主建築



裡面可以現場體驗製作愛知縣特色食品--五平餅

體驗一次1200円，大約20分鐘

可以自己烤一個五平餅和挑選一種醬料

小朋友的話要10歲以上並且有大人陪同才能參加



青春の丘(青)--心之谷、貓的報恩

距離入園特色電梯最近的一區

如果沒有要第一時間去魔女之谷的看官

可以安排先來這邊參觀避開人潮



心之谷主角待過的地球屋((內部禁止拍照))

提醒看官們這棟建築參觀動線是往下的

參觀完會從下面離開

所以可以先拍完地球屋外面的景再入內唷

因為電影中這裡是修理販賣家具和時鐘的店

入內會有很多的時鐘

還會有不知道多久會有一次的時鐘表演((應該算吧?!))







貓的報恩

地球屋外面會有一個很可愛的小別墅

可以透過玻璃看到裡面的貓公爵跟胖胖哦~~



桌上有擺放吃到一半的蛋糕

每次都會被這種小細節驚嘆到!!





在地球屋中有賣兩部動畫的郵票貼紙2800円(含稅)

貴雖貴但這貼紙是真的可以當作郵票使用的哦

單一張郵票價格比外面貴10円((國際明信片100円))

但不管是收藏還是拿來寄出都是很有特色的



沿著出口到愛地球萬博公園

還可以看到這個可愛公園椅

一起拍照稍作休息吧!!!



吉卜力公園的戶外4區終於寫完~~

下一篇就會介紹非常好拍照的大倉庫內部啦!!

敬請慢慢等嘿XDD



園區資訊

地址：愛知縣長久手市茨ケ廻間乙1533-1(愛・地球博記念公園内)

官網： GHIBLI PARK

開園休園時間： 營業時間

購票連結： Ticket

交通：名古屋站→地鐵東山線(上班時段超可怕多人)

↓

藤之丘站→轉乘Linimo

↓

Linimo藤之丘站

↓

愛・地球博紀念公園站下車



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