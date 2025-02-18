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唯美純白玻璃屋！義式料理 x 異國風情 x 浪漫聚會場地 寵物友善、親子友善餐廳｜食久。茶事。菜單價位(台中大里美食推薦)

2025-02-18 19:35:00 文字：YUNO的吃喝玩樂日記
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YUNO的吃喝玩樂日記

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唯美純白玻璃屋！義式料理 x 異國風情 x 浪漫聚會場地 寵物友善、親子友善餐廳｜食久。茶事。菜單價位(台中大里美食推薦) 

台中美食甲堤南路超人氣熱門美食推薦！ 網美打卡餐廳親子友善餐廳  十九甲熱門拍照點台中貨櫃屋餐廳推薦、求婚餐廳

台中市大里區必吃美食「食久。茶事」

一間別具風格的餐廳 這裡沒有華麗的裝潢 卻有最純粹的美好 唯美白色玻璃貨櫃屋與植栽交織 彷彿一處與時間對話的角落 讓人願意駐足停留

從2018年創立至今 始終以簡約卻富有溫度的姿態 為來訪的每一位客人帶來美好的餐飲體驗 提供早午餐、麵飯食、咖啡茶飲、輕食甜點

白日裡 陽光透過大面玻璃窗灑落 映照在木質桌椅間   溫暖而靜謐 入夜後 戶外燈飾點亮夜空 伴隨著微風與笑語 氛圍更顯浪漫   相當適合包場求婚抓周、聚會的好場地！

原文: 食久。茶事｜唯美純白玻璃屋！義式料理 x 異國風情 x 浪漫聚會場地 寵物友善、親子友善餐廳。菜單價位(台中大里美食推薦)

唯美純白玻璃屋！義式料理 x 異國風情 x 浪漫聚會場地 寵物友善、親子友善餐廳｜食久。茶事。菜單價位(台中大里美食推薦) 

食久。茶事在哪裡?怎麼去?

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唯美純白玻璃屋！義式料理 x 異國風情 x 浪漫聚會場地 寵物友善、親子友善餐廳｜食久。茶事。菜單價位(台中大里美食推薦)店家名稱:食久。茶事

唯美純白玻璃屋！義式料理 x 異國風情 x 浪漫聚會場地 寵物友善、親子友善餐廳｜食久。茶事。菜單價位(台中大里美食推薦)食久。茶事電話:0966-823-037

唯美純白玻璃屋！義式料理 x 異國風情 x 浪漫聚會場地 寵物友善、親子友善餐廳｜食久。茶事。菜單價位(台中大里美食推薦)食久。茶事營業時間:11:30–21:00  週一公休

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1051798189_c.jpg食久。茶事菜單:唯美純白玻璃屋！義式料理 x 異國風情 x 浪漫聚會場地 寵物友善、親子友善餐廳｜食久。茶事。菜單價位(台中大里美食推薦)點我

唯美純白玻璃屋！義式料理 x 異國風情 x 浪漫聚會場地 寵物友善、親子友善餐廳｜食久。茶事。菜單價位(台中大里美食推薦)食久。茶事址:台中市大里區甲堤南路71-1號 鄰近付費停車🅿️：立元停車場 https://maps.app.goo.gl/vt48yYaksuGYvvST9?g_st=il

 

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主

文章內有食久。茶事地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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 唯美純白玻璃屋！義式料理 x 異國風情 x 浪漫聚會場地 寵物友善、親子友善餐廳｜食久。茶事。菜單價位(台中大里美食推薦)

台中大里美食「食久。茶事」座落於甲堤南路與新甲路交叉口 地處十九甲地區 位置相當好找

只要看到 7-11新堤門市 便代表已經抵達目的地  雖然沒有專屬停車場 但附近有不少停車位可供使用

機車可直接停放於店內 汽車建議停至立元停車場（每小時 20元）步行約5分鐘即可抵達 方便又不怕找不到車位

整間店以貨櫃屋改造 純白色調搭配綠植點綴 營造出清新而富有質感的空間氛圍 讓人一踏入就能感受到放鬆與愜意

特別適合親子、情侶同遊  店門口設有寬敞的綠地庭院 小朋友可以在這裡自在奔跑、放電 讓家長能夠悠閒享受餐點的同時 也不用擔心孩子無聊      1051801245_c.jpg

唯美純白玻璃屋！義式料理 x 異國風情 x 浪漫聚會場地 寵物友善、親子友善餐廳｜食久。茶事。菜單價位(台中大里美食推薦) 

唯美純白玻璃屋！義式料理 x 異國風情 x 浪漫聚會場地 寵物友善、親子友善餐廳｜食久。茶事。菜單價位(台中大里美食推薦)

「食久。茶事」除了室內座位外 還設有寬敞的露天用餐區 並貼心設置遮雨棚 即使天候不佳也能安心享受美食

夜晚來臨 溫暖的燈飾點亮庭院 營造出浪漫且靜謐的氛圍 無論是約會還是好友小聚 都顯得格外愜意

溫潤的木質桌椅搭配燈光點綴 不論是白天的自然光還是夜晚的微光 都能輕鬆拍出滿滿氛圍感的美照

戶外空間寬敞 可容納數十人 特別適合舉辦派對聚會、求婚包場 甚至是週歲抓周、生日慶祝...等特別場合

如果有包場需求 也可以提前聯繫店家 為活動打造專屬浪漫佈置   1057724902_c.jpg

唯美純白玻璃屋！義式料理 x 異國風情 x 浪漫聚會場地 寵物友善、親子友善餐廳｜食久。茶事。菜單價位(台中大里美食推薦) 

唯美純白玻璃屋！義式料理 x 異國風情 x 浪漫聚會場地 寵物友善、親子友善餐廳｜食久。茶事。菜單價位(台中大里美食推薦)

店內空間以狹長型格局設計 座位以二人桌與四人桌為主 如果是多人聚餐 也可靈活併桌使用 靠窗的座位擁有絕佳採光 午後陽光灑落桌面

更為餐點增添幾分美感 特別適合喜愛拍攝美食照的饕客們  白色牆面上掛著簡約畫作 為空間增添一絲藝術感

無論是情侶約會、閨蜜小聚 或是獨自來這裡品味一杯好茶 都能夠感受到獨特的氛圍與片刻寧靜

唯美純白玻璃屋！義式料理 x 異國風情 x 浪漫聚會場地 寵物友善、親子友善餐廳｜食久。茶事。菜單價位(台中大里美食推薦)

提供兒童座椅 需餐具、分食盤、置物籃或茶水都採自助式   假日用餐人潮多 建議多人聚餐先訂位    1059206249_c.jpg

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1057723925_c.jpg食久茶事｜菜單價位

提供豐富多樣的餐點選擇 從義大利麵、咖哩飯、燉飯、炸物、湯品、沙拉 到輕食甜點與各式飲品

無論是喜愛異國風味 還是悠閒品茗、享受手作甜點    還是想來場悠閒的下午茶時光 這裡都能滿足其味蕾

凡點主餐 加99元 可升級套餐 包含焦糖布蕾與 60元飲品折抵 超值又划算！

 

店內低消150元（不收服務費） 餐點皆現點現做 請耐心等待

 

(文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主。)    1059138072_c.jpg

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1057723925_c.jpg食久茶事｜主廚濃湯

今日的主廚濃湯為馬鈴薯玉米濃湯 呈現出溫潤濃稠的質地 散發出迷人的奶香氣息

湯匙輕輕舀起 能看到滿滿的馬鈴薯丁與金黃玉米粒 食材燉煮到恰到好處 口感細膩綿密 甜度自然清爽 帶來暖心又療癒的滋味

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1057723925_c.jpg食久茶事｜凱薩雞肉溫沙拉

嚴選當季新鮮蔬果、生菜 搭配鮮嫩雞胸肉、堅果與特製凱薩醬及油醋醬 層次豐富

清爽不膩 蠻特 別的是還加入金棗提味 酸v阿酸v更開胃！

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  1057723925_c.jpg食久茶事｜韓式炸蝦燉飯

濃郁韓式辣味奶油醬包裹Q彈燉飯 米心微Q帶嚼勁 完美詮釋正宗歐式燉飯風味

搭配外酥內嫩的去殼炸蝦 辛香醇厚 層次豐富   加上櫛瓜口感更清爽      1059632538_c.jpg

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  1057723925_c.jpg食久茶事｜泰式椒麻雞腿排飯

外酥內嫩的炸雞腿排 淋上特製泰式椒麻醬 香麻帶勁 搭配半熟太陽蛋與清炒時蔬

完美平衡口感 雞汁混合微辣醬汁滲入白飯 每一口都超滿足    1061358407_c.jpg

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 套餐還附上一碗蘿蔔湯 湯頭清甜溫潤 燉煮入味的蘿蔔 軟嫩多汁 喝起來暖胃又解膩 與主餐完美搭配！1066712960_c.jpg

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  1057723925_c.jpg食久茶事｜瓦斯薯條

金黃酥脆薯條 拌入松露與帕瑪森起司 外酥內鬆

散發出濃郁松露香氣 鹹香不膩 讓人忍不住一口接一口   1061357315_c.jpg

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  1057723925_c.jpg食久茶事｜紐奧良雞翅

醃製入味的雞翅 烤至醬色均勻、外酥內嫩 每一口都鹹香多汁

肉質鮮嫩不乾柴 婷婷啃得超滿足 雞翅控千萬別錯過 1075849956_c.jpg

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  1057723925_c.jpg食久茶事｜焦糖烤布蕾

凡點主餐 加99元 可升級套餐 包含焦糖布蕾與 60元飲品折抵 (超過可補差額)   超值又划算！

表面砂糖用噴槍烤至焦糖化 焦糖脆口香甜   ，輕輕敲開 底下是綿密細緻的布蕾

香甜滑順 帶著淡淡香草氣息 甜而不膩 每一口都是幸福感滿滿  1075851358_c.jpg

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  1057723925_c.jpg食久茶事｜火龍果汁&泰式奶茶

火龍果汁口感細緻滑順 酸甜清爽 滿滿維生素C 喝起來超解膩

泰式奶茶香醇濃郁 茶香與煉乳完美融合 甜而不膩 搭配餐點剛剛好

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「食久。茶事」不只是餐廳 更是一個能承載回憶的場域 可包場舉辦求婚派對、週歲抓周、慶生聚會

或是三五好友的輕鬆約會 孩子可以在前庭草地上奔跑玩耍 寵物也能自在同行

悠閒度過舒適時光 我想這就是生活中的小確幸   經過附近時不妨也來嘗嘗看吧!!唯美純白玻璃屋！義式料理 x 異國風情 x 浪漫聚會場地 寵物友善、親子友善餐廳｜食久。茶事。菜單價位(台中大里美食推薦)

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place台中市大里區甲堤南路71-1號
4.50 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.45
服務品質
4.70
裝潢氣氛
4.65
CP值
4.45
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