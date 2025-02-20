這家蜀都彰化店串串類最低只要12元，現場超過30款任選，包括秘製香料肉類、貢菜、內臟、豬黃喉等應有盡有，種類豐富又獨特，想吃多少就拿多少，再搭配道地川味牛油麻辣湯底，串串撸一撸涮一涮，吸滿麻辣湯汁，口感麻香帶勁風味，一不小心就嗑掉好幾串。此外還推薦大家蜀都的特製溫體牛和精品黃牛肉，口口彈嫩又鮮美，吃完都忍不住豎起大拇指，麻辣控新天堂絕對要收藏。

坐落於彰化市彰新路一段，於謝元杰婦產科、彰化市文華宮旁，附近有矽品精密工業、扇形車庫、金馬路二段、自強路等地標，後方就有付費彰新停車場，走路免一分鐘，停車超級便利。

2024年4月開幕至今默默快滿一年，靠著老顧客口耳相傳，如今擄獲許多穩定客源，每逢假日或是寒流來襲人潮絡繹不絕。

映入眼簾的中國風裝潢，有種一秒飛到四川錯覺，其中最酷是兩面牆以大紅色為基底，搭配中國插畫與一整排燈籠，呈現古色古香韻味，因此整體氛圍充滿喜氣又活潑。

雖然座位不多，僅有兩張六人桌和六張四人桌，不過用餐空間給人寬敞舒適感覺，坐在裡面用餐不會覺得擁擠，只是尖峰時間很快就客滿，看完介紹想吃建議先預訂避免撲空。

貼心的店家提供白飯、四款飲料、醬料免費無限享用，飲品不定期更換，當天喝到的有雀巢檸檬茶、金桔蜜蜂味綠茶、冬瓜檸檬、冰糖雪梨等品項，光是飲料就喝了好幾輪。

桌上有放垃圾桶和湯匙、夾子。

近期網路熱門美食話題就是它！冰箱裡呈列著滿滿串串，從牛肉、豬肉、雞肉、羊肉、內臟、魚等應有盡有，超過30種食材任君挑選，均一價只要銅板價12元就能吃，說真的～一不小心就會手滑越拿越多。不僅如此菜盤60元也大受歡迎，種類豐富多樣化，若想喝其他飲品或酒類也有販售唷。

第一次來真的會選擇障礙發作，滿滿串串不知如何挑起！推薦這幾款香菜豬/牛、香香牛、茴香牛、蔥牛、蔥五花、香菜豬、特製豬、香伴牛都是店內必吃商品。

愛吃鬼的我看到那麼多的串串，其中有杏鮑菇、韭菜牛、魚腸、金針菇牛、蟹肉棒、鳥蛋、米血糕、小籤牛、松阪豬、麻辣雞肉、原味雞肉、炸豆包、大腸、雞胗、雞心、鑫鑫腸、小章魚、小花枝、巴沙魚、帆立貝、海帶、黑毛肚、牛筋、牛肚、豬黃喉、鴨腸等，全部都想拿一支來吃，話說花個400元就能將12元串串全包，讓你一次滿足不同味蕾，這樣也很划算。

虎皮雞腳、貢菜、粉條在坊間比較少看到。愛吃菜則有青江菜、茼蒿、高麗菜、娃娃菜、菇類、水蓮、大白菜、玉米等可多款菜品穿插品嘗。

除了常見單鍋和鴛鴦鍋，居然可以一次喝到三種口味，那就是店內最夯的奔馳鍋，它可以選擇三種湯頭，讓你在舌尖上享受不同層次，可惜這次沒有點，因為先生擔心吃不完，因此選擇鴛鴦鍋。

三鮮金湯

最近在調身體，沒辦法吃太辣，於是選擇招牌三鮮金湯。這款湯頭在坊間較少見，以南瓜和蔬菜為基底，外表有著金黃透亮色澤，細細品嚐一口，嘴裡散發著淡淡的蔬菜甜味，重點涮肉或串品都很搭。

川味牛油麻辣鍋

嗜辣者必點四川道地川味牛油麻辣鍋，辣度從微辣到大辣皆可選擇，我們點微辣試試看。上桌時花椒香氣撲鼻而來，入口時牛油香氣帶出純粹花椒香，舌尖傳來強烈的麻感與辣味，後勁溫順不會太鹹。而且湯底竟然還附我喜歡的鴨血，吃起來彈嫩不會過老，光是鴨血直接嗑了好幾塊。

溫體特製牛

居然在這裡可以吃到溫體特製牛，讓你免跑台南也能享受溫體牛美味。蜀都溫體特製牛和坊間不同，選用特製醬料醃漬，因此放進湯頭裡涮一涮後，會看見一層香料。當我放入口中細細咀嚼，新鮮溫體牛吃起來厚實彈嫩帶肉汁，牛肉與特製醃料搭一起好吃又特別。

精品黃牛肉

這道精品黃牛肉也很激推，特別是嚴選上等的黃牛肉，擁有細膩的油花紋路，且肉質呈現鮮紅色，放至湯頭涮幾秒，輕微攪動肉片變成粉嫩色，大口咬下濃郁牛肉香在齒頰間竄開，肉質軟嫩彈牙，好吃到瞬間掃盤。

厲害的還有千蝶辣椒粉，他的辣度很刺激，沾著肉品咬進嘴裡，有著麻、辣、香等三種層次，口腔不時散發花椒與特殊香料風味，許多嗜辣者都會點。

蔬菜部分更有少見特色貢菜，吃起來脆嫩又獨特，光是這盤幾乎都我在吃；吃麻辣鍋就是要搭 腐竹 才對味，尤其是吸滿麻辣湯汁後一咬爆湯汁快感，讓人忍不住一口接著一口。吃鍋怎能少了 蛤蠣 ，放進湯頭裡熬煮後，湯頭會多了蛤蠣鮮味；再來 粉條 也很獨特，口感爽滑有咬勁。

綜合海鮮

我們還點了綜合海鮮，滿滿一大盤上桌超澎湃，內容物有白蝦、干貝、鯛魚片、透抽、鮑魚、海鱸魚片等六種海鮮食材，份量給得不手軟，三個人吃有夠過癮。

說真的！看見銅板價12元就情不自禁瘋狂拿，重點專挑坊間少又具有特色的串類，每樣都是平常在彰化少吃得種類，而且放到川味牛油麻辣鍋撸一撸，風味獨特又涮嘴，一不小心會吃好幾根。

特製豬是蜀都特色食材，我們將它放進川味牛油麻辣鍋煮到全熟，口感彈嫩不柴，吃得出微微辣感，加上有香菜點綴，層次更豐富。

香伴牛是川味特色食材，將牛肉與香菜結合，我們涮到慢慢變成粉嫩色，大口咬下牛肉嫩又彈口，香菜味道也不搶戲，讓人越吃越涮嘴。

接著涮上蔥牛與香香牛，每串肉包的剛剛好，無論是香菜或是蔥段毫無違和感，那種嘴裡爆出的香氣，以及肉汁在嘴裡噴汁快感，會忍不住一串接一串。

川味特色食材還有豬黃喉，口感脆嫩彈牙，也沒有惱人腥味。蔥五花和香菜豬建議涮至全熟，吃起來肉嫩不柴。內臟選項也超多，幾乎都快拿一輪，很少可以吃得那麼過癮。

一大把串串下去撸就是豪爽！撸一撸涮熟後就可以拿起來開吃，完全不用拿著湯匙在那邊撈食材，串串直接拿起來吃很方便，重點不用額外沾醬就很夠味。

把吃完竹籤放進竹桶裡，結帳時會由店員結算。這次來訪戰鬥力算普通，只吃了三分之一，下次和朋友再來挑戰把竹桶插滿滿ＸＤ～

整體心得：會知道這家，是因為彰化市姊妹帶我們來吃，尤其當我看到串串均一價12元，蔬菜一盤60元，每個都想吃看看。說真的~串串種類很豐富，肉類、內臟、魚、蔬菜通通有，雖然一串12元適合一個人吃，不過用12元就能吃到多種食材，更不用擔心大量吃不完，想吃多少就拿多少，我覺得很OK。加上只收鍋底費不收人頭費，等於鍋底最便宜只要260元就能滿足，最後別忘了招牌川味牛油麻辣湯和溫體特製牛，這兩樣都是蜀都經典啊。

蜀都串串火鍋(彰化店)

地址:彰化縣彰化市彰新路一段68號

營業時間:11:30~14:00/17:00~23:30

電話: 04-735 4468

粉絲團:蜀都串串火鍋彰化店