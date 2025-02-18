台中美食、甲堤南路超人氣熱門美食推薦！ 網美打卡餐廳、親子友善餐廳 、 十九甲熱門拍照點、台中貨櫃屋餐廳推薦、求婚餐廳



台中市大里區必吃美食「食久。茶事」

一間別具風格的餐廳 這裡沒有華麗的裝潢 卻有最純粹的美好 唯美白色玻璃貨櫃屋與植栽交織 彷彿一處與時間對話的角落 讓人願意駐足停留

從2018年創立至今 始終以簡約卻富有溫度的姿態 為來訪的每一位客人帶來美好的餐飲體驗 提供早午餐、麵飯食、咖啡茶飲、輕食甜點

白日裡 陽光透過大面玻璃窗灑落 映照在木質桌椅間 溫暖而靜謐 入夜後 戶外燈飾點亮夜空 伴隨著微風與笑語 氛圍更顯浪漫 相當適合包場求婚、抓周、聚會的好場地！

原文: 食久。茶事｜唯美純白玻璃屋！義式料理 x 異國風情 x 浪漫聚會場地 寵物友善、親子友善餐廳。菜單價位(台中大里美食推薦)

食久。茶事在哪裡?怎麼去?

奉上店家資訊



店家名稱:食久。茶事



食久。茶事電話:0966-823-037

食久。茶事營業時間:11:30–21:00 週一公休

食久。茶事fb: 點我

食久。茶事ig: 點我

食久。茶事菜單: 點我

食久。茶事地址:台中市大里區甲堤南路71-1號 鄰近付費停車🅿️：立元停車場 https://maps.app.goo.gl/vt48yYaksuGYvvST9?g_st=il

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主

文章內有食久。茶事地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

歡迎小夥伴們幫YUNO的粉絲團按讚

設定成『搶先看』才不會漏掉第一手美食資訊喔！

合作邀約事宜請洽E-MAIL v84454058@yahoo.com.tw或洽YUNO粉絲團&0933023511 私訊詢問

Instagram ID：yuno05199

台中大里美食「食久。茶事」座落於甲堤南路與新甲路交叉口 地處十九甲地區 位置相當好找

只要看到 7-11新堤門市 便代表已經抵達目的地 雖然沒有專屬停車場 但附近有不少停車位可供使用

機車可直接停放於店內 汽車建議停至立元停車場（每小時 20元）步行約5分鐘即可抵達 方便又不怕找不到車位

整間店以貨櫃屋改造 純白色調搭配綠植點綴 營造出清新而富有質感的空間氛圍 讓人一踏入就能感受到放鬆與愜意

特別適合親子、情侶同遊 店門口設有寬敞的綠地庭院 小朋友可以在這裡自在奔跑、放電 讓家長能夠悠閒享受餐點的同時 也不用擔心孩子無聊

「食久。茶事」除了室內座位外 還設有寬敞的露天用餐區 並貼心設置遮雨棚 即使天候不佳也能安心享受美食

夜晚來臨 溫暖的燈飾點亮庭院 營造出浪漫且靜謐的氛圍 無論是約會還是好友小聚 都顯得格外愜意

溫潤的木質桌椅搭配燈光點綴 不論是白天的自然光還是夜晚的微光 都能輕鬆拍出滿滿氛圍感的美照

戶外空間寬敞 可容納數十人 特別適合舉辦派對聚會、求婚包場 甚至是週歲抓周、生日慶祝...等特別場合

如果有包場需求 也可以提前聯繫店家 為活動打造專屬浪漫佈置

店內空間以狹長型格局設計 座位以二人桌與四人桌為主 如果是多人聚餐 也可靈活併桌使用 靠窗的座位擁有絕佳採光 午後陽光灑落桌面

更為餐點增添幾分美感 特別適合喜愛拍攝美食照的饕客們 白色牆面上掛著簡約畫作 為空間增添一絲藝術感

無論是情侶約會、閨蜜小聚 或是獨自來這裡品味一杯好茶 都能夠感受到獨特的氛圍與片刻寧靜

提供兒童座椅 需餐具、分食盤、置物籃或茶水都採自助式 假日用餐人潮多 建議多人聚餐先訂位

食久茶事｜菜單價位

提供豐富多樣的餐點選擇 從義大利麵、咖哩飯、燉飯、炸物、湯品、沙拉 到輕食甜點與各式飲品

無論是喜愛異國風味 還是悠閒品茗、享受手作甜點 還是想來場悠閒的下午茶時光 這裡都能滿足其味蕾

凡點主餐 加99元 可升級套餐 包含焦糖布蕾與 60元飲品折抵 超值又划算！

店內低消150元（不收服務費） 餐點皆現點現做 請耐心等待

(文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主。)

食久茶事｜主廚濃湯

今日的主廚濃湯為馬鈴薯玉米濃湯 呈現出溫潤濃稠的質地 散發出迷人的奶香氣息

湯匙輕輕舀起 能看到滿滿的馬鈴薯丁與金黃玉米粒 食材燉煮到恰到好處 口感細膩綿密 甜度自然清爽 帶來暖心又療癒的滋味

食久茶事｜凱薩雞肉溫沙拉

嚴選當季新鮮蔬果、生菜 搭配鮮嫩雞胸肉、堅果與特製凱薩醬及油醋醬 層次豐富

清爽不膩 蠻特 別的是還加入金棗提味 酸v阿酸v更開胃！

食久茶事｜韓式炸蝦燉飯

濃郁韓式辣味奶油醬包裹Q彈燉飯 米心微Q帶嚼勁 完美詮釋正宗歐式燉飯風味

搭配外酥內嫩的去殼炸蝦 辛香醇厚 層次豐富 加上櫛瓜口感更清爽

食久茶事｜泰式椒麻雞腿排飯

外酥內嫩的炸雞腿排 淋上特製泰式椒麻醬 香麻帶勁 搭配半熟太陽蛋與清炒時蔬

完美平衡口感 雞汁混合微辣醬汁滲入白飯 每一口都超滿足

套餐還附上一碗蘿蔔湯 湯頭清甜溫潤 燉煮入味的蘿蔔 軟嫩多汁 喝起來暖胃又解膩 與主餐完美搭配！

食久茶事｜瓦斯薯條

金黃酥脆薯條 拌入松露與帕瑪森起司 外酥內鬆

散發出濃郁松露香氣 鹹香不膩 讓人忍不住一口接一口

食久茶事｜紐奧良雞翅

醃製入味的雞翅 烤至醬色均勻、外酥內嫩 每一口都鹹香多汁

肉質鮮嫩不乾柴 婷婷啃得超滿足 雞翅控千萬別錯過

食久茶事｜焦糖烤布蕾

凡點主餐 加99元 可升級套餐 包含焦糖布蕾與 60元飲品折抵 (超過可補差額) 超值又划算！

表面砂糖用噴槍烤至焦糖化 焦糖脆口香甜 ，輕輕敲開 底下是綿密細緻的布蕾

香甜滑順 帶著淡淡香草氣息 甜而不膩 每一口都是幸福感滿滿

食久茶事｜火龍果汁&泰式奶茶

火龍果汁口感細緻滑順 酸甜清爽 滿滿維生素C 喝起來超解膩

泰式奶茶香醇濃郁 茶香與煉乳完美融合 甜而不膩 搭配餐點剛剛好

「食久。茶事」不只是餐廳 更是一個能承載回憶的場域 可包場舉辦求婚派對、週歲抓周、慶生聚會

或是三五好友的輕鬆約會 孩子可以在前庭草地上奔跑玩耍 寵物也能自在同行

悠閒度過舒適時光 我想這就是生活中的小確幸 經過附近時不妨也來嘗嘗看吧!!