有想看影片介紹的人也可以直接看我的YT唷！

嗨嗨～這次帶大家來南投的日月潭！我們要在雲品溫泉酒店住三天兩夜，我們是用雲品跟高鐵合作的方案，坐高鐵到台中站以後，接著搭雲品的接駁巴士前往飯店，車程大概一小時。

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車上會有兩名飯店人員陪同，還會發香香的冰毛巾給你，很貼心

到飯店以後，直接坐在車上等check in手續，等待時會有迎賓飲料，好像是什麼百香果紅茶之類的，但我覺得味道有點怪... 個人不是太欣賞

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當時是萬聖節期間，飯店有主題佈置

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覺得他大廳這個燈超可愛的XD

可以去房間囉！覺得雲品的住客樓層超美風景超好的～而且日月潭不管是什麼天氣看起來都很美，因為剛好回程時碰到雨天，結果一片山嵐潤色，風景一樣優美XD

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我們這次住的是和室房唷！睡塌塌米 題外話雲品有提供枕頭車的服務，如果你不喜歡目前的枕頭，可以預約枕頭車，除了有各種枕頭可選之外，也會有其他一些助眠小物，比如蒸氣眼罩跟薰衣草精油之類的，但我即使換過枕頭後，還是覺得他們的枕頭太澎，對我來講很難睡 雲品的枕頭真的是我唯一對房間最不滿之處

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房間有兩面窗戶，採光很好，看出去的景色怡人

冰箱飲料都可以喝，竟然還有優格XD

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響應環保，所以沒有瓶裝水， 會有玻璃瓶給你自己裝水，每層樓都會有飲水機

底下的抽屜拉開，有紅酒杯、茶匙、刀叉跟盤組，還有削皮刀跟開瓶器

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雲品的廁所跟衛浴是分開兩間的，廁所就是獨立小小一間，我覺得最幽默的是那個洗手台，因為真的很小，洗個手很容易潑到外面😅

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衛浴室有浴池跟淋浴室

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桌上還有給小點心，而且內容很豐富

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這些茶具看起來好搞剛XD

每天都會提供不同種的茶包唷！

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我們房間的陽台，可以看到對面有一個私人碼頭？不知道是用來做什麼的XD

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陽台望出去的風景也超好的～～

另外房間裡有一台AI小助理，玩一玩是可以啦，但我個人覺得有跟沒有分別不大XD（除了用來控制房間燈光可能有點用吧🤔

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順帶一提，我們房間的隔壁還有一個小公共空間也可以看風景

接下來跟我一起前往地下室的遊戲區吧！這裡也是雲品2024年大翻修的一大重點區

有兒童遊戲區

健身房跟各種球類遊戲，除了飛鏢機需要額外自費外，其他的遊戲都是可以免費玩的

玩了好幾次籃球機，手臂都練出肌肉了XD

地下室還有一台可以列印照片的機器唷，每支手機每天限印一次，印出來的成品很好看，大家不要忘記要去印XD

接下來介紹餐廳的部分，晚餐跟早餐都在丹彤裡面吃自助餐，直得一提的是雲品的晚餐是有分時段的，但因為我們入住的時間可能客人較少，所以在晚餐開放時間隨時都可以入場，另外早餐是到11點前都能夠無限制次數入場去吃喔XD這種感覺真的超讚

晚餐有烤乳豬，可是我覺得很難吃XD如果想試的話我建議先拿一點點就好

大推各位一定要拿的東西是他們的雞蛋糕，紅茶卡士達口味的真的超級好吃RRRRR~~尤其現做出來熱呼呼的，裡面的餡料甜而不膩，真的是我人生吃過最好吃的雞蛋糕（？(雖然我沒吃過很多雞蛋糕XD

內餡滿滿！

另外炙燒握壽司也好吃，我超愛炙燒比目魚的！

前面提到過因為剛好是萬聖節期間，所以還有一區是萬聖節主題的甜點，好用心！喜翻～

我拿了一個蛋糕，味道不錯

來看看早餐的部分

早餐有刈包，算是滿特別的，不過控肉的調味我不喜歡XD不然我是很愛吃刈包的人哪～～

然後這個刈包的皮有股怪味，我有在其他家餐廳的刈包也聞過這股味道，不知道是啥原因

早餐蛋的選擇很豐富

我覺得很幽默的是，雲品會放上「明日餐點」的牌子告訴你明天的早餐會有什麼，啊如果剛好有看到明天想吃的但今天就要退房了起不是會很扼腕XD

還有港式點心區

給大家看一下我拿的早餐們XD

離開時天氣不好，有颱風要來～但是風景還是好好看耶🥹日月潭就算下雨也別有一番滋味～

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