最新板前無菜單料理就藏在巷仔內！以高cp值1580元免服務費，吃16-18道精緻日料為主打，走無菜單又可以吃得飽路線，選食材功夫一流，搭配主廚每日新鮮現做與精湛手藝，吃過的都說驚艷，只不過座位僅有八席，兩小時一輪，沒預約吃不到，看完介紹強力建議先訂位避免撲空。
店址位於彰化金馬路與建國陸橋附近，從八卦山開車過去不用十分鐘，我們沿著建國西街往彰泰一街這邊走，約150公尺即可抵達。有提供免費車位，就是圖片中靠近鐵皮屋右側的6、7、8、9車位，對於開車的我們十分便利。
從開業到至今擁有超高口碑，如今蛻變成3.0更是精緻有質感，我已經迫不期待想來去一探究竟。
前陣子重新裝潢，店內環境更有質感，尤其是推開木門瞬間，印入眼簾的板前料理檯給人一種高貴感，加上灰色系與木質色搭配，讓整間充滿日式氛圍。
板前座位不多，兩小時一輪僅接待八席，假日場次分為11:00、13:00、17:00、19:00、21:00；平日場次12:00、18:00、20:00。想吃朋友千萬要提前訂位避免撲空。
老主顧都知道沐藏料理所不僅用料新鮮實在，還提供免費飲料和日本冰淇淋無限享用，光是這點超加分！
不一樣的飲食風格正式亮相，主廚以無菜單方式展現板前料理，選用時令最佳的食材，呈現精緻又可以吃得飽，平均下來有16~18道，每人只要1580元，無收一成服務費，用cp值價位就能嚐到高水準的日式料理。
入座時會先遞上一杯熱茶和柚香蘿蔔小菜。
前菜：山藥球佐自製藍莓果醬
淺嚐一口日本山藥球，口感清脆不會太黏稠，再搭配師傅自己做的藍莓醬，每一口都是藍莓淡淡甜香，口感清爽濃稠意外的搭，天啊～怎麼會那麼好吃啦！
刺身：海鱺肚
嚐起來不會太軟爛，也不會太脆，保有水分，以及油脂感，整個口腔盡是滿滿海鱺肚的鮮甜味，重點免沾醬就很好吃。另一片則可搭配山葵泥和老闆自製醬油、日本大葉、蘿蔔絲一起吃，更能帶出生魚片清甜，整個相當有層次。
刺身日本黑毛魚
吃起來會有淡淡海藻風味，肉質緊實細緻，嚼到後面可以感受到彈性和甘甜滋味，無論是甜度或者油度在嘴裡那刻都令人滿足，我只能說老闆真的會，一次比一次驚豔。
刺身鮭魚肚
不太敢吃生魚片的阿文竟然對這道刺身鮭魚肚念念不忘，它的肉質細膩，薄度切得剛剛好，尤其是咬進嘴裡瞬間，鮮甜柔嫩口感在嘴裡迸開，好吃到想多來幾盤。
刺身橙酒火焰蝦
入口時紅蝦呈現半生熟狀態，帶有一點脆彈與紮實口感，又不會太軟爛，而且嘴裡還不斷散發果香的甜味，OMG~越吃越喜歡。
蒸物：牛奶扇貝菠菜茶碗蒸
菠菜沒有生味、也沒有蛋得腥味，口感Ｑ彈滑嫩，尾韻還帶出淡淡昆布湯香氣，而扇貝新鮮彈牙，魚子醬鮮味更融入其中，這道茶碗蒸真的好好吃～
握壽司：醬漬鮪魚
大口咬下舌尖頂到握壽司同時，感受到冷的鮪魚片與溫熱的壽司飯慢慢堆疊出來，那種甘甜鹹香風味引出魚肉甜韻，更是令人意猶未盡。
蟹香米殼餅
大口一咬，米殼餅好脆，上面的壽司飯更是帶出松葉蟹肉的鮮甜味，吃起來層次感十足。
台灣本港旗魚
口中緩緩帶出微微辛辣感，此時溫熱又Ｑ彈的壽司飯，讓酸甜味將旗魚鮮味頂出來。
炙燒比目魚側緣
豪邁往嘴裡放，都還來不及回味就在直接嘴裡化掉，那種豐沛的油脂與甜味直接占滿舌尖，而且師傅自熬的照燒醬更是非常契合，彼此間互不搶戲，現在回想起來口水又忍不住滴下來啦。
義式香煎奶油生食級干貝
哇～干貝的外皮是脆的，裡面確保有鮮嫩度，吃到後面有義大利香料與奶油香氣，口味相當特別。
蒲燒鰻手卷
一咬蒲燒鰻油脂直接在嘴裡爆開，雖然油脂豐沛卻烤得剛剛好，重點還吃得到魚的嫩度，所謂在舌尖跳舞就是這種感覺，真的必須嚐嚐。
野生大明蝦
入口時明蝦的鮮脆聲直接在耳邊竄開，慢慢的甜味也釋放出來，再加上溫熱的壽司飯，整個層次直接在舌尖頂出來，每口都是大大享受～
焚合：燉煮季節時蔬芋頭燉得鬆鬆綿綿，加上時蔬的甜味，讓不敢吃芋頭的我也能愛上。
咬下時鴨胸肉質飽滿有咬勁，中段保留嫩感，嘴裡充刺著淡淡鹹香甜味，煙燻味不會太重。再來是上層的地瓜，選用台灣地瓜切成絲下去炸，炸得很脆口，兩者搭在一起，非常迷人。
御飯：時令冬筍炊飯
炊飯米粒很飽滿，是那種粒粒分明且又有甜味，好吃到三兩下就掃空～
汁物：鮮蛤蔬菜味噌湯
喝起來鹹香四溢又帶點甜味，鮮蛤肉質飽滿，在齒顎間迸發美妙的甜韻，真的是越喝越涮嘴～
甜點：日式濃紅豆年糕湯
紅豆嚐起來鬆鬆綿綿，不會太甜則帶蜜香風味，又因加了日本年糕後，讓整體口感更加豐富有趣。
全新蛻變成板前無菜單料理，讓我們更能嚐到主廚深藏不露的手技，對食材相當堅持，用嚴謹態度面對所有料理，從一大早現殺生魚片、蔬菜挑選當令時蔬、醬料自己熬煮、壽司飯更是用保溫桶維持溫度，沒有過多的調味跟花招，用食材帶出最原始風味，品質也有一定水準，加上職人專業的在板前製作，一場視覺與味覺的雙享受，令人心滿胃足，因此再訪的我們更愛不釋手～
沐藏料理所
彰化市彰泰一街125號
電話:0983-629986
營業時間:二～五11:00-14:00 / 17:00-22:00/六日11:00-15:00 / 17:00-23:00
公休:每週一為固定公休日
粉絲團:沐藏料理所
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