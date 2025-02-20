▼在喧囂的城市裡尋找一方靜謐的小天地

#捷運美食推薦 #台北CP值高早午餐 #不限時咖啡廳

今兒個，帶大家來探探鄰近 #捷運古亭站 與 #中正紀念堂 的一家

超人氣、#寵物友善 有 #早午餐 的 #不限時咖啡廳【 #U&me找咖 】

店內整體的裝潢與佈置，簡樸又溫馨

帶點鄉村風的感覺，讓人很放鬆自在

▼吧檯的座位，可以和店員互動，

也能自成一方小天地，沉浸其中!!

▼戶外座位區

▼打開Menu：菜單上的品項甚多，

在此謹呈現部分菜單(點選觀看更多)

點餐方式：餐點及飲品皆填寫代號於點餐單，

套餐A、B、C、D(一個+30元)，

E套餐(全部附餐都有，飲品四選一)+90元

(套餐飲品無法補差價更換)

點完沒多久，很快就上菜

套餐加點的《生菜沙拉》

套餐加點的《洋蔥湯》

我個人覺得很貼近臺灣人喜食清湯的脾胃；

炒到褐化的洋蔥絲褪去辛嗆，結合香料餘韻，突顯了洋蔥的甜味。

季節(冬季)限定的《麻油雞燉飯》

強推、激推 這道一定要點來吃!!

香濃麻油&老薑，滑嫩雞肉融入粒粒飽滿米飯中，

加上些許枸杞帶來的清甜滋味，安琪拉超愛der!!

吃的正開心，鵝子的《黑糖烤奶》來惹

青少年不用管熱量，盡情的放縱享用滿滿黑糖的烤奶

歐姆蛋炸蝦牡蠣雙拼咖哩飯

這擺盤好漂釀

那蛋也太美惹

跟兒子就要了炸牡蠣，入口噗滋好吃

好不好吃，看看我家齊齊迅速在光盤中!!

擔心少爺沒吃飽，我又加點了熱門的《嫩煎牛排青醬義大利麵》

有別於其他餐廳使用甜羅勒，是【U&me找咖】店家親手採摘的九層塔

氣味更佳的濃郁，鮮奶油平衡了九層塔的澀味；牛排也外酥裡嫩的好吃

允指辛雞翅

店家獨家秘方醃製很入味，而且辣度是我能接受的

獨門醬汁與手工按摩醃製，讓每一隻雞翅都很有味道；咬下肉質細緻卻有嚼勁，就連骨頭裡都飄香四溢，允指回味無窮啊!!

安琪拉正覺得口渴時，我點的《花釀鳳梨》乃了)))))))

攪拌以後，鳳梨味不明顯；倒是桂花的清香甜味挺清爽、解膩的!!

最後完美 Ending《奶酪》 收官!!

安琪拉食後感 ：【U&me找咖】地理位置超好，距離捷運古亭站超近，又在鬧中取靜的巷弄裡，環境很舒服、座位很寬敞，而且這裡的餐點現點現做、食材新鮮又用心製成，很合我們母子倆的口味^^~最最重要的是服務人員很親切友善、用餐”不限時”、有免費Wifi，想賴多久就賴多久，大推薦啊!!

U&me 找咖一些小規則及服務：

低消為$80飲料或餐點皆可、餐點可客製化、提供免費wifi、不限時用餐、供插座、有訂位服務、餐點可外帶、寵物友善(須裝寵物籠及勿讓寶貝隨地亂跑、便溺。)

提供包場：小型包場(15人以內)可提供小包廂包場，多人整間包場服務也有喲!!(詳細資訊可以電洽或臉書私訊諮詢)

U & me找咖

電話：（02）2356-8633

地點：臺北市中正區羅斯福路二段66巷8號

營業時間：

ㄧ～五：10:00～21:00

六、日：09:00～21:00

FB：https://reurl.cc/kEAKGG

IG：https://reurl.cc/eOYYv7

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