哈囉！今天帶大家來吃吃看龍潭一家無菜單料理，叫做「甘脂肥濃」，地點在渴望園區裡面，交通不便，建議自駕前往，地址：桃園市龍潭區渴望二路99巷292號。

因為是無菜單料理所以一定要事先預約！店家營業時間以他們google map上的為準，大家自己去看嘿XD

進去大門以後要換拖鞋，所以我建議最好要穿襪子來吃

今天晚上只有兩組客人的樣子，有一組客人坐在裡面，我們三人被安排在門口的座位，老實說覺得座位不是很好，尤其我旁邊有一顆超大的植物造景（？），覺得很受它影響，座位坐起來也不是很舒適

像裡面這種座位不好嗎

等上菜無聊拍拍

座位的部分，我記得這壺茶店員介紹說是老闆珍藏多年的普洱茶，確實也滿好喝的

前菜有花生豆腐跟地瓜豆奶

地瓜豆奶滿特別的，喝起來也頗順口

我喜歡吃花生豆腐，配上一點點芥末跟上面那個應該是魚子醬吧XD，頗搭

沙拉的部分，就沙拉，給的份量還滿多的

上面灑滿了藜麥，看起來就很健康

接下來是黑松露干貝蒸蛋

干貝很大顆，蒸蛋加了點黑松露更有滋味，這道我也喜歡

接著是馬鈴薯燉牛肉，底下有麵線

這道我就普普了，我覺得味道有點淡🫢而且馬鈴薯燉肉也沒什麼新意。

如果是吃麵線的話，我還更想吃麻油雞麵線XD

另外一道主菜，冰島比目魚

雖然沒有太大驚艷，但我個人很愛吃比目魚，所以覺得這道好吃XD

櫻花蝦炒飯，可以續碗

最後還有肉骨茶湯（沒記錯的話XD）

甜點+水果的部分

整餐吃下來我覺得冰淇淋是全部裡面最有驚喜的 濃郁好吃，甜食控愛了

我去吃的時候的價格為每人1200加一成唷，大家覺得值得嗎？我個人是覺得在龍潭這裡這種類似的選擇不多，試一次無妨，但大概不會回訪

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