河岸櫻花步道是去年新掘起的賞櫻熱點，今兒個趁著天氣好趕緊出門賞花去；福志公園底河岸旁有一排超好親近的櫻花兒，走在河岸步道上與內湖樂活公園相似度達80%，不過這裡人潮暫時沒有太多，相對悠閒很多



＊*花開八九成了，快來賞花唄

賞花趣

這排櫻樹未很高大所以相當好親近，喬好角度就置身在滿滿的櫻花中；站在河岸步道上與下方馬路賞花，不同的視角都好美，尤其是有藍天白雲當背景，整個就是美炸了



＊*空景就是美



＊*很好親近吧



＊*賞花人潮沒有太多

我差不多下午兩點左右到，賞花人潮並沒有太多，相要空景稍等一下就有了；這排櫻花兒應該也是寒櫻，可以看到粉白、粉紅及深紅三種顏色交錯，因此猜測是寒櫻



＊*粉白和粉紅



＊*深紅



＊*還有一點點花苞



＊*是不是很滿



＊*換個角度看



＊*太好親近想要拍天空較多的就得換個姿勢

櫻花兒位置／交通

找到福志公園往河岸處走即可抵達；跟我一樣騎車的話就延著雨農路走，走橋下右轉後眼前即可看到櫻花兒，要是搭公車的話在泰北高中站下車，步行約350公尺即可抵達福志公園



＊*櫻花兒就在公園旁



＊*很滿吧



＊*粉白、粉紅及深紅同框



＊*忙碌的採花賊

河岸櫻花步道資訊

Trip Date：2025.02.15

地址：台北市士林區福林路329巷2弄 這裡是最密集處



＊*快來賞櫻花兒吧

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