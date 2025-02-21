前陣子來到東區逛街晚餐想吃鐵板燒，就在地圖上找到「南山鐵板燒」，是一間從民國64年營業至今的老字號鐵板燒店，一開始以為是相對高級的鐵板燒店，沒想到價格比想像中親民，還有海鮮套餐可以搭配，如果想吃好一點還有多種豪華雙人餐可以選擇，內用有熱湯、甜湯和飲料可以免費喝到飽，食材新鮮外搭配師傅精湛的好手藝讓餐點看起來更美味，對於鐵板燒來說欣賞料理的過程也是一大享受，不僅嗅覺、味覺和視覺都能有絕佳的體驗。

餐廳資訊

南山鐵板燒



名稱 : 南山鐵板燒(忠孝延吉店)

電話 : (02)2778-0586

地址 : 台北市大安區延吉街114號 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 11:00-20:30

線上菜單 : 南山鐵板燒-忠孝延吉店| 菜單＆線上點餐

從捷運 忠孝敦化站 3號出口或是 國父紀念館站 2號出口步行約5分鐘就可抵達，招牌上有開幕時間1975年，是一間營業50年的老店

餐廳環境

店內的座位以中間一圈吧台區和後面兩張桌子為主，中間的走道空間還滿充裕的

如果是四人用餐或是不想坐在吧台區可以提前先告知，不過鐵板燒的一大重點是看師傅烹煮的過程，也是一種視覺饗宴

自助吧區除了白飯之外還有「熱湯」和「甜湯」可以自由取用，口味會不定時做更換，當天提供的是「榨菜湯」和「仙草」

最裡面一整排是飲料區，和我以往吃過的鐵板燒相比選擇豐富許多

有冰沙、咖啡、綠茶和冬瓜檸檬可以喝，想喝飲用水的話再最右側

菜單

餐點的選擇如果人比較多或是預算比較充足又不知道該怎麼點，可以直接選擇多人套餐， 這裡提供的食材品質都非常好

後面有一般的單品類，等級從基本的牛肉片、豬肉片一路到「安格斯牛小排」和「美國肋眼牛排」都有提供，可以滿足不同族群的選擇

如果怕一般餐點會吃不飽還可以搭配超值套餐，有點像是海陸組合

餐點介紹

這次兩份主食都是點「蔥爆牛肉片」，其中一份有搭配「精選B餐(鮮蝦+鮮煎魚排)」

前面都會先提供豆芽菜和高麗菜當開胃菜，這裡蔬菜炒的過程調味料相對少一點，食材的色澤沒有太多的變化，自然吃起來會以蔬菜本身的甜味為主

豆芽菜沒有使用黑胡椒調味，更能吃出本身的甜度和水分，一口咬下飽滿多汁

高麗菜簡單調味後獨有的鮮味更加明顯，吃起來清爽脆口

接著是主餐「蔥爆牛肉片」，相比之下黑胡椒和洋蔥的香氣就撲鼻而來

牛肉片吃起來紮實不乾柴，洋蔥本身的甜味在高溫下完整的釋放出來，搭配重口味的黑胡椒多了份清爽感

當然最重要的就是和香噴噴的米飯一起入口，吃起來的味道誘人又下飯

再來是「精選B餐」裡面包含「2隻鮮蝦」和「1片鮮煎魚排」，看主廚烹調的過程真的非常過癮，是時候掌握鐵板的溫度還要兼顧不同顧客的餐點

魚排外皮煎到微微焦黃，吃起來外酥內嫩肉汁都鎖在裡面口感非常好

「鮮蝦」非常大隻中間的殼都已經幫忙剝掉，只要去頭後就可以直接吃

蝦子吃起來肉質緊實外層的調味適中不會蓋過本身的鮮甜味

吃飽後再來一碗「仙草」專換口味，剛好仙草清爽的口感可以中和調不少的油膩感

結語

以鐵板燒來說「南山鐵板燒」不愧是經營50年的老店，食材的品質特別是海鮮挑選得很好，簡單調味就能吃到海鮮的原汁原味也不會有多餘的腥味，主餐肉品雖然是點基本的「蔥爆牛肉片」，調味是印象中的美味下飯，前面蔬菜的部分就沒有過多的調味，可以讓顧客清楚的品嘗到不同餐點的特色。如果食量大或是預算足夠就可以點高級一點的主餐或是點豪華套餐，內用還有仙草和飲料吧可以取用，讓用餐起來選擇變得更豐富也可以增加不同的口味。