【新竹食記】神仙牛乳大王

神仙牛乳大王位在新竹城門圓環附近，附近的美食有車站肉羹麵、東門文昌雞飯、好豆味冰沙豆花，這是間經營超過30年的老店，他們的木瓜牛乳又香又濃，喝一次就深深愛上，木瓜牛乳愛好者一定不能錯過！
開車前往可停鄰近的文昌停車場。
▲神仙牛乳大王位在大同路與文昌街轉角店面，有個明顯的黃色招牌。
▲神仙牛乳大王菜單：果汁品項很多，還有各種口味的三明治可選。
▲這個攤位最大的特色就是門口擺放了滿滿的新鮮水果，顏色飽滿有層次拍起來很好看。
▲木瓜牛乳90元：現在一杯已漲到90元有點小貴，木瓜的顏色偏金黃，跟平常喝到的橘黃色有些不同，口感極為香甜濃郁，整體甜度很高但沒有到死甜的程度，下次來試試綠豆沙牛奶。
雞蛋糕短評：木瓜牛奶喝起來極為濃郁，有濃濃木瓜香氣，奶香也很明顯，整體甜度適中不會死甜，綠豆沙牛奶也是推薦必喝。
用餐環境★★☆
餐點★★★★☆
服務★★★☆
CP值★★★
【神仙牛乳大王美食資訊】
地址：新竹市東區文昌街16號
電話：035266330
官網：無
營業時間：11:00–22:00
外送：無
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：無
刷卡：無
【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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