今年2月，岳岳迎來了人生的第一個18歲。從今往後的每一年岳岳都是18歲，是時候來場男人之間的交流了！帶著岳岳搭乘捷運，我們來到了板橋站。由2號出口步行約7分鐘後，我們抵達了位於板橋小遠百旁的「The Wild Boar野豬精釀啤酒餐酒館」。如果是開車來的朋友，野豬餐酒館附近有許多收費停車場，但因為今晚我們不可避免要黃湯下肚，因此搭乘捷運也是很方便的交通方式。

The Wild Boar野豬精釀啤酒餐酒館是一間在台北地區截然不同，有著獨特風格的餐酒館。白天是複合式的早午餐店，晚上則化身為充滿情調、酒香縈繞的餐酒館。多元的餐點結合了歐洲飲食風格與當地型態，營造出既有異國風情，又能讓在地顧客感到親切的用餐體驗，相當適合我和岳岳今晚的交流。

野豬餐酒館半包廂式的用餐環境很舒適，輕鬆自在又chill的好氛圍，即使是一個人來用餐也不用怕孤單，熱鬧的氣氛使您不身處寂寞，還有骷髏人作伴(哈)。精釀啤酒櫃中擺滿各式各樣的瓶瓶罐罐，每一瓶、每一罐都代表著不同的故事。畢竟我有酒，你有故事嗎？

歡快的餐酒館內圍繞著朋友間的歡聲笑語、打工人下班後的愜意小酌，野豬餐酒館偌大的空間及美好的情調適合各式聚會、活動舉辦、企業包場或品酒體驗。包場服務可以選擇一樓或二樓，當然同樣歡迎全棟包場。

野豬餐酒館用餐時間2小時，另加收10%清潔費。10歲(130公分)以上(含)成人低消為平日300元，五、六、日、特殊假日500元。服務費不列入兒童低消，身高未滿130公分者免低消。禁止攜帶外食、酒類、飲品，自帶酒品需酌收開瓶費，葡萄酒300元/瓶、烈酒500元/瓶。

野豬餐酒館以精釀啤酒作為主軸，搭配餐點突顯歐洲文化中的餐酒文化，讓啤酒不僅是一種飲品，也是美食的一部分。白天是複合式的早午餐店，以早午餐、義大利麵、燉飯為主，餐點豐盛又均衡。晚上則化身為充滿情調、酒香縈繞的餐酒館，以各式餐酒料理、無國界料理、烤串、下酒菜等搭配酒類，讓您吃一口新鮮的食材、喝一口世界的酒香，體驗味蕾極致的享受。

飲品提供咖啡、果汁、輕盈的氣泡飲及調酒，啤酒嚴選72個國家、提供上百種以上的精釀啤酒，還有30種調酒，甚至推出899元無限暢飲的選項。親民的價格讓喜愛精釀啤酒的每一位品酒者，都能無負擔享受酒香。接下來除了早、午、晚餐，野豬餐酒館很快還會有下午茶服務，令人好期待啊！

🐗馬茲瑞拉乳酪軟法佐明太子(3入) 150元

切片的鬆軟法式麵包，佐上炙燒後的明太子抹醬，明太子鹹香滋味與馬茲瑞拉乳酪濃濃的奶味完美結合，搭配烤至微酥的法式麵包，鹹鹹甜甜帶點焦香，風味十足卻又不會過於膩口。美味！

🐗野豬部落串串盤(半份) 470元

野豬部落串串盤有六種不同口味的串串，沙嗲雞肉串、水牛醬雞肉串、明太子雞肉串、黑胡椒牛肉串、鹽烤牛肉串和起司牛肉串。半份的設計超貼心，除了一次能有六種享受之外，也完全不會有像我們這樣人少吃不完的擔心。

烤串的功夫很厲害，肉品熟度把握得剛剛好，濕潤、不乾柴。串串調味適中，沙嗲雞肉串上是野豬餐酒館使用香濃花生醬製成的沾醬，炙火燒烤過後，甜鹹又爽口。水牛醬雞肉串新鮮製作的辣椒醬，搭配多汁的鮮嫩雞肉，香氣逼人、滑順香辣，超涮嘴！

明太子雞肉串甜甜的美乃滋遇上綿密濃郁的明太子，口感溫潤、有層次。這串連小孩都會超喜歡，因為即使岳岳現在已經18歲了，但口味依舊停留在小朋友口味。對明太子雞肉串是口口稱讚、愛不釋手，激推！起司牛肉串金黃香濃的起司融化在Q彈多汁的牛肉串上，濃郁的氣息在舌尖與味蕾上迸發，很難讓人不來第二串。野豬部落串串盤六種串串都是不一樣的美味，吃完真的會滿足感爆棚，必點！



🐗地中海風情烤食蔬 290元

地中海風情烤食蔬是素食友善料理，使用特級橄欖油與季節時蔬(今晚有花椰菜、水煮蛋、芥蘭、洋蔥、番茄、玉米筍和南瓜)，慢火烤掉葉菜苦澀，用簡單的調味，讓味蕾品嚐到食材最原本的風味、清香和爽脆度。當蔬菜的清甜完整的在嘴裡散發，感覺就像將口腔重新開機過一般，是解膩必備菜品。



🐗香煎干貝草蝦with蛤蜊青醬燉飯 380元

這道一上桌就吸引了我和岳岳的眼球，料理精緻得像是一件藝術品般。青醬燉飯保有米芯口感，結合海鮮與菇類的風味，青醬口感不青澀，自帶的堅果香氣滲入進香煎干貝與草蝦裡，使其更加滑嫩Q彈。每一口燉飯都在唇齒間留下深刻的記憶，令人忘記歸還榴槤(流連忘返)，唉呀！



🐗炙燒烤魷魚(川味) 250元

新鮮的魷魚口感彈牙，搭配鹹香的特調醬料和辣粉，再擠上幾滴檸檬清香。入口不但有魷魚的鮮甜，也有炙燒過後的香氣，層次豐富，美味得超乎想像！



🐗粉紅蘋果比薩 260元

粉紅蘋果比薩是網紅們的最愛，雖然我們不是網紅，但一樣超愛這比薩！比薩底下鋪了手做蘋果醬，底醬中加入了鮮奶油。起司上擺放了新鮮蘋果切片，再灑上鹹鹹的帕馬森起司粉。入口那甜甜鹹鹹的絕妙滋味，口腔中四溢的蘋果香甜，又甜再鹹的雙管齊下，讓人完全無法停下。快給我叫主廚出來，我要給他滿滿的respect！我們讚嘆他、擁抱他、感謝他，太厲害了！就連我們回家之後，都還在討論粉紅蘋果比薩的驚艷程度，下次來我還要吃！



🐗比利時杜瓦三麥金啤酒DUVEL

野豬餐酒館嚴選72個國家、提供上百種以上的精釀啤酒可以選擇，看著滿滿的精釀啤酒櫃裡放著各式各樣的啤酒，讓有選擇困難症的我有些無從下手。好在有服務人員細心介紹，最後選擇了這支比利時金啤酒。金啤酒喝起來順口，卻又不失麥芽濃厚的香氣，讓我好好的享受了一番美食配美酒的快樂！



🐗毒藥精靈 350元

野豬餐酒館除了有多種精釀啤酒可供選擇之外，還有30種調酒。這森林系調酒，光是夢幻美麗的外觀，就讓人按耐不住想品它的滋味，岳岳大推！毒藥精靈酒體呈現閃閃發亮的紫色，就像有著致命吸引力的毒藥一般，也讓我想點首告五人的「給你一瓶魔法藥水」。

毒藥精靈入口，酒感和紫羅蘭花香同時在嘴裡爆發，濃郁的莓果香將之融為一體，獨特的口感讓人一口接著一口的品嚐。直到看見岳岳紅彤彤的臉頰，才回過神來發現完全上頭了！這酒不僅完美詮釋了「毒藥精靈」這個名字，更是帶我們去了一趟太空旅行～



🐗春漾鹽漬櫻花 155元

春漾鹽漬櫻花不是酒類，是氣泡飲品。入口甜甜的滋味壓過鹽漬鹹味，蘇打氣泡帶著輕盈空氣感在嘴中化開。飲品中有一顆顆的蒟蒻啵啵球，咬開後口感甜香。微微果香搭配美食不僅解膩，還使口感更加清爽。

野豬餐酒館在台北地區競爭激烈的餐酒館中，堅持價格與品質的平衡，使之成為一間既能滿足日常用餐需求，又適合多元場合的餐廳。由白天的早午餐店，到晚上的餐酒館，提供的複合式餐點、異國風情的飲食文化，還有賓至如歸的服務，每一處無不展現其獨特、與眾不同的風格。儘管我們還沒體驗過野豬餐酒館的早午餐點，但今晚的味蕾享受足以讓我們對即將到來的下午茶服務有著美好的憧憬。「The Wild Boar野豬精釀啤酒餐酒館」我們下次不見不散～

The Wild Boar野豬精釀啤酒餐酒館

地址：新北市板橋區中山路一段128號1樓

電話：(02)2951-1759

營業時間：週一-週四10:00-14:30，17:00-01:00；週五10:00-14:30，17:00-02:00；週六10:00-02:00；週日10:00-01:00

FB-https://www.facebook.com/thewildboarbistro

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