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2025台灣燈會|無限樂園|帶你進入沈浸式的夢幻樂園|光的遊戲場|桃園燈會必拍場景|最新資訊分享

2025-02-20 09:39:00 文字：大海愛上藍天
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大海愛上藍天

大海愛上藍天

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2025台灣燈會在桃園，睽違9年重返桃園，身為桃園人想當然爾來共襄盛舉，這次以「光聚千塘串桃園」為主題，主燈"無限樂園"，在高鐵站前廣場，還有超萌"卡比獸和皮卡丘"在青塘園區，新增"光的遊戲場"在桃園體育園區站，中間穿插美食區、華泰名品城、環球購物中心桃園A19等可以順遊，展區超大，可以從早逛到晚，愈晚愈熱鬧，越晚越精彩，尤其點燈後精彩絕倫，即日起至2025/2/23止，喜歡的朋友要把握時間來觀賞 。

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無限樂園採用現代抽象的無限大符號，呈現「台灣走向世界、世界走進台灣」概念。

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台灣燈會必看：無限樂園主燈秀每日18:00-22:00，每半小時1場。影片分享

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台灣燈會必看：副燈「航向守護」

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桃園這次聯名寶可夢展出卡比獸、皮卡丘大型藝術裝置，相當吸睛。

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台灣燈會必看：MapleStory楓之谷冒險樂園，超可愛的。

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地點就在文康路、領航北路一段交叉口，活力發光站展區。

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台灣燈會主場：展場入口迎賓門"流光迎春"，透過波紋和光影變幻，桃園燈會閃爍登場。

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桃園高鐵站一出站即可到達。

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主燈位於主舞台前方，每半小時點燈一次，遠遠的就可以看到它發光發亮，超亮眼的～

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桃園高鐵站廣場相當大，就算人多也不會覺得擁擠。

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從不同角度欣賞無限樂園之美～

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舞台前表演。

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台灣燈會必玩：時空之塔，遇見平行的自己。影片分享

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免費化身漫畫人物，還可以投影在時空之塔上與它合影，相當特別。

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台灣燈會主燈採用現代"抽象"無限符號造型，結合球體和幾何形狀，搭配AI科技，隨著光影不斷變化，象徵台灣四面環海、生生不息。

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數大就是美，每個展覽都相當精彩，光主燈區就可以逛很久。

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桃園燈會必看：進擊的巨人。 

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地點就在桃園會展中心對面。

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青塘園區藝術裝置。

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主燈與副燈區沿途都有燈飾、活動可以參與。影片分享

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還有免費奉茶（提供環保杯喝完可以帶走）、古箏演奏，超溫暖的～

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佛光山桃園講堂提供免費線上放天燈（環保又有意義）影片分享

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周邊景點：華泰名品城。

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2025台灣燈會主燈位在桃園高鐵站前廣場：無限樂園島，是一座以「無限」符號設計的幾何造型主燈。

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環球購物中心桃園a19一樓廣場：恐龍樂園

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桃園體育園區站：光的遊戲場，燈會免費開放參觀。

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可以進來棒球場，近距離感受2024年台灣世界12強台灣隊奪冠，寫下棒球歷史新頁，感動無數球迷畫面。

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平常沒有對外開放，燈會期間可以免費進到場區感受桃園棒球場的魅力。

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到處都有藝術裝置，海洋補手、珊瑚之舞還可以與它互動，超好玩的～

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這看台座位區，視野也太好了，可以居高臨下，一覽無疑。

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活動時間至楓之谷服務台即可領取特效濾鏡片免費領取（限假日）。

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到處都設置美食攤位，不用怕餓肚子。

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燈會周邊美食：幸花雞白湯

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寶可夢小提燈超熱門的，想拿必須排隊，燈會期間每天下午14：00開始發放，限量發行，不過這人群也太多了吧～

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桃園燈會周邊餐廳：豆薈趣飲，位在青塘園。

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桃園燈會：展期:2025/02/12-2025/2/23 地點：A18 高鐵桃園站、A19 桃園體育園區站 。展出時間：平日14:00-22:00；假日：10:00-22:00，桃園燈會官網資訊

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