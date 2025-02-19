



可集咖啡－三重集英門市位於三重集英路上．在靜謐的社區間．建築相當有質感．擁有挑高兩層樓空間．是一間充滿文青風格的咖啡館．帶給人悠閒自在氛圍．這裡不僅環境寬敞舒適．餐點選擇也相當多．以義式咖啡為主最低價65元起．還有各式冷熱飲品和推薦必點的風味輕食．現烤鬆餅．義大利麵．早餐拼盤等~．想吃甜點蛋糕這裡也有喔！

店內平日用餐沒有限時．有提供插座及WiFi．不論平日假都很容易客滿．建議先訂位再過來這邊用餐．是一間值得收納在口袋名單的新北咖啡館！





店家週邊靠近新北高中和蘆洲家樂福．招牌很顯眼．讓人路過會想默默走進來的嚐鮮一番～





室內空間寬廣舒適．座位分為木質桌椅區和沙發區．還有溫暖燈光和綠色植栽的陪襯．頗有家的放鬆感～









一樓的開放式櫃台旁設置甜點冰櫃．想要品嚐甜點／蛋糕需親自來這挑選（種類及口味依照現場有的為主）．可集咖啡的蛋糕相當熱門．每天都是限量推出的．建議想品嚐的朋友早點來～









可集咖啡加入會員後可參加集點換好禮活動．喜歡喝咖啡的會員還能享跨店寄杯的優惠．非常划算！



靠近落地窗的高腳椅座位也挺不錯的，這區塊的採光很好．可以一邊欣賞窗外的綠樹景緻一邊用餐十分愜意~





二樓用餐區的座位也很多．間距上也規劃的十分得宜．不會過於擁擠．適合三五好友或家庭聚餐～









整體室內設計著重舒適溫馨品味．添視覺上的舒適．空間顯得明亮通透．呈現出一種溫柔的細緻感～









二樓另設有獨立包廂（會議室）．這裡是共享空間．上班族／學生在這進行會議討論不會受打擾．記得提早預約唷～





自助區一二樓皆有設置．飲用水及調味料可取用．享用完餐點也別忘了自行收到櫃子下方的回收區～





可集咖啡 菜單

餐點選擇多樣．不論是咖啡．飲品．輕食．早午餐盤或甜點蛋糕口味上都很獨特．來這坐上一整天感覺挺棒的！





拿鐵咖啡

可集咖啡的咖啡拉花很美．也很香～

香醇的咖啡拿鐵結合了濃郁的美式咖啡．品嚐的到絲滑的牛奶和柔順的奶泡．帶滿滿的和諧與平衡．太迷人了！

整體風味顯得圓潤與濃厚．喝起來挺順口的．我喜歡～





卡布奇諾

卡布奇諾添加的熱奶泡較多．但牛奶比例較少．因此咖啡的風味更為香濃．綿密的奶泡同樣帶來豐盈的口感．細細品嚐能感受到細緻圓柔的絕妙滋味～





法式紅酒燉牛肉軟法

這套餐點很是特別．餐點份量還蠻實在的．能充分嚐到濃郁醬汁與富有嚼勁的牛肉．品嚐到不一樣的法式溫暖～





附上的馬鈴薯沙拉．口感綿密且有多層次．單吃或搭配麵包都很美味！





芝士軟法帶淡淡奶油香．ＱＱ軟軟的．建議沾著湯汁一起吃．感受紅酒的香氣充分滲入．汁香四溢．實在好涮嘴！





燉煮後的湯汁融合蔬菜的自然甜味與紅酒的迷人酸度．醬汁奶味很濃郁，牛肉口感更是鮮嫩軟滑．帶有經典法式風情．非常的美味！





夏威夷燻雞華納滋堡

看似平凡無奇的堡．實則很獨特．大口咬下層層酥脆帶有奶香．內餡非常實在．讓人一吃就愛上！

裡層夾入了滿滿的好料．有鳳梨．燻雞和起司．還抹上香濃的花生醬．令我吃的好滿足～ 好好粗啊！









巧克力奶油鬆餅

香熱鬆軟的鬆餅配上香甜可口的巧克力醬．咬下一口紮實酥脆．帶點些微嚼勁．是大人小孩都喜愛的口感．讓人很是驚喜！





熱呼呼的吃帶有蛋香及麵粉香．整體口感蓬鬆不乾．樸實而經典．沾點鮮奶油搭配口感特別討喜．下午茶時刻點上一份品嘗幸福滋味！！





彩虹蜂蜜蛋糕

吸睛度100%的彩虹蜂蜜蛋糕．豐富色彩層層堆疊如彩虹．視覺上好享受．更是滿足味蕾．讓人不得不注意到它～





有著蜂蜜淡雅香氣．每一口都是香純甜而不膩．微甜爽口且紮實．來杯咖啡茶飲是下午茶小確幸！





心得感想：

可集咖啡－三重集英門市．不論在環境或是食材及菜色部分．我都都十分滿意．這裡的餐點都是新鮮現做．吃的出店家用心！

這是個相當舒適的咖啡館．適合忙碌現代人放慢腳步．聊天放鬆的好地方．來到這好愜意．可以盡情享受．值得朝聖．你也一起來趕緊來這感受美食當下的小確幸吧！



\ 新門市預告 /

Cozy coffee於2025年3月將會有新門市開幕！

「三重湯城門市」敬請期待～～～



可集咖啡 三重集英門市



電話：（02）2855－9525

營業時間： 07:00–21:00

粉絲團 官方網站 地址：新北市三重區集英路19號電話：（02）2855－9525營業時間： 07:00–21:00