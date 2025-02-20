拾方工坊｜台中最強伴手禮！吃了會難忘的日式乳酪蛋糕，被譽為磅蛋糕天花板也是這間

喜歡吃乳酪蛋糕的朋友們這間拾方工坊你一定要筆記！讓你吃了會難忘的日式乳酪蛋糕，嚴選食材、用料實在，搭配減糖配方，口感綿密細緻，還能一次吃到三種風味，除了乳酪蛋糕，還有磅蛋糕跟手工餅乾也很厲害，回購率超高！台中最新伴手禮推薦～

拾方工坊位置

拾方工坊位在台中大雅區民權街上，隱身在住宅區中，地點相當神秘，店面裝潢低調帶點日式文青風格

拾方工坊環境

拾方工坊店裡頭裝潢清新明亮，主要以外帶為主，店內也有設置內用座位區，讓大家可以在這裡小小休息一下，試吃美味乳酪蛋糕

拾方工坊販售品項

拾方工坊主要販售日式乳酪蛋糕及磅蛋糕，日式乳酪蛋糕目前口味有經典原味、柑橘風味及皇家伯爵，磅蛋糕口味有龍眼純蜜、法芙娜濃黑可可及小山園若竹抹茶，另外還有海苔鹽之花手工餅乾及蜜香紅玉冷泡茶

拾方工坊除了販售單品外，還有推出精緻禮盒，價格是899元，共有兩種款式可以選擇

精選禮盒 899元

單口味磅蛋糕整條 + 手工餅乾組

綜合禮盒 899元

三種口味磅蛋糕切片（各2片）+ 手工餅乾組

拾方工坊的招牌日式乳蛋糕一次可以品嘗到三種風味 ．冷凍：室溫解凍15分鐘後享用，吃起來就像冰淇淋口感，香濃綿密 ．半冷凍：室溫解凍1小時，外層如雪糕口感，內裡綿密流心 ．完全解凍：放室溫完全解凍，質地如布丁般滑順，入口即化的美味

經典原味乳酪蛋糕 780元

嚴選法國優質燈塔乳酪，採用整塊乳酪，標榜不添加水、粉類及防腐劑，並以減糖配方製作，裡頭還添加了些許檸檬汁，讓乳酪蛋糕多了微酸風味，整體吃起來香濃不甜膩

糖糖很喜歡拾方工坊的經典原味乳酪蛋糕，香濃綿密，尾韻還帶淡淡的檸檬微酸，糖糖推薦半冷凍口感，外層像雪糕，內層綿密流心，香氣更加迷人

柑橘風味乳酪蛋糕 780元

另外這款外面少見的柑橘風味乳酪蛋糕基底跟經典原味一樣，裡頭添加了義大利柑橘丁下去烘烤，入口除了乳酪蛋糕的香濃滋味，還吃得到一粒粒的柑橘丁及迷人果香，吃起來更加清爽，讓糖糖吃上一口就愛上，大推這款柑橘風味乳酪蛋糕

皇家伯爵乳酪蛋糕 780元

喜歡伯爵茶香的朋友一定要試試拾方工坊這款皇家伯爵乳酪蛋糕，在乳酪蛋糕中添加了伯爵茶，一入口就能感受到濃郁的伯爵茶香，在嘴裡久久不散，尾韻散發著佛手柑的獨特香氣，令人著迷不已

嚴選龍眼純蜜磅蛋糕 720元

拾方工坊不只乳酪蛋糕，磅蛋糕也很厲害！這款超人氣口味可是嚴選台灣在地龍眼純蜜，一開盒就聞到迷人的蜂蜜香氣撲鼻而來，入口後更能感受到濃郁蜜香，搭配濕潤綿密的磅蛋糕體，讓平時不太吃磅蛋糕的朋友也愛不釋手

小山園若竹抹茶磅蛋糕 720元

綠油油的抹茶磅蛋糕選用了日本京都小山園的若竹抹茶粉，將濃郁茶香融入鬆軟濕潤的蛋糕體中，特別的是店家在這款抹茶磅蛋糕表層撒上獨家製作的抹茶酥粒，讓外層多了酥脆口感，內層蛋糕體相當綿密，抹茶香氣非常濃厚，帶有微苦回甘的茶韻，甜而不膩，抹茶控必嚐

法芙娜濃黑可可磅蛋糕 720元

最後這款法芙娜濃黑可可磅蛋糕也是糖糖的愛，選用法國法芙娜Valrhona頂級黑可可粉與70%可可巧克力，瞧瞧這濃濃的色澤就知道巧克力用料有多實在，濕潤綿密的磅蛋糕體中散發著濃郁的可可香氣，微微苦甜風味，就連長輩也深受喜愛

海苔鹽之花手工餅乾 230元

拾方工坊還有這款海苔鹽之花手工餅乾也很讚，採獨立包裝，一次一包剛剛好，以曲奇餅乾為概念，裡頭添加了法國鹽之花、海苔及白芝麻，酥鬆口感、鹹甜交織、奶香四溢讓人一片接一片停不下來

台中厲害伴手禮再一間！隱身在住宅中的拾方工坊，主打日式乳酪蛋糕、磅蛋糕及手工餅乾，不僅用料實在，每樣產品都好吃，來到台中大雅必買伴手禮，每日數量有限，記得提前先預訂唷～