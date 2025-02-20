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越南富國島海景飯店｜富國島帕爾米水療spa度假村｜豪華海景陽台房｜無邊際泳池海景早餐｜富國島CP值最高飯店

2025-02-20 09:48:00 文字：大海愛上藍天
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大海愛上藍天

大海愛上藍天

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小資女有福了，想要海景飯店？想住陽台海景房？想在無邊際泳池吃海景早餐？想要有私人沙灘，來富國島就對了，台幣約1000出頭就可以入住帕爾米度假村海景雙人房，還享有海景早餐，飯店大廳旁就有泳池，海景餐廳旁還有更大的無邊際泳池，讓你可以一邊看海一邊游泳一邊吃早餐，走出去就是沙灘，超有度假氛圍，地點就在中區離機場約20分鐘即可扺達，附近許多平價美食，成為富國島CP值最高飯店。

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一到飯店就被巴里島風的大廳氛圍給感動，開放式的空間，看出去就是露天泳池，還有躺椅、沙發床、洋傘等，享受超Chill的感覺。

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導遊相當貼心，一到飯店就送我們每人一顆椰子水，超消暑的～影片分享

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跟導遊直接兌換越南盾，瞬間變成百萬富翁。

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我們很幸運地住到：陽台海景雙人房，房間超大間的，整個行李箱打開都不是問題，重點是有私人陽台可以看海景，晚上看星星，早上看日出，連浴室都可以欣賞海景喔～

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在富國島飯店冰箱內的飲料都要收費，放在外面則為免費供應。

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Check in完馬上到街上品嚐當地美食"越南河粉，走路出去3分鐘就到，滿滿的鴨肉或雞肉河粉，居然只要50000越南盾，等於台幣65元就可以品嚐，好吃又便宜。

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還附滿滿的青菜可以搭配，是不是超讚。

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飯店大廳泳池晚上點燈後超浪漫的，跟白天呈現完全不一樣的感覺～

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帕爾米度假村餐廳，前面就是一望無際的大海和無邊際泳池，也太美了，期待明天的海景早餐～

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天一亮就等不及外出囉～沒想到餐廳除了一樓還有二樓、三樓休憩區，可以居高臨下欣賞飯店四周，到處都是最佳海景座位區～影片分享

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雙人豪華海景房，附有私人專屬陽台，可欣賞海景和和迷人山丘的景色。

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第一排無邊際泳池海景早餐，超享受的，享受生活中的小確幸！影片分享

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提供中西式吃到飽早餐，看到眼前景象，感覺食物都變美味了～

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在這裡可以拍一系列網美照，到處都是椰子樹，還有沙灘躺椅、洋洋傘，前面就是大海、沙灘，海天一色、倒影如畫、美如仙境，無法用言語形容，留待你親自體驗。

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來這不需要安排過多的行程，可以在此放空、舒壓即可。

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到處都是無敵海景座位，360度海景視角，走出去就是沙灘，真的超適合度假的，居然只有新台幣1000出頭就有，被我列為富國島CP值最高的飯店，若預算不高可以參考。

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可以不用曬太陽，躺在這看海真是超級無敵享受～

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旁邊就是綿綿不絕的沙灘可以踏浪玩水上活動。

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餐廳樓上還有透明玻璃長廊可以走出去欣賞一望無際的大海，超療癒的～

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這裡超好拍的，到處都是網美打卡景點。

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這裡真是小資女富國島度假首選。

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海景陽台房看出去的戶外景色。

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除餐廳無邊際泳池，大廳前面也有游泳池可以使用。

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這是這幾天服務我們的小白，感覺很新很好坐。

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我們這次去富國島跟團，四人同行一人免費，等於每人平均190000包吃包住包玩，感覺物超所值。

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機場第一航廈：華航VIP室免費使用。

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