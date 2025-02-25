【日本沖繩恩納村景點推薦】恩納村博物館&恩納村文化情報中心│沖繩中部必去景點、鄰近恩納之驛休憩市場與萬座毛、沖繩自駕地圖

安妮王在日本自由行中，提到沖繩恩納村半日遊、一日遊景點推薦，位於沖繩中部的「恩納村博物館」，不僅鄰近恩納之驛休憩市場、濱之家、真榮田岬、萬座毛、恩納海灘、琉球村、座喜味城跡等景點外，也是一處能夠深入了解沖繩傳統文化與信仰的隱藏版地點。

沖繩文化深度之旅：恩納村博物館全攻略

這篇文章將介紹「恩納村博物館」的交通方式、展覽亮點，以及附近美食與景點，讓喜愛沖繩旅遊、或是正在規劃沖繩自助行的旅人們，能夠更加有方向~

恩納村博物館│交通

Google地圖請點我 > 那霸機場到「恩納村博物館」

「恩納村博物館」位於恩納村仲泊地區，是遊覽沖繩中部地區的景點之一；從從那霸巴士總站搭乘前往名護方向的琉球巴士或沖繩巴士，於「仲泊」站下車，步行約10分鐘即可抵達博物館。自駕的話，沿沖繩高速公路北行大約1小時可以抵達~

恩納村博物館│門票

在圖書館內的博物館，門票免費!!!

這棟建築物有恩納村博物館與恩納村文化情報中心(恩納村 文化情報センター)，可以眺望海景，也可以看看公共圖書館的書籍，真是另類的體驗XD

恩納村博物館│展覽特色與體驗亮點

沖繩傳統文化與自然的縮影

「恩納村博物館」是沖繩文化和自然生態的縮影，透過常設和特別展覽，向遊客們傳承恩納村的歷史、文化、自然等知識。

以深入淺出的方式結合歷史、文化和自然元素，是了解沖繩獨特魅力的重要窗口，也為遊客提供了豐富的教育與娛樂體驗。

恩納生活(民俗區)│恩納村之文化信仰

「恩納村博物館」透過實物、日常生活用品、影片等，展示恩納村從琉球王國時代到現代的發展歷程，讓人深入了解傳統生活方式。

另外，館內也展出與祖先祭祀、自然崇拜相關的祭器與圖文解說，探討琉球文化中的精神世界，讓遊客了解恩納村深厚的民間信仰。

自古以來，祈求幸福與長壽的祭祀活動在沖繩便廣為舉行，所供奉的神明包括祖靈、來自遙遠理想鄉「ニライカナイ」的神祇等，而迎接與供奉神靈的祭祀活動主要由女性主導，並以嚴謹的方式進行。

沖繩人相信，祖靈與神祇並非位於外在的世界，而是存在於人類社會之中。這些神聖的場所不僅是人們心靈的慰藉之地，同時也是傳承傳統的重要空間。

恩納歷史(考古區)│恩納村之從古至今

恩納村人民在海洋、田野、自然的恩惠下生活，擁有許多珍貴的文化財產，像是國頭西海道、中泊遺址、萬座毛等；透過展覽，可以深入了解該地區的歷史和文化，傳承祖先所培養的智慧和技術。

「恩納村」早在琉球王國時代就已經存在，當時村莊的地理位置使其成為漁業與農業的重要地區。當地居民以種植甘蔗、稻米及捕撈海洋生物維生，由此可知，恩納村的地理位置和自然資源在這經濟中，扮演了重要的角色。

第二次世界大戰結束後，沖繩進入美國統治時期，恩納村也受到戰爭影響。然而，村莊居民積極參與重建，逐漸恢復農漁業發展，並轉型為觀光旅遊區。

近代，隨著沖繩的觀光業蓬勃發展，恩納村憑藉其豐富的自然資源與文化特色，成為知名的旅遊勝地。

恩納村博物館│附近美食

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店名：浜の家海鮮料理(濱之家)

地址：2097-2097 Nakadomari, Onna, Kunigami District, Okinawa 904-0415日本

營業時間：11:00–21:00

官網：http://www.kaisen-hamanoya.jp/

安妮王推薦：「濱之家」的招牌奶油烤魚、海膽焗烤龍蝦、生魚片、特製海鮮鍋、島豆腐炒苦瓜等，搭配小菜和味噌湯，份量十足且味道出色，吸引眾多美食愛好者前來；且餐廳還設有免費停車場，適合沖繩自駕、背包客、家庭、朋友、親子用餐~

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景點：恩納之驛休憩市場(おんなの駅なかゆくい市場)

地址：1656-9 Nakadomari, Onna, Kunigami District, Okinawa 904-0415日本

營業時間：10:00–19:00

官網：https://onnanoeki.com/

安妮王推薦：「恩納之驛休憩市場」位於沖繩本島恩納村，是一個結合美食、休憩與購物的特色市場。不僅提供新鮮海鮮丼、墨魚汁飯糰等沖繩傳統美食，還有薩塔安達基與Blue Seal冰淇淋等甜點可品嚐。

此外，市場內寬敞的座位區讓旅客可以邊享用美食邊欣賞湛藍的東海美景，令人身心放鬆。且鄰近萬座毛、恩納村博物館等景點，是旅行中不可錯過的休息站與文化探索地點。

恩納村博物館│附近景點

Google地圖請點我 > 沖繩恩納村一日遊

恩納之驛休憩市場 > 濱之家(午餐) > 恩納村博物館 > 恩納村文化情報中心 > 真榮田岬 > 萬座毛 > 恩納海灘 > 琉球村 > 座喜味城跡

安妮王走馬看花，大約花1小時逛完「恩納村博物館」，參觀完博物館後，可以前往鄰近的「恩納之驛休憩市場」，這裡匯集了當地新鮮食材、美食和伴手禮，是體驗恩納村風情的絕佳去處~

也可以選擇到3樓的「恩納村文化情報中心」，從圖書館可以欣賞到被指定為國家公園的海岸線的海景，一邊看書，一邊看海，享受舒服的閱讀時光~

排好排滿的沖繩恩納村一日遊之旅!!!

如果自駕的旅人，選擇就更多了，可以前往真榮田岬、萬座毛、恩納海灘、琉球村、座喜味城跡等景點，安妮王就來簡單介紹一下囉~

恩納村附近景點1-真榮田岬

以清澈的海水與壯觀的珊瑚礁聞名，是浮潛和潛水的絕佳地點，特別是「青之洞窟」更是吸引眾多潛水客前來探索。

恩納村附近景點2-萬座毛

以壯觀的海蝕平台和懸崖景觀為主，是欣賞沖繩自然美景與日落的理想場所。

恩納村附近景點3-恩納海灘

平靜且廣闊的沙灘適合家庭遊玩與水上活動，如浮潛、皮划艇等，是放鬆的好去處。

恩納村附近景點4-琉球村

一個再現琉球時代建築與文化的主題村莊，遊客可體驗沖繩傳統手工藝、舞蹈和音樂表演。

恩納村附近景點5-座喜味城跡

被列為世界遺產的琉球古城遺跡，以歷史和壯麗的景觀吸引文化愛好者，且可遠眺沖繩美麗的山海景色。

恩納村博物館│評價

「恩納村博物館」透過展示琉球王國時期到現代的歷史與生活器物，讓人感受到沖繩的深厚信仰與傳統智慧；不僅是沖繩了解自然與文化的最佳場所，還匯集了壯麗的景點與特色美食，是自助行旅客不能錯過的亮點。無論是親子、情侶或是文化愛好者，都能在這裡找到適合自己的旅遊體驗。

如果你正計劃沖繩自助行，不妨將恩納村博物館列入行程，探索這片充滿魅力的土地吧!!!

恩納村博物館│聯絡資訊

景點：恩納村博物館

地址：1656-8 Nakadomari, Onna, Kunigami District, Okinawa 904-0415日本

營業時間：09:00–17:00，禮拜一公休

官網：https://www.onna-culture.jp/

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