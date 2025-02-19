台中蝦湯拉麵如雨後春筍般，好多家都在做~而這家「蝦蝦拉麵 元氣屋」是我們看網路上評價說台中最濃郁的！來自日本秋田~麵條湯頭都是純手工！號碼牌膝蓋友善！濃郁蝦蝦沾麵、招牌蝦蝦拉麵，直接給你最蝦原味爆擊！蝦味愛好者絕不能錯過這家！

店家介紹

位於中美街的「蝦蝦拉麵 元氣屋」，門口超級不顯眼，甚至有點像民宅~看到外面有候位人潮才確定是這家！我們選了一個6月的平日晚上來試試，排了一個半小時，但至少是先抽號碼牌候位，算是膝蓋友善~

抽號碼時會寫上候位組數，可以抽完號碼排去附近逛逛再自己抓時間回來

我們是2024/6月訪店的，價格當時沒有拍到，所以放上的價格是網路上最近的~配置可能也有落差，僅供大家參考

餐點介紹

▼ 招牌蝦蝦拉麵 $275

配置有舒肥雞、豬叉燒、一隻鮮蝦、一整顆溏心蛋，配菜有龍鬚菜、蔥絲、洋蔥、海苔、檸檬片、少許櫻花蝦

老實說第一次看到拉麵有龍鬚菜~蠻特別的！舒肥雞軟嫩、豬叉燒嫩口又不會油膩~一整顆溏心蛋也很有誠意！

鮮蝦不算大隻但也是新鮮彈牙的~最後灑上點綴的櫻花蝦增添了更多蝦味

麵體偏細，吃起來也算彈牙~

湯真的是最精華！很推薦不敢吃太濃蝦味的朋友可以先試試這碗，每一口都很蝦~~~又很濃郁不膩口，完全是最純粹的蝦味呈現！！！

▼ 濃郁蝦蝦沾麵 $360

其實我真的很少吃沾麵，因為我偏好清湯系，但想說都來了應該要開箱更全面~這碗真的很濃！建議愛好濃郁湯頭的朋友再試試！

會端上兩碗，一碗裝著配置與招牌蝦蝦拉麵一樣的~唯獨蝦子換成了很大隻的天使紅蝦，一碗裝著滾燙冒煙的沾醬

天使紅蝦很大隻！很吸睛！

麵體是粗麵吸附滿滿沾醬~覺得是很暴力的蝦味！偏鹹也很濃稠~一開始吃還好，但後面就算擠了檸檬都還是救不了有點膩的口感，所以還是推薦平時有在吃沾麵的朋友再試試！

▼ 北海道起司可樂餅 + 厚切蝦排 炸物兩個 $125

可樂餅起司直接流出來~酥脆又濃郁

厚切蝦牌很紮實~簡單來說就是金錢蝦餅，一旁搭配的是番茄醬和泰式酸辣醬

結語

整體來說，超級推薦跟我一樣愛蝦愛到不行的朋友們去試試！號碼牌膝蓋友善還能用QRcode隨時查號碼牌到幾號了~愛好濃郁選沾麵、愛好剛剛好蝦味的選湯麵~

店家資訊

【 蝦蝦拉麵 元氣屋 】

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/ebigenkiya/

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/ebiebigenkiya/

▸ 地址｜台中市西區中美街419之4號

▸ 營業時間｜18:00-22:00。周二周三公休



檢視較大的地圖

想看更多好吃好玩記得追蹤我▼

貪食瑞秋IG @rachel_eat_play

貪食瑞秋臉書粉絲團 @rachelpocketlist

美食旅遊邀約/合作歡迎來信： rachelw96u@gmail.com