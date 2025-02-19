為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 【台北食記】水龜伯古早味 - 7000多則google評論，石牌最著名豆花店

【台北食記】水龜伯古早味 - 7000多則google評論，石牌最著名豆花店

水龜伯古早味 台北美食 石牌美食 台北豆花 more
2025-02-19 16:24:00 文字：雞蛋糕生活美學專題報告
share
雞蛋糕生活美學專題報告

雞蛋糕生活美學專題報告

【台北食記】水龜伯古早味 - 7000多則google評論，

水龜伯古早味豆花林都是石牌一帶最有名的豆花剉冰店，這間店在google擁有8000多則評論4.3顆星的超高評價，店內有多達20多種當日新鮮現煮配料，必吃的還有冬季限定的黑糖燒麻糬，每到假日幾乎都要排隊。

開車前往可停168Parking 停車場石牌二場，搭乘捷運至石牌站下車，步行約5分鐘可抵達。

【台北食記】水龜伯古早味 - 7000多則google評論，

▲豆花店位在老公寓一樓店面，門口有機車停車格騎機車前往很方便。

 

【台北食記】水龜伯古早味 - 7000多則google評論，

【台北食記】水龜伯古早味 - 7000多則google評論，

▲店內的地瓜湯、薑汁和燒麻糬都是冬季限定，想吃要把握冬天阿！

 

【台北食記】水龜伯古早味 - 7000多則google評論，

【台北食記】水龜伯古早味 - 7000多則google評論，

 

【台北食記】水龜伯古早味 - 7000多則google評論，

▲豆花配料有多達20多種可選，一時之間讓人眼光撩亂，會出現選擇障礙欸！

 

【台北食記】水龜伯古早味 - 7000多則google評論，

▲水龜伯古早味菜單：最上方為1號餐至11號餐，只需選配料即可，另外還有冬季限定、半舊系列、人氣招牌系列和清涼飲品。

 

【台北食記】水龜伯古早味 - 7000多則google評論，

【台北食記】水龜伯古早味 - 7000多則google評論，

▲店內走的是台灣古早味的復古風，桌椅排列得有些緊密坐起來略擁擠。

 

【台北食記】水龜伯古早味 - 7000多則google評論，

 

【台北食記】水龜伯古早味 - 7000多則google評論，

▲牆上有許多復古物品的矲設，連黑膠唱片和唱盤都有，正互映了店名"古早味"。

 

【台北食記】水龜伯古早味 - 7000多則google評論，

 

【台北食記】水龜伯古早味 - 7000多則google評論，

古早味豆花 45元：豆花可選三種料，我們點了兩碗選了粉粿、珍珠、桂花蒟蒻、綜合Q圓、綜合芋圓。芋圓偏軟較沒Q度，但芋頭香氣蠻明顯的，粉粿Q彈滑順，吃得出來很新鮮。

 

【台北食記】水龜伯古早味 - 7000多則google評論，

▲豆花是軟嫩綿密類型，含在嘴中馬上化掉，有濃濃黃豆香氣。

 

【台北食記】水龜伯古早味 - 7000多則google評論，

▲珍珠吃起來有Q度，黑糖香氣也很明顯。

 

【台北食記】水龜伯古早味 - 7000多則google評論，

▲最特別的是這個桂花蒟蒻，這是平常很少吃到的配料，吃起來口感類似愛玉，散發出淡淡的桂花香，風味很迷人。

 

 

雞蛋糕短評：與豆花林一樣是石牌很有人氣的豆花店，用餐環境古色古香，配料選擇非常多元，桂花凍吃起來很香，豆花口感綿密，黑糖麻糬也是必點。


用餐環境★★★★
餐點★★★★☆    
服務★★★☆
CP值★★★★


【水龜伯古早味美食資訊】

地址：台北市北投區石牌路二段75巷8號
電話：0228274788
官網：instagram
營業時間：11:30–23:00
外送：
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：無
刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】


檢視較大的地圖

 

 

延伸閱讀：

新竹美食懶人包，請點我↓↓↓

新竹美食懶人包.jpg

【台北食記】三芝公雞咖啡

下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓

雞蛋糕生活美學專題報告IG

雞蛋糕生活美學專題報告FB粉絲團

文章標籤
水龜伯古早味 水龜伯古早味菜單 水龜伯古早味推薦 水龜伯古早味必吃 台北美食 石牌美食 台北豆花 石牌豆花 台北甜點 石牌甜點
創作者介紹
創作者 雞蛋糕 的頭像
雞蛋糕

雞蛋糕生活美學專題報告

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#台北美食
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

水龜伯古早味

phone02-2827-4788
place台北市北投區石牌路二段75巷8號
4.15 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.28
服務品質
3.67
裝潢氣氛
3.96
CP值
4.11
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up