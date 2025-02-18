近年酸菜魚好夯好夯，肉多多、明水然樂兩大新創姊妹品牌，2025樂多多集團最新力作【狂一鍋酸菜魚】開幕了！

狂一鍋酸菜魚可以稱做是『美食翻玩界的天花板-三冠玩』，愈藍愈好玩：精品藍世界，AI玩主廚：AI玩菜單，邊吃邊玩：開心追求時尚。

由AI助力推演台灣市場的國民辣度，不僅適口美味秒收大家味蕾，以蒂芬妮藍為主的精品藍世界，更是時尚美學，超好拍！

爆紅的年輕時尚酸菜魚，大家趕緊安排來品狂一鍋美學一生！

肉多多、明水然樂兩大新創姊妹品牌，2025樂多多集團最新力作「狂一鍋酸菜魚 西門店」，爆紅的年輕時尚酸菜魚!

狂一鍋酸菜魚目前有台南中山店及西門町店，我們來到的是位於中華路一段上的西門町店，隱身在大樓裡四樓，大門進入後可搭乘手扶梯或是電梯上樓，同一層樓還有相同集團的狂一鍋及明水然樂，鄰近西門町商圈，捷運西門站6號出口步行約9分鐘。

■ ADD:台北市萬華區中華路1段88號4樓

■ TEL: (02)23610202

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很厲害耶，剛開幕就滿滿排隊人潮，大家都為了品嘗狂一鍋酸菜魚而來。

來到狂一鍋酸菜魚好像進入精品藍世界，藍白相間菱格紋地板+大大的精品藍色蝴蝶結，整體空間也太美了吧！當然要跟上潮流來合影打卡一張啦！

以二至四人桌為主，讓人好喜歡的精品感美學空間，高雅時尚，約會聚餐都很適合。

空間設計也很貼心，紙巾、餐具及牙線等在桌子抽屜內，椅子下方還有可以放置個人包包、物品的空間，另外店家還有提供一次性圍裙，可以避免美食弄髒衣物喔。

狂一鍋酸菜魚菜單及價格

主餐有兩種風味可選:蕭鼓傳情酸菜魚、邦香四溢番茄鮮，提供三種份量，另外還有加料、涼菜、炸物小食及飲料等，米飯是有機的，很貼心的有半碗及一碗的選擇。

大家有發現菜單也很有精品感嗎？將奢華精品品牌「蕭邦」、「百達翡麗」、「香奈兒」、「路易威登」等融入菜名裡。

用餐熱飲免費招待，有陳皮、玫瑰及洛神，牆上有仙女開心配方及女神快樂配方可以參考。

有免費的熱飲可以飲用真的很讚，酸菜魚跟熱飲很搭，具去油解膩效果。

這杯是女神快樂茶飲，美美的玫瑰讓人看了心情好，玫瑰香氣也令人身心靈充滿愉悅感，加上陳皮鹹甜帶酸的口感順口好喝。

蕭鼓傳情酸菜魚

這個是機車包（適合1-2人），份量很實在，兩個人吃綽綽有餘，另有托特包（適合2-3人）及鉑金包（適合3-4人）。

魚片給的蠻多的，很嫩口，而且完全沒有腥味，吃酸菜魚我很怕吃到帶有腥味的魚。

吸飽酸菜魚湯汁精華的寬冬粉滑順帶Q勁，口感風味很不錯，咕溜咕溜很涮嘴。

酸菜魚裡除了魚片外還有豬五花肉片，油花豐富的豬五花軟嫩不膩。

選用亞熱帶冬陽照護、溯源玉山群峰滋潤的嘉南平原酸菜，自然酸香、爽脆回甘，跟白飯特別搭，湯汁酸度及辣度對我而言是剛剛好，湯泡飯超好吃，AI助力推演台灣市場的國民辣度真的很強。

如果覺得太酸或是太辣也可以請店家調整喔。

百年傳世蓮藕香

吃酸辣的酸菜魚特別適合來一盤，酸甜鮮脆的滋味開胃解膩。

鍋巴

這個我覺得必點，嘎嘣脆會忍不住一口接一口，單吃就很好吃。

鍋巴先泡入酸菜魚裡吸附湯汁後再入口更是絕了。

奈人擋住饅頭香

經過高溫油炸過後的饅頭，外表酥脆裡面鬆軟，沾上煉乳後真的很邪惡，甜滋滋的幸福感。

兒女情長鴨血辣

質地細嫩、富有彈性的鴨血吃起來細嫩爽滑，麻、辣、鹹、香。

易品清新梅子醋、威然自得奶茶醇

飲料部分點了酸甜解膩的梅子醋及香濃甜口的奶茶，很漂亮的手搖飲杯身設計，真的很狂！

特定時間還有互動小遊戲，最後贏家有小禮物喔。

不愧是台灣餐飲界唯一10年內新創單一品牌，雙雙突破10億餐飲新貴幕後餐飲推手，聽店長說肉多多及明水然樂紅到海外後，狂一鍋的目標也是朝國外展店，儼然是餐飲界的台灣之光。

最後可以將沒吃完的湯底等打包回家，外帶提袋也很精品耶，狂一鍋酸菜魚真的很用心。

爆紅的年輕時尚酸菜魚絕對是狂一鍋酸菜魚無誤，是目前我吃過最合口的酸菜魚，喜歡吃酸菜魚的趕緊安排起來~品狂一鍋美學一生！

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