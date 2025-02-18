桃園賞櫻景點/北橫賞櫻秘境。2000棵富士櫻/吉野櫻/八重櫻!免衝拉拉山賞櫻【悠然秘境小屋】櫻花正美/寵物友善。

景觀咖啡小屋離景點角板山風景區近;附近還有景點( 秋山清泉岩觀音洞 與 蝙蝠洞 )可順遊喔! (悠然秘境小屋櫻花季門票/停車資訊/櫻花季菜單)

桃園(北橫)賞櫻~終於不用大老遠的到 拉拉山恩愛農場 (復興區角板山附近)這個悠然秘境小屋、櫻花也超美可以讓您慢慢拍!

去年2/15騎車上山賞櫻！花況和今年2025現在差不多

當時忙到沒時間寫遊記分享!

趁現在花況差不多一樣趕緊跟花迷們報報!

2025悠然秘境花況:

2/17(最上層)富士櫻與吉野櫻『花開約8成』。(下層) 八重櫻『花開約3~5成』

(下圖)恩愛農場櫻花也值得一遊。

只是...路途真的有夠遙遠的；我騎車到恩愛時只知道屁屁超痛！今年恩愛農場櫻花季預估2/22~3/10 (恩愛農場賞櫻遊記 點我 查看)

悠然秘境小屋

電話: 0958-761-027

咖啡小屋營業時間: (一~五)10:30~17:30(六日)10:00~18:00 (休星期二)

地址:桃園市復興區三民路19鄰(導航直接設:悠然秘境小屋)

粉專: 悠然秘境小屋

很重要 非櫻花季時(星期二)咖啡小屋餐飲區固定公休。今年櫻花季期間有營業喔『若小屋臨時公休』會公佈在粉專

2025悠然秘境櫻花季大約從2/15~2/28左右

花季日期長短和氣候有關(若遇連日下雨)櫻花提早落花更會影響花況so(何時花季結束？請 點我 關注店家粉專公告)

櫻花季收費方式:

開車入園:一台車清潔費100元(費用交給交管人員)=免再付人頭清潔費。

若開車入園時(沒遇到交管人員)則是每人付50元(園區清潔費)自己投入投幣箱，步行上山賞花或騎車者也是一人投50元(清潔費)唷!

櫻花季(咖啡小屋)販售的餐食和(非)櫻花季販售餐食MENU不一樣

餐食均是現點現做

花季期間遊客多(須耐心等候)

2/17 老闆說:平日咖啡小屋僅他一人製餐(需等候較久的時間)so開放民眾自帶輕食櫻花園野餐(垃圾請自行帶走)勿留在園區，也不要亂丟垃圾；共同維護櫻花區環境。

如何抵(悠然秘境)路線指引:

北橫台7線公路往角板山風景區方向在還沒轉角板山風景區的萊爾富超商前(台7線)；請左轉(下圖)紅色牌樓

從(秋山清泉岩觀音洞)牌樓進入詩朗道路；再依導航指示或沿路指標前往悠然秘境

這條詩朗道路；有些路段(路寛較小)請小心行駛

沿路若遇叉路；大都是(左轉)居多；總之先往觀音洞方向行駛就對了

沿路也會看到悠然秘境的(路標指引)

當您看到左手邊(秋山清泉岩觀音洞)

超大尊觀世音菩薩佛像；

繼續往山上開(一路大都是循右線行駛)開約700m左右即可抵(悠然秘境小屋)大門口

萬一秘境停車場滿停；您直接將車子停放(觀音洞停車場)步行上山賞櫻；單程可能需25分鐘左右路程才能抵(悠然秘境大門口)

觀音洞有免費天然山泉水可自取。您可自備容器取水回家泡茶(觀音洞遊記 點我 查看)

角板山形象商圈(角板山豆花老店)就是取這裡山泉水製作豆花(食記 點我 查看)

2025悠然秘境櫻花季期間

下圖(悠然秘境小屋園區大門)早上7點就會開門。

賞櫻早鳥(遊客)可自由進入(停車費每台100元)

若遇園內停車場(滿停時)

工作人員會在山下(觀音洞與秘境y字路口)做車流控管、交管

(上山道路狹窄會車不易)停車場滿停時避免進出場車輛塞在山路上

(停車場)採一出一進方式(開放遊客入園~停放車輛)

停車場若沒滿停則不會有人員交管。遊客自由進出；請小心行駛與會車

建議大家和小紫一樣騎車上山賞花(好停車)又不會塞在半路上

從園區大門進入馬上左轉即是園區停車場(大約可停20台轎車)

若這個賞櫻秘境很多人知道後肯定很快就滿停(尤其是假日)請耐心等待現場人員之交管指引

我騎車(機車)也是停放在此區比較前面的草皮空地

從停車場往前走到底左彎即是(下圖)水泥路(直行不用1分鐘)

您就會看到(下圖)

讓您做決擇之賞櫻或用餐T字路口

不用餐、不買餐食(左轉)即是賞櫻步道入口

想先用餐再賞花(右轉)是前往悠然秘境咖啡小屋入口方向

入園每人清潔費50元

現場(無)收費人員

請自己(自備零錢)投入(清潔費箱內)

悠然秘境海拔大約700~900m佔地約20公頃維護不易。您已上山賞花! 請誠實的投入清潔費!這樣園方~來年才有動力再開放讓大家花少少錢入園參觀賞花

2025-2/17小紫再訪賞櫻

發現很多遊客都『沒有投入園清潔費』直接無付費入園。

若大的園區與櫻花林~店家是聘請園丁(人工整理)門票1人才50元(即可欣賞一望無際櫻花美景)請大家記得自行投(清潔費)入箱子內；別有想賞免費櫻花的心態。

雖這兒海拔不算高! 但2024-1/23有下過雪喔!

下回若遇霸王寒流來襲北橫復興區低海拔賞雪處(這裡可以筆記一下)

今日的櫻花秘境是園主花了10多年時間(不噴灑農藥、除草劑與任何肥料)全以人工除草管理維護的山林

生態豐富、昆蟲種類多元

每年(農曆春節前後)有櫻花可賞

4月底~5月底有螢火蟲唷(園區火金姑季節~夜間開放)遊客賞螢樂!

12月咖啡小屋前方則是有落羽松與大黃楓可賞

若您『不用餐』只是入園純賞櫻花之美請左轉『櫻花步道』開始賞櫻之路

小叮嚀+提醒

悠然秘境賞櫻步道(水泥山路)路較陡；請穿好走的鞋子(長軰可自帶拐杖或長傘當爬山輔助工具)不建議穿高跟鞋；帶小孩(親子家庭)勿讓兒童在山路跑步嘻鬧；避免摔傷或發生危險。

(上圖)黃箭頭處。有一小區巴西野牧丹花可賞

賞櫻步道分成(上層與下層)兩大區

(下層)是山櫻花~八重櫻花區

這兒八重櫻(花兒)通常都開的比上層的富士櫻、吉野櫻慢

八重櫻盛開時站在草皮步道內與高大山櫻花合影挺美的

接著必須走一段(好漢坡)陡坡、努力的往上走

走到園區最高處；才能一賞粉色(富士櫻、吉野櫻)櫻花美景

邊走邊賞櫻花之美，時而與櫻花來張合照

可以暫時休息喘息一下

若問小紫: 我會建議大家(八重櫻區)可以等一下(下山時)再賞拍 。

先從悠然秘境小屋方向(入園)-->上個洗手間-->再從洗手間旁邊賞櫻步道(我稱賞櫻捷徑)上山；可避開剛剛小紫分享的八重櫻賞櫻步道好漢坡；直接從賞櫻步道(山路中段)上山~走起來也比較輕鬆一點點

但! 小叮嚀: 廁所旁的捷徑"青苔很多"不適合老人與幼童。尤其是『下雨天』請勿走捷徑，否則踩到青苔很滑；摔倒機率超高

鏡頭回到剛剛從停車場轉彎後的T字路口。

請『右』轉往悠然秘境咖啡小屋門口前進

我這次是從咖啡小屋廁所旁山路前往園區(最上層)賞吉野櫻與富士櫻

悠然森林咖啡、輕食、音樂小屋 (非櫻花季每週二公休) 櫻花季有營業

寵物友善店家

以不影響他人為主；可帶毛孩或寵物一起上山賞花

(寵物便溺)請自行清潔；共同維護園區環境

用餐座位分成: 半開放室內座位、戶外區、森林區等...6區

小紫(文末)再分享各區用餐環境、餐食、菜單與小屋前方落羽松區景色

咱們先上山賞花唄~

上山賞花前~別忘了先上洗手間

因為全園區(目前)僅咖啡小屋旁有廁所喔！

否則您若已經走到山頂才想上洗手間時；必須先下山然後再次上山到(上層)粉色櫻花區(累~)

咖啡小屋區有WIFI (山上收訊不佳時)想上網打卡

此區訊號較穩定

景觀咖啡小屋(無)低消也不收10%服務費；用餐不限時。餐畢請『自助』將餐盤或餐具拿回櫃檯前方平台放

從廁所旁山路小徑階梯步道上行

大部份路段因平常曬不到陽光(地面會有很多青苔)請小心行走

轉兩個彎~馬上就可抵達(賞櫻步道中段)

(下圖)沿著階梯步道走上來後的空地平台

上方開約5成八重櫻即是賞櫻步道裡(八重櫻櫻花樹的上層區)

可找尋離地面較近的櫻花合影

(下圖) 站在櫻花步道與往(悠然秘境咖啡小屋捷徑)出入口『上方』拍的景色

接下來....

又有一段略陡的水泥道路要走喔!

轉個彎(下圖/右下)有個平台有石桌椅可以小小歇息一下下

建議愛美的水水(美女們)真的要穿一雙好走的鞋(不要穿高跟鞋)這樣上山與下山都會比較好行走

此平台有一個微笑草皮(現在不曉得還在不在？)

會對它印象深刻是因為我在咖啡小屋內喝下午茶時看到園區2024下雪相片裡『這個』笑臉雪景特顯眼

其實我總覺得此園區原本應該有想規劃成『露營區？』

因為園區內有好多像這種一層一層超適合當包區營位的平台；說不定N年後(真的)會增加設備開放露客露營？

站平台上往山下看(剛剛的來時路) 深桃紅色花群正是八重櫻步道之山櫻花

加油~ 繼續往上行

轉個彎(最上層)富士櫻與吉野櫻(粉色~櫻花區)快到啦!!

哇!! 哇哇!!

是小紫對北橫這個對我而言『新』賞櫻秘境之讚嘆聲!!

眼前滿山櫻花美景! 真的不輸拉拉山( 恩愛農場 )

絕對是旅人們可節省一半路程(賞櫻秘境)

若從大溪老街到悠然秘境小屋(只需約40分鐘車程) 大溪朋友可直接騎車上山賞花趣!

站在櫻花樹群旁~遊客顯的好渺小

小紫喜歡賞遊沒到過的景點更喜歡與大家分享美食美景~好康報報

我對『櫻花品種』不懂~

so傻傻分不清楚拍的是富士櫻還是吉野櫻？

只知道店家有說: 他們在悠然秘境園區內種植至少2000棵櫻花樹，以(八重櫻/富士櫻/吉野櫻)居多；去年賞遊時聊天有聊到園區也有種植少少的(粉紅佳人)香水櫻

等我今年2/17再賞遊

若有拍到粉紅佳人時再補分享相片嘿!

您沒看錯~現場櫻花樹就是種這麼多

盛開時爆~炸美

超羨慕情侶一同出遊! 男友幫女友拍照時專注神情與拍照之專業度

我只有豬隊友! 凡事均需自己來!

氣候決定櫻花開花日期、也是花期長短的關鍵

唯一感到可惜的是最近~今年(2025)園區櫻花季，不巧都遇到桃園天氣不佳的日子

天氣總是陰陰的；午後山區還會起霧(未來一週下雨機率高) 想拍到藍天白雲櫻花美景需碰碰運氣或等撥雲見日時~抓緊時間快快拍

站在高處往下拍(櫻花樹)也很美

我是看到有『路』就繼續向前行;查看是否還有別區『櫻花區』可賞拍？

一路拍到最上層櫻花區

您一定會很好奇! 為什麼我都沒啥拍到遊客、人群？

因為2024賞遊時(社群網路)真的還沒什麼人知道這個北橫『新』賞櫻秘境

所以一路上小紫看到的遊客總數不超過20人

大家分散(不同)櫻花區美拍

我才能一路拍到『偽包場』的空景相片

現在這個秘境愈來愈多人知道了

若天晴時肯定又會人潮滿滿

對了! 在置高點還可以遠眺石門水庫『阿姆坪集水區』喔!

園區內很多『方位』都可以遠眺阿姆坪集水區遠景

盛開的粉色富士櫻、吉野櫻真的很美

不用舟車勞頓(大老遠的)衝北橫 拉拉山(恩愛農場)賞櫻花

只要來角板山(秋山清泉岩觀音洞)附近

即可一賞2000棵櫻花樹美景

快把握今年的『櫻花季花期』揪阿那答(男友、老公)、揪閨蜜(朋友、同事)或像小紫一樣騎車上山賞花go

園區內有些區域有設置石桌椅

可讓旅人們歇歇腿、發發呆欣賞眼前的櫻花美景及野餐(享食完)垃圾記得自己收拾帶離並帶回家丟喔! 櫻花區；無設置垃圾桶也無廁所

最最上層櫻花拍完~開始下山(往山下走)GO!

有了這個櫻花秘境後! 今年我已無動力再騎車衝拉拉山

決定這幾天找時間再自己騎車(回訪)拍攝櫻花美景製作短影與大家分享

旅行定義! 並不一定要有伴!

有時候~自己出遊(時間自由)不會有人催您；也不會有人不耐煩的跟您翻白眼

我覺得挺不錯der

好天氣時搭配藍天拍出來的櫻花相片更顯迷人

剛剛上山是陡上

現在下山是陡下

(雙腳必須自備剎車系統）

年長(長青族)賞遊!建議可以自帶拐杖或帶長傘當拐杖幫您下山時剎車；若遇雨天(下坡時)速度記得放慢一點；才不會滑摔倒

帶小朋友賞花(爸比媽咪)更要提醒兒童勿奔跑

否則不只是『會受傷』也有可能是直接用『滾的』下山；太危險啦!

(下圖)回到櫻花步道(八重櫻步道上層)時

您可以選擇順著此(水泥道路)繼續往山下前去

欣賞沿路的八重櫻(櫻花之美)

水泥步道盡頭(出口)即是剛剛入園後的『賞櫻步道與悠然秘境小屋』的T字入口

若您剛剛入園後是直接『先走』八重櫻步道

沿著陡坡一路賞花到最上層的粉色櫻花區

肚子餓了或想上廁所？則是(左轉)走下圖階梯步道可以到『悠然秘境小屋』吃下午茶或點杯飲品休息一下

但! 此捷徑青苔超多(下山時)若沒踩穩易滑(請小心~再小心)

悠然秘境咖啡小屋

2025櫻花季限定『餐食MENU』

此菜單與『非櫻花季』到訪的菜單不同喔!

店家每年櫻花季MENU也會微調整so僅供參考。請以現場菜單為準!

這是2025櫻花季限定菜單

(下圖)小紫去年點的豬排咖哩飯(套餐)有附湯

2025櫻花季主餐是以『餐盒』方式出餐(無附湯)價格比較便宜。有:唐揚雞咖哩飯/打拋豬肉飯/素香燴飯/培垠肉醬義大利麵 (4種)主餐可點食

佐醬自取

輕食有炸物與現做鬆餅

巧克力鬆餅 (盤內水果與盤飾)避免與現在出餐畫面不同『僅供參考』因為這是我去年點吃的

蝶豆花可爾必思氣泡飲

認識我的朋友都知道! 小紫"醉"愛紫! 超喜歡紫色!

看到menu有紫色漸層飲當然必點!

相機先食後~飲用前記得攪拌再喝! 酸酸甜甜乳酸氣泡飲~好喝

悠然秘境小屋用餐區分成6區

戶外座位A區 靠近門口(在小屋旁邊)

半開放室內用餐區=小屋內有棚用餐區

戶外用餐B區 位在洗手間旁邊(相片被我誤刪了)待補拍

原始座位區 有2塊大石桌與石椅

從秘境小屋往前方水池遠望、對岸是『森林區座位&情人雅座區』

森林區座位 位在八重櫻步道下方，有2桌(8個位置)

情人雅座區 位在水池的正中央僅只有一桌(2人座位)

遊客常會自拉椅子變成3人座位

站在咖啡小屋前方露台~也可遠望八重櫻美景喔!

非櫻花季。平假日均有提供『包場服務』

新人拍婚紗也有『緍紗拍攝專案』至少需提前一個星期做預約

不藏私的與大家報報! 北橫賞櫻新秘境

花迷們! 趕快找時間、把握花季、上山賞花GO

別忘了順遊2025台灣燈會在桃園。北橫角板山『復興區特色燈區』花燈

燈會日期: 2025-2/12~2/23止

若時間充裕還可繼續往北橫更深山行駛到羅浮泡泡溫泉美人湯後再回家

遊記 桃園旅遊景點/北橫【羅浮溫泉】戶外冷泉溫泉美人湯；還有免費泡腳池可泡(門票/設施/環境/販賣部)詳細泡湯資訊

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每個人對『悠然秘境小屋』櫻花美景喜好不盡相同。賞櫻相片2024-2/15(拍攝)當時花況和現在差不多；花況會因氣候而改變(僅供參考)

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