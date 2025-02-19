為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 古早味小吃店，內用湯還可以免費續

古早味小吃店，內用湯還可以免費續

台中美食
2025-02-19 09:54:00 文字：果果愛Fruitlove
share
果果愛Fruitlove

果果愛Fruitlove

樹仔腳⟩台中太平美食，古早味小吃店，有炒麵、滷肉飯、豬血湯、炒飯、便當、各種小菜，內用湯還可以免費續 @果果愛Fruitlove

品項有炒麵、滷肉飯、豬血湯、炒飯、便當、現炒小菜、飲料，內用湯品都可以續湯。我們最愛的就是他們家的滷肉，用時間熬煮出的膠質滷肉，淋上的滷汁還可以客製化多跟少，魯豆腐裡外都有入味好好吃，還有跟鹹菜鴨湯喝起來味道很像的湯，濃郁清甜又不油膩好好喝，另外有層次的特製辣椒也是好多人會買回家的，環境乾淨舒適，內用也有冷氣開放，同時也是一家寵物友善餐廳，毛小孩只要牽繩就能一起帶進來

樹仔腳⟩台中太平美食，古早味小吃店，有炒麵、滷肉飯、豬血湯、炒飯、便當、各種小菜，內用湯還可以免費續 @果果愛Fruitlove

公休日固定禮拜一，因為市場不殺豬，都會提早清楚的寫在門口的板子上，裡面櫃檯的旁邊也會有，但如果不是住在附近常經過的朋友，要來前會建議先打個電話確認有沒有開

樹仔腳⟩台中太平美食，古早味小吃店，有炒麵、滷肉飯、豬血湯、炒飯、便當、各種小菜，內用湯還可以免費續 @果果愛Fruitlove

室內環境乾淨整潔，座位之間也不會太靠近，有電扇也有冷氣開放

樹仔腳⟩台中太平美食，古早味小吃店，有炒麵、滷肉飯、豬血湯、炒飯、便當、各種小菜，內用湯還可以免費續 @果果愛Fruitlove

 

本來營業時間是早午餐，8/20後更改為午晚餐 但目前 Google上的時間尚未更新 ，因為老闆娘很喜歡在外面吃飯時要加上一點店家自製的辣椒，所以研發出一款自己很喜歡的口味來跟大家分享，喜歡吃辣的朋友可以先在店裡吃吃看，喜歡的話帶回家拌麵拌飯或是小菜滷味都很棒，不定期都會推出新品，來的時候可以看看新品公告的區域。

樹仔腳⟩台中太平美食，古早味小吃店，有炒麵、滷肉飯、豬血湯、炒飯、便當、各種小菜，內用湯還可以免費續 @果果愛Fruitlove

放餐具的地方一共有兩個位置，一個在櫃台前面，另外一個在牆壁旁。

樹仔腳⟩台中太平美食，古早味小吃店，有炒麵、滷肉飯、豬血湯、炒飯、便當、各種小菜，內用湯還可以免費續 @果果愛Fruitlove

進門的時候喜歡吃魯豆腐的我就已經被這鍋吸引，跟常見的滷鍋不太相同，這一家用的是火鍋的鴛鴦鍋，左邊是正在滷製的，右邊則是已經滷倒入味的，我覺得這樣分開來不錯，店家可以確保每一塊的品質，不會忙中出錯，顧客也能吃到好吃的食物......( 繼續閱讀文章 )

樹仔腳⟩台中太平美食，古早味小吃店，有炒麵、滷肉飯、豬血湯、炒飯、便當、各種小菜，內用湯還可以免費續 @果果愛Fruitlove

延伸閱讀

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#台中美食
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

樹仔腳[炒麵/滷肉飯/大鍋湯/ 炒飯]

phone0422771196
place台中市太平區中興東路186號
4.95 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up