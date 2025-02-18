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河岸櫻花步道~超好親近悠閒賞櫻花兒 @Bernice的隨手筆記

河岸櫻花步道 福志公園 寒櫻 SAKURA more
2025-02-18 22:15:00 文字：Bernice的隨手筆記
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Bernice的隨手筆記

Bernice的隨手筆記

河岸櫻花步道是去年新掘起的賞櫻熱點，今兒個趁著天氣好趕緊出門賞花去；福志公園底河岸旁有一排超好親近的櫻花兒，走在河岸步道上與內湖樂活公園相似度達80%，不過這裡人潮暫時沒有太多，相對悠閒很多

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＊*花開八九成了，快來賞花唄

賞花趣

這排櫻樹未很高大所以相當好親近，喬好角度就置身在滿滿的櫻花中；站在河岸步道上與下方馬路賞花，不同的視角都好美，尤其是有藍天白雲當背景，整個就是美炸了

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＊*空景就是美

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＊*很好親近吧

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＊*賞花人潮沒有太多

我差不多下午兩點左右到，賞花人潮並沒有太多，相要空景稍等一下就有了；這排櫻花兒應該也是寒櫻，可以看到粉白、粉紅及深紅三種顏色交錯，因此猜測是寒櫻

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＊*粉白和粉紅

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＊*深紅

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＊*還有一點點花苞

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＊*是不是很滿

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＊*換個角度看

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＊*太好親近想要拍天空較多的就得換個姿勢

櫻花兒位置／交通

找到福志公園往河岸處走即可抵達；跟我一樣騎車的話就延著雨農路走，走橋下右轉後眼前即可看到櫻花兒，要是搭公車的話在泰北高中站下車，步行約350公尺即可抵達福志公園

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＊*櫻花兒就在公園旁

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＊*很滿吧

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＊*粉白、粉紅及深紅同框

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＊*忙碌的採花賊

河岸櫻花步道資訊

Trip Date：2025.02.15
地址：台北市士林區福林路329巷2弄 這裡是最密集處

河岸櫻花步道~超好親近悠閒賞櫻花兒 @Bernice的隨手筆記
＊*快來賞櫻花兒吧

 


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