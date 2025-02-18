關於淡水小鎮，踏訪過的足跡不下數百回，創造出許多回憶的點滴。前往巫登益美術館之前，我們在附近尋找覓食點，隨機走進幾次想來卻一位難求的淡水長堤用餐，現場室內外皆有位子，這天實在是太幸運了！

【吃喝玩樂很主觀】

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美麗的水岸秘境

淡水長堤位於水岸第一排，是一棟二層樓高的建築物，景觀好，視野佳，好幾次走進來卻總遇上候位人潮，難得在熱鬧的假日尋得空位，覺得相當幸運！淡水長堤提供免費的wifi與插座，也清楚標示自己是一間寵物友善的咖啡館，不過當天沒見著寵物入內，倒是好幾組家庭帶著孩子來用餐。

一樓

當天有些溼冷，是標準的淡水冬日氣候，卻不影響我們待在戶外座位的選擇，伴隨著略有涼意的微風，感受新鮮空氣帶來的舒爽。

彼此不認識的二組人，同時選擇面向水岸的第一排座位，有人在工作時忙裡偷閒，也有人陪著孩子享受當下。

趁著人潮尚未湧入，趕緊參觀室內，做點功課。相較於戶外，室內空間顯得更為寬敞，座位數也多，整體環境悠閒舒適，氛圍感十足，有異國風情，還有一股溫馨感。

好喜歡紅磚牆與藍綠色窗框的搭配，畫面相當協調。

二樓

往二樓走，有個很大的露台，座位區上方設有雨遮，還有大型的烤肉爐台，除了平常用餐，也蠻適合舉辦派對活動。

坐擁水岸第一排，180度廣角景觀，視野開闊，高腳椅區也相當浪漫。

美味菜單參考

淡水長堤菜單算是挺多樣化，開胃菜、輕食小點、飯麵漢堡、三明治，也有酒精類飲品(禁止酒駕，未成年請勿飲酒)等等，甚至清楚標戴食材來源，不為別的，光是這一點就值得讚許。

美景陪伴的豐盛佳餚

法式巧達蛤蜊濃湯

明太子向來喜歡巧達濃湯，也喜歡蛤蜊，而這碗湯不僅有他最愛的味道，還有為數不少的新鮮蛤蜊在裡頭，據他的形容只有二個字：滿足！

長堤綜合咖啡

原本以為只是一杯普通的美式咖啡，被另一半說服嚐試喝了幾口，想不到他形容的溫順，就是這樣的口感，在溼冷的空氣裡，散發濃郁的咖啡香，心也跟著暖了起來。

半糖大吉嶺奶茶

紅色茶壼與綠色杯子，映入眼簾的第一眼讓人覺得好跳，有種衝突的美感。使用的是實實在在的茶葉，而不是茶包，泡開的茶葉散發出淡淡的清香，這壼奶茶好喝順口，不容錯過。

白酒蛤蜊義大利麵

滿滿的新鮮蛤蜊與奶油調味的麵條，迸出美味的火花，看似簡單的料理，實則有豐富的味蕾。

水牛城辣味牛肉起司蛋堡

牛肉厚實飽滿，搭配半熟蛋，每咬一口就噴一次濃郁肉汁與蛋液，雖然最後吃的滿嘴，卻是一道讓人非常滿意也滿足的漢堡，就連外酥內軟的薯條也輕鬆地攻下味蕾。

檸檬椒鹽雞翅腿

不得不說，眼前這道雞翅腿，無論是調味還是口感，皆不在話下。外層裹上特別的炸粉，酥酥脆脆且不油膩，口感滑嫩的翅腿肉包藏了鮮甜的肉汁，直接當主食美味無法擋，大推！㊝

結合古蹟人文與老街美食的淡水，總是吸引許多觀光客佇足停留，坐擁水岸第一排景觀的咖啡館及餐廳享得天獨厚的地理位置，經過就別錯過，淡水長堤便是其中之一，美味料理推薦給大家。

店家資訊

週一~週四 1100AM – 2100PM

週五及週日 1100AM – 2200PM

週六 1100AM – 2300PM

(02)2622-2652

新北市淡水區中正路21巷9號

※ 收費停車場

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◖接受訂位◗ ◖僅收現金◗

◖寵物友善◗ ◖適合兒童◗