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台北市中正區【台北美食】泰好吃泰國船麵，公館隱藏版泰式美食 | 泰國媳婦的正宗船麵店、一秒到曼谷 | 中正區超人氣排隊美食

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2025-02-22 20:00:00 文字：踢賴旅遊
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台北市中正區【台北美食】泰好吃泰國船麵，公館隱藏版泰式美食 | 泰國媳婦的正宗船麵店、一秒到曼谷 | 中正區超人氣排隊美食

「泰好吃泰國船麵」位在公館巷弄中的超人氣小吃店，是一間由泰國媳婦親自經營的正宗泰式小吃店，整間店的設計都充滿泰國的氛圍，牆上有許多泰式裝飾，連醬料都是經典的泰國味道，即便沒有去泰國只要踏入這間店就有種一秒到曼谷的感覺。招牌的泰國船麵不僅料多實在，口感層次豐富、湯頭濃郁帶勁讓人一吃成主顧，每天只要一開門就會吸引大批喜愛美食的饕客，不管排隊排再久都想要一嚐它的美味，如果去過泰國玩的人更是能回味當時的感覺。

餐廳資訊

泰好吃泰國船麵

名稱 : 泰好吃泰國船麵
電話 : 0981-678-034
地址 : 台北市中正區汀州路三段104巷9號 (Google地圖)
營業時間 : 週一~週日 11:30-14:00、17:00-21:00
營業時間 : 公休查看FB、LINE動態
粉絲專頁 : 泰好吃泰國船麵ก๋วยเตี๋ยวเรือ Byแซ่บแซ่บ
Instagram : 泰好吃泰國船麵(@kuyteaw_thai)

從捷運公館站1號出口步行約5分鐘就可抵達，是一間隱身在住宅區的小店面

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餐廳環境

在排隊時就能看到老闆娘烹煮的過程，旁邊還擺滿各式醬料來調配出道地的泰式口味

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長頭髮的人如果怕吃麵時會沾到或噴到頭髮，店內還有提供免費的髮圈可以使用，這也是我第一次看到有這種服務滿貼心的

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在餐具的隔壁是醬料區，可以依照個人口味來搭配

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左上是「糖」、左下是「辣椒」、右上是「魚露」、右下是「醋」，最建議的方式就是每種都加一點這樣味道會更有層次

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牆上也有提供推薦的調配方法，另外想要加檸檬增加清香味的話可以直接找老闆拿

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內用的座位空間比較有限，走動時要小心不要撞到隔壁的人，不過冬天來吃就非常溫暖，整間店滿滿都是船面的香味

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如果有包包或是外套可以放在桌子下的置物籃，避免沾到湯汁或船麵的味道

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菜單

主食就是以船麵為主，可以選擇湯頭味道以前麵條的款式，點心和飲料則有幾款泰國道地的種類可以選

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餐點介紹

這次一共點了兩碗船麵，麵條分別選擇「泡麵」和「雞蛋麵」，辣度都是選「小辣」，另外點一份「泰香烤五花」和一杯「泰式奶茶」

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「泰式奶茶」喝起來甜而不膩搭配船麵可以轉換口味和解油膩

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「泰香烤五花」香氣非常濃郁，旁邊還有辣椒和蒜末的醬料，直接吃五花肉的外皮酥脆帶點焦香，裡面的肉質紮實鮮嫩，搭配醬料吃酸辣的口感非常過癮

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雖然靠近皮的地方是肥肉為主，不過因為醬料的味道是酸辣感所以不會感覺到太過油膩

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第一碗船麵是「泡麵(小辣)」，一端上來香氣就不斷撲鼻而來，加上前面已經排隊半小時已經是飢腸轆轆的狀態，真的巴不得趕快來上一口麵

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泡麵吸飽湯汁吃起來非常有味道，跟以往吃泡麵是麵條本身的味道居多，但船麵的湯頭濃郁度完全不會被影響

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裡面的配料十分豐富，肉類有貢丸和肉片，吃起來滿滿都是肉汁

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第二碗船麵是「雞蛋麵(小辣)」，配料都會是一樣的

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豬肝非常大一塊吃起來脆口多汁不會感覺軟爛，整碗豬肝的量比想像中還要多，如果不喜歡豬肝或其他配菜的話可以事先告知

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雞蛋麵的口感滿像是日式細拉麵，泡久吃起來一樣十分彈牙

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炸豬皮吃起來非常酥脆，泡過湯後外軟內酥，跟油條的口感滿香似的

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大豆皮可以邊吃邊泡在湯裡面，吸附湯汁後味道會更有層次

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湯頭喝起來濃郁但又不會死鹹，加上使用大量的豬肝和配料，可以喝起食材的甜味跟香味

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結語

泰國船麵是我第一次吃，雖然沒有親自在泰國吃過在地的船麵，不過老闆娘是來自泰北把家鄉的好手藝帶來台灣，湯頭顏色很深但吃起來不會感覺有很大的負擔，還可以加點檸檬和其他調味料來增添風味，加上旁邊就是台大和台科大，吸引不少學生族群還有泰國交換學生來品嚐，除了口味恰到好處食材的份量也非常多，是一碗非常有飽足感的湯麵，每天剛營業就有源源不絕的人潮，到周末更是要排上半小時才有機會品嚐它的美味。

餐廳資訊

名稱 : 泰好吃泰國船麵
電話 : 0981-678-034
地址 : 台北市中正區汀州路三段104巷9號 (Google地圖)
營業時間 : 週一~週日 11:30-14:00、17:00-21:00
營業時間 : 公休查看FB、LINE動態
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美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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