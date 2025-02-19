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《桃園❤️龍潭》甘脂肥濃，渴望園區內的私房無菜單懷石料理，一客1200加一菜色如和？

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2025-02-19 20:29:00 文字：薔妮老娘
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薔妮老娘

薔妮老娘

哈囉！今天帶大家來吃吃看龍潭一家無菜單料理，叫做「甘脂肥濃」，地點在渴望園區裡面，交通不便，建議自駕前往，地址：桃園市龍潭區渴望二路99巷292號。

因為是無菜單料理所以一定要事先預約！店家營業時間以他們google map上的為準，大家自己去看嘿XD 

《桃園❤️龍潭》渴望園區內的私房無菜單日式料理甘脂肥濃一客1

進去大門以後要換拖鞋，所以我建議最好要穿襪子來吃《桃園❤️龍潭》渴望園區內的私房無菜單日式料理甘脂肥濃一客1

《桃園❤️龍潭》渴望園區內的私房無菜單日式料理甘脂肥濃一客1

今天晚上只有兩組客人的樣子，有一組客人坐在裡面，我們三人被安排在門口的座位，老實說覺得座位不是很好，尤其我旁邊有一顆超大的植物造景（？），覺得很受它影響，座位坐起來也不是很舒適

《桃園❤️龍潭》渴望園區內的私房無菜單日式料理甘脂肥濃一客1

《桃園❤️龍潭》渴望園區內的私房無菜單日式料理甘脂肥濃一客1

像裡面這種座位不好嗎《桃園❤️龍潭》渴望園區內的私房無菜單日式料理甘脂肥濃一客1

《桃園❤️龍潭》渴望園區內的私房無菜單日式料理甘脂肥濃一客1

等上菜無聊拍拍

《桃園❤️龍潭》渴望園區內的私房無菜單日式料理甘脂肥濃一客1

座位的部分，我記得這壺茶店員介紹說是老闆珍藏多年的普洱茶，確實也滿好喝的

《桃園❤️龍潭》渴望園區內的私房無菜單日式料理甘脂肥濃一客1

前菜有花生豆腐跟地瓜豆奶

《桃園❤️龍潭》渴望園區內的私房無菜單日式料理甘脂肥濃一客1

地瓜豆奶滿特別的，喝起來也頗順口

《桃園❤️龍潭》渴望園區內的私房無菜單日式料理甘脂肥濃一客1

我喜歡吃花生豆腐，配上一點點芥末跟上面那個應該是魚子醬吧XD，頗搭

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沙拉的部分，就沙拉，給的份量還滿多的

《桃園❤️龍潭》渴望園區內的私房無菜單日式料理甘脂肥濃一客1

上面灑滿了藜麥，看起來就很健康

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接下來是黑松露干貝蒸蛋

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干貝很大顆，蒸蛋加了點黑松露更有滋味，這道我也喜歡

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接著是馬鈴薯燉牛肉，底下有麵線

《桃園❤️龍潭》渴望園區內的私房無菜單日式料理甘脂肥濃一客1

這道我就普普了，我覺得味道有點淡🫢而且馬鈴薯燉肉也沒什麼新意。

《桃園❤️龍潭》渴望園區內的私房無菜單日式料理甘脂肥濃一客1

如果是吃麵線的話，我還更想吃麻油雞麵線XD

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另外一道主菜，冰島比目魚

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雖然沒有太大驚艷，但我個人很愛吃比目魚，所以覺得這道好吃XD

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櫻花蝦炒飯，可以續碗

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最後還有肉骨茶湯（沒記錯的話XD）

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甜點+水果的部分

《桃園❤️龍潭》渴望園區內的私房無菜單日式料理甘脂肥濃一客1

整餐吃下來我覺得冰淇淋是全部裡面最有驚喜的《桃園❤️龍潭》渴望園區內的私房無菜單日式料理甘脂肥濃一客1濃郁好吃，甜食控愛了

《桃園❤️龍潭》渴望園區內的私房無菜單日式料理甘脂肥濃一客1

我去吃的時候的價格為每人1200加一成唷，大家覺得值得嗎？我個人是覺得在龍潭這裡這種類似的選擇不多，試一次無妨，但大概不會回訪《桃園❤️龍潭》渴望園區內的私房無菜單日式料理甘脂肥濃一客1

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甘脂肥濃

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place桃園市龍潭區渴望二路99巷292號292號
3.55 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
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