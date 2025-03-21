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野火原味美式牛排（頭份店）- 美式鄉村風的炭火牛排館，內用均附濃湯、冰淇淋自助(●'◡'●)

野火原味美式牛排 頭份牛排館 頭份美食
2025-03-21 18:00:00 文字：豆豆公爵食樂去
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豆豆公爵食樂去

豆豆公爵食樂去

野火原味美式牛排（頭份店）- 美式鄉村風的炭火牛排館，內用均附濃湯、冰淇淋自助(●'◡'●)

位於中興路、信東路口(蠻顯眼的外觀)

野火原味美式牛排（頭份店）- 美式鄉村風的炭火牛排館，內用均附濃湯、冰淇淋自助(●'◡'●)

有半戶外區(用塑膠簾幕遮擋)

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主要內用區(以4人桌為主，還有大桌可搭配板凳、圓凳) 

*有提供兒童座椅✅

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點餐至櫃檯區(這裡也是外帶取餐區) 還能看到師傅處理烤網上的肉塊🤤

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菜單(牛、豬、雞肉還有海鮮的選擇👍🏻)

肉品都有標示產地、選用部位和適合熟度😍

主餐皆附飲品一罐+濃湯、冰淇淋自助

 

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板腱牛和松阪豬要以重量計價，當天提供牛390g和豬300g

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自助吧(提供濃湯、冰淇淋、調味料)

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餐點皆附飲品一罐(自行去冰箱拿取，有汽水、果汁或冷泡茶)

野火原味美式牛排（頭份店）- 美式鄉村風的炭火牛排館，內用均附濃湯、冰淇淋自助(●'◡'●)

乾杯🥂🥂🥂

野火原味美式牛排（頭份店）- 美式鄉村風的炭火牛排館，內用均附濃湯、冰淇淋自助(●'◡'●)

湯應該是有加麵粉炒過，蠻香的~ 喝起來也不會太膩

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看著師傅料理火尖上的美味...口水直流啊🤤

野火原味美式牛排（頭份店）- 美式鄉村風的炭火牛排館，內用均附濃湯、冰淇淋自助(●'◡'●)

炭火豬排（10OZ，240元）

兩大塊豬排吃起來不乾柴且齒頰留香😍

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老饕板腱牛排（1.2元/克，最少390克一份，468元）

配菜有泡菜、洋蔥、蒜頭(超台式😂😂😂 牛排本身很美式搭配台式配菜卻

不突兀，尤其泡菜爽脆又解膩(害我好想吃臭豆腐???

野火原味美式牛排（頭份店）- 美式鄉村風的炭火牛排館，內用均附濃湯、冰淇淋自助(●'◡'●)

盤子邊緣會先熱過，維持牛排熟度，吃的時候要小心邊緣！

有兩大塊牛排，推薦點5分熟✅吃起來肉質紮實，而且沒吃到筋，處理得

很好😋😋😋

上桌後如果想調整表皮焦脆一點，還可以再請店家燒烤一下🙏🏻

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炭火紐約客牛排（10OZ，390元）

油脂豐富！吃起來入口即化!!! 我個人更愛這款牛排💯💯💯

 

感想：野火原味美式牛排（頭份店）提供多項碳烤牛肉的選擇，現場

料理讓人看得到得品質與用心😁 這次吃的牛、豬都很鮮甜，肉大塊

然後自助吧雖然簡單，但吃起來也是OK的，蠻推薦想吃純粹牛排

享受大口吃肉的來點看看✌🏻

 

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野火美式炭火牛排

phone0905-084134
place苗栗縣頭份市中興路501號
4.43 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.38
裝潢氣氛
4.13
CP值
4.38
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