2025草莓季開始盛產可以採收囉～這次我們到卓蘭，意外發現這間鮮少人知、物美價廉的"瓜瓜草莓園"，草莓品質超紅超大顆， 整排紅寶石閃閃發亮，光看就是一種享受，一靠近香氣樸鼻，讓人垂涎欲滴，一不小心就包場了，還有一隻會店狗"瓜瓜"迎接，入園不需門票，採多少算多少，不怕你採不到，只怕你採太多，現在正是盛產期，不想人擠人可以來這，好玩好採又好拍，適合全家大小一起來採草莓。

瓜瓜草莓園很用心設計許多拍照打卡場景，讓你採果之餘還可以拍美照。

和有趣的人一起浪漫時間，享受天倫之樂。

重點是不用人擠人，很適合帶小朋友來，入園不需門票，採多少算多少，適合全家大小一起來採草莓。

我們當日前往價格一斤450元，感覺比外面巿價便宜，重點是老闆很親切， 不收入園費，採多少算多少。

店狗"瓜瓜"，超可愛的，會在門口迎接你的到來喔～

2025／2/16最新草莓產量分享～

這裡的草莓大顆又飽滿，讓人每顆都想帶回家，在這裡不用怕採不到草莓，只怕你採太多，荷包不夠深...

這裡的草莓園蠻大一片，有兩區塊任你挑選，享受自採的樂趣。

跟我一樣不喜歡人擠人可以來這，享受包場的感覺～

採完老闆很貼心還會幫忙裝盒。

哇！這是我們今日戰利品，一盒大約100元，就可以將大顆、鮮紅豔麗的草莓帶回家。

卓蘭-瓜瓜草莓園：苗栗縣卓蘭鎮140縣道；電話：0989 026 319；營業時間：平日：10:00-17:00；假日：-09:00-17:00

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