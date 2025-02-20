嘉義早餐攤「旺。朝食」今年將滿10年啦

本月(2025/02)老闆旺阿母隆重推出新口味「 香菜辣皮蛋」

直接命中紅心！我馬上找個平日大清早，騎車衝一發啦

這次選菜單上「香菜辣皮蛋」和「蛋皮包肉鬆」兩種飯糰，並在預訂時詢問是可「私心加碼」

旺阿母超親切，馬上都答應，客製飯糰會變得如何呢? 來看看吧(神秘笑)

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商家名稱：旺。朝食(嘉義縣太保市中山路一段586巷1號前)

餐廳連結：FB粉絲專頁 Instagram



營業資訊：0966051354 週一至五6:30-售完即收；週六日休；另公休日參考店家公告

餐點介紹：飯糰/三明治/飲品；參考店家菜單

用餐日期：2025.02 再訪



檢視較大的地圖

其實我也默默持續關注「旺。朝食」五、六年了

過去老闆旺阿母會巡迴在嘉義市和太保市麻魚寮擺攤，我過去曾有在嘉義市區買過兩次

但因為目前固定在麻魚寮擺攤且僅平日早上營業，這地點不是我的日常生活圈，車程將近20-30分鐘，實在沒什麼機會再訪

大多時候都是看著「旺。朝食」的IG照片視吃

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▲旺。朝食 店面

從2016年開業至今，始終維持一輛機車，坐墊架裝著木製箱子和檯面，就成的一個早餐 攤

三明治、飯糰、瓶裝飲料，都是在家事先料理和包裝，沒有現場製做

一個木箱、一只手提保溫箱，就是單日最高存貨量了

所以若當天有很多訂單的話，現貨量就會少了，建議預訂啊

(客串演出: J哥)

▲旺。朝食 三明治

當天我約7點多抵達，才開業半小時而已，三明治現貨就只剩這三份！

▲旺。朝食 飯糰

飯糰需要保溫，因此會放在木箱內的保麗龍箱內

看起來還有將近二十幾顆，但現貨其實也剩不到五個！

所以就是建議提前預訂啦

(旺阿母：有啦...我是有思考換個大的木箱了)

▲旺。朝食 圓形飯糰&三角飯糰

飯糰除了口味以外，也有圓形和三角兩種造型，根據內容餡料份量決定

▲旺。朝食 「 香菜辣皮蛋+溏心蛋」飯糰

菜單有「香菜辣皮蛋」三角飯糰，也有「 香菜辣皮蛋+溏心蛋」Plus版圓形飯糰

雖然溏心蛋看起來十分誘人，但我同時擔心皮蛋醬比例較少，皮蛋味也會不夠濃

突然靈光乍現，訂餐時詢問旺阿母：「是否可把溏心蛋換成皮蛋呢?」

於是，我便獲得這顆客製化的「Black Plus」版啦

香菜辣皮蛋飯糰(+完整皮蛋)

內容：米飯、辣皮蛋醬、素鬆、完整皮蛋

特別要仿照旺阿母拍的溏心蛋板美照，將我這顆Black Plus客製化飯糰切半

果然，流心的皮蛋也是那麼誘人， 根本是溏心蛋Plus版的 色違版(若白飯換成紫米或黑米會更像!)

▲旺阿母 的手作飯糰米飯有調味，看起來呈很淡的米黃色，單吃會有股淡淡醬香和甜韻，不過若跟餡料一起吃就通常會被掩蓋而忽略掉

飯糰米飯粒粒緊密黏合，但仍粒粒有界限而不是糊成一團，溫熱食軟濡、沒有很明顯的顆粒感，調味的醬香和甜味比較明顯；涼食口感Q韌， 我更喜愛，不過調味比較吃不出來。

辣皮蛋醬是以蒸過的皮蛋切成小丁，扮入蒜頭、紅蔥頭、辣椒和香菜一起拌炒。旺阿母嗜辣，一開始不小心把皮蛋醬做太過頭，反而大多人客不敢吃；後來改版的現任新版辣皮蛋醬，我覺得辣得「明顯」且「舒適」，這個辣是會在舌面和喉嚨零星點狀浮現辣和微麻的刺激感，不過度辛嗆或持續很久。除了辣皮蛋，還有包入素鬆增添烘烤香氣和脆脆口感。辣皮蛋的皮蛋和蒜頭味道有突顯，但香菜則顯得式微，可能是因為量不多且有加熱炒過的關係吧?

旺阿母有說下次想試試看不要炒香菜，改為直接將生香菜拌入皮蛋醬中，香菜味道應該會更明顯

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蛋皮包肉鬆飯糰(+芋泥)

而原本菜單上的是「蛋皮包肉鬆飯糰」

我預訂時跟旺阿母說：「我既想吃蛋皮也想吃芋泥，可以把芋泥也包進飯糰嗎?」旺阿母也秒答應(超開心)

僅是把飯糰湊近口鼻，都還沒咬下去時我就聞到濃郁的煎蛋香，好喜愛

旺阿母對自己的煎蛋皮和玉子燒也很有自信，這個口味也是本人大力推薦

▲芋泥是用芋頭加入少少的奶油和糖調味，聞起來就是芋頭牛奶的香氣，芋頭比奶明顯

但口感仍非常厚實、有明顯粉質感，而非濕綿柔軟的，(若能)單吃一整大坨也不會感覺甜膩

因為怕三角飯糰變形，整體還是米飯比例最多，約米飯：芋泥：肉鬆：蛋皮=6：2：1：1

加上肉鬆的味道較重，芋泥和蛋皮的味道是能有吃的到，但不夠突出

感覺下次問問看能不能做成球狀飯糰、讓米飯比例最少化、芋泥量最大化、然後蛋皮包兩張...

哇，我太期待了

嘉義縣市旅遊資訊參考

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以上。