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鹿港平價小火鍋，最低150元起！內用爆米花、冰淇淋、白飯、飲料、兩款麵食吃到飽。必點椒麻雞腿排和十全藥膳鍋

2025-02-20 09:17:00 文字：nana
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超人氣平價百元小火鍋店，在Google上有4.8星好評，價位最低150元就能吃，內用還享爆米花、冰淇淋、白飯滷汁、飲料、兩款麵食等通通無限吃到爽，重點鍋物種類超澎湃，高達40種鍋物可選擇，像是經典、濃郁、海鮮、異國、牛奶、養生素食鍋物等應有盡有，重點湯底都是自家熬煮，並非選用市售湯粉，這麼經濟實惠價格用料居然這麼實在，不僅如此還有被火鍋耽誤的唐揚雞和椒麻雞腿排，超跳痛組合完全擄獲大人小孩芳心，愛吃火鍋的你絕對要收藏起來出發去！

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這次要介紹是彰化鹿港店，透過朋友介紹，才知道鹿港也有好吃的百元小火鍋，店址就在鹿港復興路上，緊鄰鹿港國中、全家福鹿店、好主人寵物店旁，於福興鄉大地第一停車場P斜對面，距離鹿港第一市場鹿港老街只要五分鐘路程，很適合安排鹿港一日遊

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對面就是付費停車場，走路免一分鐘即可抵達，完全不用擔心找不到停車位，對於開車族來說真的好便利。

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門口有提供自助機，如不想等候可以直接操作。

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用餐空間很舒適，除了環境寬敞，座位還特別設計單人靠窗、兩人座、四人座位置，而且座位採高背設計，可以慵懶無壓力的吃飯，更不會直接與其他客人對到眼，就是有一種類包廂概念，即時客滿也不會覺得走道會很擠。

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藏在轉角處的網美打卡牆超吸睛，尤其是上面畫著三隻貓咪圖案，療癒指數百分百，可愛到大人小孩都會站在這裡和它合影。

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有會員點數兌換禮，只要消費100元可累積1點，集滿八點即可臭豆腐/滷鴨血2選1，集滿50點就送200元抵用卷，喜歡吃的朋友絕對要集好集滿。

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白飯和滷汁免費甲尬爽(台語)。

 

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醬料選擇性豐富，現場多達十二種沾醬可使用，如需加湯採自助式取用。

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每天兩種麵食輪流提供，當天遇到的是冬粉和王子麵。

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小朋友最愛的爆米花也是無限續。

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飲品有可口可樂機、咖啡機、美粒果冰沙、馬玉山熱飲機、冬瓜檸檬、綠茶，品項也算豐富。

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霜淇淋機每次來口味都不同，這天吃得是巧克力口味。

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布拉芙冰淇淋六種口味通通無限吃到爽，冰品控絕對要通各來一球。

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招牌滷鴨血

招牌滷鴨血共有5大塊，份量也算實在，口味屬於小辣程度，入口花椒辛辣香在口中蔓延，尾韻辣度不會停太久，鴨血滷得入味，熟度上也不會太老。

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招牌滷臭豆腐

招牌滷臭豆腐滷得入味也不會太臭，上桌前會加香菜、酸菜提味，豆腐孔隙吸飽麻辣湯汁，大口咬下麻辣湯汁在嘴裡竄出來，讓人越吃越過癮。

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唐揚雞

火鍋店居然吃得到唐揚雞，實在有夠特別，而且唐揚雞炸得金黃酥脆，吃起來有點像雞丁口感，肉質鮮嫩不柴，好多小朋友都吵著要點。

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椒麻雞腿排

這道椒麻雞腿排也很讚，炸得金黃酥脆，肉質鮮嫩多汁，最後淋上特製椒麻醬，口味微辣又香。

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痛痛鍋

這鍋痛痛鍋cp值也頗高，尤其是海鮮給得超霸氣，像是鯛魚、干貝、白蝦、蛤蜊、鮑魚、扇貝等六種海鮮一次滿足，加上附豬肉換成牛肉，份量實在有夠澎湃，不僅有海鮮和肉品，就連火鍋食材、菜類給得毫不手軟，基本上吃完一鍋不用額外單點就能吃得飽，對於大食量的我來說，真的很可以耶！

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海鮮食材都算不錯，該有鮮度都有，以小火鍋來說很ok了。

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痛痛鍋的湯底很鮮甜，尤其是加入六種海鮮所釋放鮮味，更是衝擊味蕾，整個口腔都被鮮味佔滿，真的用喝得就能感受到，店家對湯頭用心，喝完更不會口乾舌燥。

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小火鍋一般是附豬肉，我直接加10元換牛肉，肉質不會太老！

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十全藥膳鍋

這道十全藥膳鍋用料不馬虎，特別是以各種中藥材熬煮而成，並非市售湯粉，一喝就喝得出來，而我最喜歡每一口都充滿著甘甜順口韻味，不燥熱不苦澀，好喝到差點把整鍋湯底喝光光，真的好耐喝～

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火鍋食材給得很澎湃，有高麗菜、綠色青菜、芋頭、木耳、金針菇、鑫鑫腸、寬冬粉…等多種火鍋料，基本上是可以吃得飽。

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我們多10元換成雞肉，雞肉約有6片，涮熟後入口有著彈嫩口感，肉質吃起來不柴。

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大多火鍋店都不會免費附蛋，沒想到 岩橙豐饌湯鍋超貼心，每一鍋皆有附贈，愛吃蛋的阿文，看到有蛋先加一分。

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整體心得：岩橙豐饌湯鍋是一家百元平價小火鍋，鍋物種類多達40種，選擇性相當豐富，更棒是在火鍋店居然可以吃到唐揚雞和椒麻雞腿排，免去炸物店在這能滿足口腹之慾，不僅如此內用自助吧白飯、飲料、爆米花、冰品通通免費甲尬爽，整體cp值很高，難怪用餐時間高朋滿座，如有來彰化鹿港玩不妨可以安排唷！

 

 

 

岩橙豐饌湯鍋總店

地址:彰化縣鹿港鎮復興路101號

營業時間:11:00~22:00

電話:04 778 1880

粉絲團:岩橙豐饌湯鍋

 

 

 

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岩橙－豐饌湯鍋 總店

phone04-7781880
place彰化縣鹿港鎮復興路101號
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美味度
4.25
服務品質
4.25
裝潢氣氛
4.25
CP值
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