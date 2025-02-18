拍拍手披薩咖啡是三蘆在地的人氣披薩店，鄰近蘆洲忠義廟旁長安街的巷子內，主打現點現做料理

超過20種口味的手工披薩，現點現做 餐點口味佳價格親民，是不少在地居民用餐的地點，無論是家庭聚餐或同學會都很適合

用餐時間訂位滿滿，切記先電話預約喔，店家餐點也有提供外帶服務，在家就可以享用到拍拍手披薩咖啡美味餐點喔

門口就有不少的機車停車位，附近也有收費汽車停車場，若是搭乘捷運請搭到三民高中站再轉乘公車前來

店家相關資料

拍拍手披薩咖啡

地址：新北市蘆洲區長安街108巷26號1樓

電話：02 2285 0163

營業時間：週一二四五12:00–21:00、週六、日11:00–21:00 沒有空班 (最後點餐時間為20:30)

公休日:週三

菜單/DM

以上菜單提供給各位參考

菜單提供手工現做披薩、義大利麵、燉飯、炸物、小點心、木盆沙拉、咖啡和飲品等義式料理

📍每人低消: 200元(12歲以下兒童 100元)

📍客滿用餐時間:120分鐘

店內環境

用餐區分為室內與室外區，天氣不冷不熱時坐在此處用餐應該滿舒服的

店內位置以雙人、四人桌為主，拼色的椅子加上原木色的桌子

店內裝潢多處採用3D圖案，相當童趣可愛，有帶小朋友來的家長別忘了來多拍幾張可愛的照片喔

「拍拍手披薩咖啡」同時也是一家親子友善餐廳，提供兒童座椅與二樓部分也有提供尿布台

半開放式廚房，餐點現點現做，衛生安全看得見

烘烤PIZZA的大窯爐就在用餐區旁邊，可以直接看到店員手作PIZZA，把PIZZA送進氣派的大烤爐中，等待香噴噴的PIZZA出爐

拍拍手披薩咖啡的披薩都是9吋大小的尺寸，二個人一起分食，份量剛剛好

披薩麵團選用自家培養的天然魯邦種酵母，全粒麥粉等原物料，厚薄適中的餅皮吃起來保有脆度與Q度

來看看我們吃了些甚麼?

與好友在年前相約來拍拍手披薩咖啡聚餐，四人套餐一個人平均下來不用四百元，再加上單點品項，真的份量十足 CP值超高的

原味薯塊

檸檬烤翅

大推檸檬烤翅，經過窯爐烤出來的雞翅，雞汁部分全都鎖住，淡淡的檸檬清香吃起來不膩口

肉醬雞肉丸

略帶紮實口感的雞肉丸，均勻地裹上肉醬，調味適中不膩口

四季鮮果沙拉(搭配胡麻醬)

份量十足的四季鮮果沙拉，搭配季節性時蔬與水果，讓我們好好的補充一下纖維質與維他命C

單點今日湯品:玉米濃湯

喝得到玉米的香甜滋味，濃稠度不是因為添加澱粉而來，而是將新鮮甜玉米粒打碎烹煮而成，是一道順口好喝的湯品

海盜PIZZA

菜單上打印上”皇冠”符號的菜色就是店家推薦的菜色，第一次前來的客人如果不知道點那些菜色

可以參考一下店家菜單上有印”皇冠“符號的推薦菜色喔!

海盜PIZZA顧名思義PIZZA上加入了多種海鮮，有起司、洋蔥、貝比生菜、鮮魷、蝦仁、蟹條

PIZZA麵團採用老闆精心培養的天然魯邦種酵母，屬於低溫緩慢發酵類型，食用時不易引起脹氣、胃酸等常見食用麵包問題

熱愛起司的我怎能錯過加價$55元，再加一份起司的機會(可選擇原味起司或是馬茲瑞拉起司)

我們挑選了馬茲瑞拉起司，一款PIZZA享受二種不同起司的口感😍

厚薄適中的PIZZA手工餅皮，吃起來中間保有濕潤口感，四周餅皮吃起來微微脆口，越咬越有一股麵香

加了滿滿的起司充滿了奶香更是加分👍

松露培根牛肝菌青醬義大利麵

每一根義大利麵均勻的裹上濃郁的青醬，一入口先是感受松露獨有的香氣再來就是拍拍手自家調製的青醬味道

無論是松露或是青醬二者之前彼此都不會搶了對方的味，二者取得巧妙地融合🥰

義大利麵吃起來略帶點彈牙口感，麵量滿多的，滿滿一大盤份量感十足

印度皇室PIZZA( 起司、洋蔥、貝比生菜、印度咖哩雞肉醬、私房嫩煎雞胸、西班牙紅椒粉)

另一個PIZZA口味我們點了比較特別、少見的印度咖哩口味，一樣的額外再加上一份馬茲瑞拉起司

印度皇室PIZZA屬於比較重口味的PIZZA，帶有一點辣度，不吃辣的朋友需留意!

整個幾乎復刻了印度咖哩的口味，香料味比較濃郁，嫩口的雞肉加上Q彈的餅皮，相當的飽足感

套餐中的飲料可以補差價，更換其他飲品

芙芮西西瓜牛奶

西瓜本身的甜度加上一些鮮奶，冰冰涼涼的，搭配PIZZA或義大利麵都很合適

MININ風味拿鐵(巧克力摩卡)

四季拿鐵咖啡

熱咖啡上面都有漂亮的拉花，由於我個人無法喝咖啡，點這兩杯咖啡的友人都稱讚滿順口好喝的

拍拍手披薩咖啡一踏進的店內，充滿童趣與溫馨的氛圍，親子友善環境讓爸爸媽媽帶家中小朋友一同前來用餐也沒壓力

餐點現點現做，用料實在看得見，餐點口味佳份量不少，價格親民，難怪一到用餐時間預約的客人就不間斷

如果你最近也想吃吃看平價的義大利料理，PIZZA、義大利麵、燉飯等等，推薦您來吃吃看拍拍手披薩咖啡喔👍

店家/景點資訊

店家名稱：拍拍手披薩咖啡

所在地址：臺灣新北市蘆洲區長安街108巷26號1樓

營業時間：日 一 二 四 五 六 12:00-21:00

店家電話：02 2285 0163

備註資訊：

營業時間：週一二四五12:00–21:00、週六、日11:00–21:00 沒有空班 (最後點餐時間為20:30) 公休日:週三 Google即時導航





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