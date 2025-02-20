天氣變冷，就是會想吃個鍋。

樂多多集團推出全新鍋物品牌 " 狂一鍋酸菜魚 "，以全新創意翻玩川菜經典，

主打酸菜魚與番茄魚料理，再度刷新火鍋市場的新體驗。

狂一鍋酸菜魚

加上集團旗下的新台式火鍋品牌 " 狂一鍋 " 與 無菜單鐵板燒 " 明水然・樂 "

亦進駐同一據點，就是要在西門町打造【 樂多多美食一層樓 】

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狂一鍋酸菜魚 位置交通

位於捷運西門站6號出口，出站後沿著大馬路走約5分鐘的路程就可以到達

了，在一樓大門外就可以看到樂多多集團，在西門町進駐的三家品牌。

台北人潮滿滿，晚間餐期與周末，至少都要等一個小時。

狂一鍋酸菜魚 店內環境

店內裝潢使用了大量的Tiffany綠藍色系，打造出有如精品藍世界，給人精簡

時尚感，用餐環境明亮舒適，光是視覺效果就給人很舒服很溫馨的感覺。

座位大多是 4 ~ 6人桌，空間舒適又自在。

還有個可以容納12人的半開放式的空間，很適合多人聚餐。

店家還很貼心備有 " 圍兜兜 " ，讓你放心吃美食，不用擔心弄髒衣服。

店內還有免費招待 : 洛神花 、玫瑰 、陳皮

可以搭配泡茶，讓你在冷冷的天氣裡來上一杯溫暖的花茶。

如果不知道怎麼泡，也不用擔心，這邊也有建議的方式喔 !

狂一鍋酸菜魚更設有網美拍照區，時尚的大蝴蝶結，搭配精品經典的菱格紋地

板，讓你彷彿在走時尚秀，不管哪個角度都超好拍的。

狂一鍋酸菜魚 菜單

狂一鍋酸菜魚的菜單設計也很用心喔 !

品項名稱都有著藏頭巧思，蕭邦 、香奈兒 、百達翡麗 、路易威登 ，

這樣翻玩菜單，讓顧客看了也不自覺會心一笑。

狂一鍋酸菜魚 餐點分享

蕭鼓傳情酸菜魚 機車包$550

狂一鍋酸菜魚 主打的就是

【 蕭鼓傳情酸菜魚 】與 【邦香四溢蕃茄鮮(不辣) 】分別以份量區分為三款

分別為 : 機車包 適合1~2人 ；托特包 適合2~3人 ；鉑金包 適合3~4人

光看這分類一定不太知道，大小之分吧 !

來~來~來~~

V特別幫大家跟店家要了三款包的盤子相比，這樣就可以知道大小盤之分了吧 !

我今天享用的是 " 機車包 " 2人吃剛剛好。

蕭鼓傳情酸菜魚

選用的是烏鱧魚片，再搭配 嘉南平原酸菜 、 小米泡椒 、川耳 、培根豬肉片

、寬冬粉 、金針菇 ...等，豐富配料，最後加上特製香辣油爆香蔥花。

整體集合了 酸、香、鮮、辣...等不同風味，酸酸辣辣的開胃湯底，吃起來讓

味蕾更銷魂，湯頭喝起來也不會酸辣適中，讓我不小心喝了好幾碗。

魚片吃起來彈牙鮮嫩，入口滑順。

寬冬粉 吸飽了湯汁，也有點酸辣感，超好吃

雖然是培根豬，但入口卻不會給人很肥膩的感覺，肉質軟嫩很好吃。

鍋巴 $89

酥脆的鍋巴米餅，你一定不能錯過，這單吃就超好吃。

加入湯汁吸飽酸菜魚湯中精華，入口可以感受到鍋巴酥脆及酸香辣香氣，

讓整個味覺更為提升

奈人擋住饅頭香$110

酥炸小饅頭，搭上經典百搭煉乳。

一口咬下饅頭可以感受到層次的酥脆，沾上煉乳讓口感更有層次。

不油膩的 奈人擋住饅頭香，外酥內軟，一點也不會過於乾柴。

兒女情長鴨血辣$60

這麻辣鴨血可是狂一鍋的招牌，如果你也喜歡吃麻辣鴨血，那這款是必點商

品。

入口Q彈軟嫩，麻辣適中，讓你感受到麻辣香氣卻不會辣過頭。

百年傳世蓮藕香$80

這款涼菜讓我很驚艷 !!

本以為這蓮藕是軟軟的口感，結果我錯了 !

入口是脆口的口感，主廚使用了柚子去做醃製，讓蓮藕多了一份柚子清香。

易品清新梅子醋$80/威然自得奶茶醇$60

狂一鍋酸菜魚好吃，但沒想到飲品也是啵棒的!

梅子醋 口感清爽解膩 ，奶茶濃醇好喝，一點也不輸給外面的手搖飲店。

狂一鍋酸菜魚 用餐分享

狂一鍋酸菜魚，是樂多多集團從2018年就開始用心研發，更多次前往中國觀

摩取經，經過7年的努力，

終於在今年推出 【 狂一鍋酸菜魚 】

店內用心裝潢，菜色更是美味好吃，讓你對酸菜魚的印象更不一樣了。

翻玩酸菜魚融合時尚精品，獨樹一幟的生活美學，讓美味充滿了視覺與味覺

的享受。

狂一鍋酸菜魚 店家資訊

狂一鍋酸菜魚 台北西門町店

電話 : (02)2361-0202

營業時間 : 11:30 - 23:00 ( 最後點餐22:00 )

地址 : 台北市萬華區中華路一段88號4樓

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