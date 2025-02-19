水龜伯古早味和豆花林都是石牌一帶最有名的豆花剉冰店，這間店在google擁有8000多則評論4.3顆星的超高評價，店內有多達20多種當日新鮮現煮配料，必吃的還有冬季限定的黑糖燒麻糬，每到假日幾乎都要排隊。

開車前往可停168Parking 停車場石牌二場，搭乘捷運至石牌站下車，步行約5分鐘可抵達。

▲豆花店位在老公寓一樓店面，門口有機車停車格騎機車前往很方便。

▲店內的地瓜湯、薑汁和燒麻糬都是冬季限定，想吃要把握冬天阿！

▲豆花配料有多達20多種可選，一時之間讓人眼光撩亂，會出現選擇障礙欸！

▲水龜伯古早味菜單：最上方為1號餐至11號餐，只需選配料即可，另外還有冬季限定、半舊系列、人氣招牌系列和清涼飲品。

▲店內走的是台灣古早味的復古風，桌椅排列得有些緊密坐起來略擁擠。

▲牆上有許多復古物品的矲設，連黑膠唱片和唱盤都有，正互映了店名"古早味"。

▲古早味豆花 45元：豆花可選三種料，我們點了兩碗選了粉粿、珍珠、桂花蒟蒻、綜合Q圓、綜合芋圓。芋圓偏軟較沒Q度，但芋頭香氣蠻明顯的，粉粿Q彈滑順，吃得出來很新鮮。

▲豆花是軟嫩綿密類型，含在嘴中馬上化掉，有濃濃黃豆香氣。

▲珍珠吃起來有Q度，黑糖香氣也很明顯。

▲最特別的是這個桂花蒟蒻，這是平常很少吃到的配料，吃起來口感類似愛玉，散發出淡淡的桂花香，風味很迷人。

雞蛋糕短評：與豆花林一樣是石牌很有人氣的豆花店，用餐環境古色古香，配料選擇非常多元，桂花凍吃起來很香，豆花口感綿密，黑糖麻糬也是必點。



用餐環境★★★★

餐點★★★★☆

服務★★★☆

CP值★★★★



【水龜伯古早味美食資訊】

地址：台北市北投區石牌路二段75巷8號

電話：0228274788

官網：instagram

營業時間：11:30–23:00

外送：

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：無

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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