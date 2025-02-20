★文章皆為個人體驗及感受，菇喜歡不代表看官們會喜歡★

上一篇寫到了吉卜力公園的 戶外區

今天就來一起看看大倉庫吧!!!

吉卜力大倉庫入場是有分場次的

購票 時選的時間就是大倉庫的時間

只要在指定時段的一小時內都可以入場

入場後不限制在場內停留的時間

菇只有搶到最後一場次下午3點

距離閉園時間比較接近所以拍的比較趕一些~

首先放上一張大倉庫地圖(( 圖片放大及來源 ))

大倉庫裡面的拍照場景及電影不會與戶外有重複

比較知名的像是神隱少女、天空之城、借物少女艾莉緹等都會在這邊

所以是還滿值得進來的哦~

相較於戶外區是一整棟完整建築的實景體驗

大倉庫比較像是大熔爐將其他吉卜力工作室的電影全部集中在這裡

*注意*

有部分區域是禁止拍攝請留意告示



大倉庫位於夢幻電梯前往魔女之谷的路上

位置很好找

時間快到時就可以先去排隊等入場囉~



就是下面畫面中左手邊那一棟

((畫面主角不是那3隻可愛狗勾嘿!!))



大倉庫的入口



由於裡面場景沒有明顯分區

剛進去時會不知道從何逛起

所以菇就沒有按照逛的順序來編寫文章

南街

這條可愛的小街道有可愛的商店

有賣模型、書店及古早零食

零食店內人實在太多就沒有進去湊熱鬧



這間有賣像是紅豬電影的飛機模型

似乎不是外面常見的



以吉卜力電影為主的書店~



南街的佈置有種很復古台味的氛圍((笑))



映像展示室

在入口處驗票時會拿到映像室的電影票

想要看短片的看官持票入場即可

這裡會撥放只有在東京三鷹之森吉卜力美術館才能看到的短片

總共有10部短片，片長大約12~15分鐘左右

每個月撥放的短片不一樣

在 官網 可以看到當月是撥放哪一部哦!!



這邊是映像展示的另外一面

這邊應該是出口

因為時間關係跟胖比姊就沒有入內觀看



這隻是較新的電影蒼鷺與少年出現的壞鸚鵡

感覺大倉庫內部會跟著新作品一起更新展品



這間特別受歡迎的館長室

是神隱少女湯婆婆的辦公室



又是細節滿滿啊!!

雜亂的辦公室

還有湯婆婆感覺很重的大頭((?!))



準備散落在地的紙張也飄浮在空中



神隱少女裡面的可愛神明

仔細一看才發現他頭上那是碗蓋嗎??!!!



單純覺得這盞燈好美所以要拍下來XD



走一走別忘了抬頭看看

可以看到天空之城裡面的巨大飛船

不知道哪天會不會有飛船實體可以登船((是要多逼人!!))



這個角度就是官網照XD

畫面很美色彩繽紛

不只融入場景也要讓來的遊客置身夢幻空間

菇私心很喜歡這一張



在大倉庫內有兩棟建築可入內參觀

其中一棟是公開倉庫

裡面是包含這裡、東京三鷹之森及海內外展覽時的展品

所以裡面的東西是會替換的哦~~

不過一開始擔心這裡不能拍照所以就沒有拍



ジブリのなりきり名場面展

這個名場面展絕對!!絕對!!不要錯過!!!

裡面每個布景都是可以拍照的喔!!!

還有最夯的無臉男可以合照((排隊人潮非常多菇放棄))

菇沒有每一個場景都有拍到~留給看官們親自來玩啦!!!



一進去就會先看到神隱少女裡面的電車長

莫名的滿可愛的耶!!



跟紅豬對打

忘了拍空景只好放上胖比姊 被挨揍 的照片((噓))



來自紅花坂的場景

有些電影菇沒有看過還要上網找一下哈哈





走進考古學研究社還能看到男主的背影

可以坐那張椅子上跟他合照唷~



這個場景是一部叫平成狸合戰的電影

查了一下已經是1994的作品

居然是30年前了耶!!!

這樣想想吉卜力的動畫電影陪伴大家很多年呢!!!



他們看起來很苦惱

需要菇大師協助嗎?!((並不需要))



天空之城

可以站在木板上拍出要接住西達的樣子



西達我來救妳了!!!



好....這部菇真的不知道是哪一部了

要稱讚他們作品實在太多XD



天啊這是什麼記憶大考驗嗎?!!

怎麼想不起來這是哪一部!!!!

我是不是銀杏吃太少了!!!!



繼續煩惱的思考XDD



這題我會!!!!

是回憶中的瑪妮

這海浪做的好美~~



崖上的波妞

魚後面有樓梯可以上去跟波妞合照噢~



床下の家と小人の庭

這一區主要是借物少女艾莉緹的生活場景

一部分是巨大的花草

想像小小人艾莉緹看到的人類世界是多大

一部分則是艾莉緹的家

艾莉緹的房間充滿繽紛花草有點美耶~



人類使用的夾子放在艾莉緹的家變超大!!



衛浴空間前面綁的可是吸管呢~

走在艾莉緹的空間都覺得 跟著可愛 起來了((嗯?!))



在艾莉緹附近還有天空之城的機器人可以合照

這裡也是很夯需要排隊的拍照處

連機器人上的青苔都有做出來好讚!!



在大倉庫有兩處可以買到食物((菇沒拍))

一間是位在出口處旁邊的ミルクスタンド シベリ❆あん

賣的是只能外帶的西伯利亞蛋糕

是用蜂蜜蛋糕夾紅豆內餡的外帶甜點

不過製作數量有限賣完就沒了

菇當天去已經是完售~

另一間是位在大倉庫花園的カフェ 大陸横断飛行

裡面是有座位區可以用餐的哦→ MENU底家

園區可以買到食物的總整理→ 點我點我



冒険飛行団

是大倉庫內的商品店((買起來!!))

那天在等待進入大倉庫時看到好多妹子頭上都有艾莉緹的髮夾越看越喜歡!!!

所以在冒險飛行團看到有賣覺得不買對不起自己啊!!!

對不起了錢錢((揮揮手))

你們看看!!!!!!!!是不是超可愛的~~

啊不過就是夾起來有點重就是了哈哈哈哈哈

然後胖比姊一直說可以拿來曬棉被的時候用((揍飛))

艾莉緹的髮夾1540円(含稅)



先綁個馬尾再夾起來

這個髮夾是真的很適合馬尾的造型



龍貓小黑炭別針660円(含稅)

這隻小黑炭在橡子共和國也買得到唷

不過要小心別針比較細

菇買的這隻就是在最後一天不知道掉在哪裡落跑了((哭))

擔心別在包包上會掉的記得做點補強



費時好久終於把吉卜力公園寫完啦~~

這是菇第一次造訪

覺得最值得的便是魔女之谷和大倉庫

有些場景沒有看過電影的話可能會比較陌生

但整體的造景是真的非常用心完善

很多小細節都有注意到不馬虎

即使不是吉卜力迷也會深深被吸引

雖然可惜多數的電影實體建築內不可拍照

但這樣把內部留給真正有買票前往的遊客們一個驚喜也是滿不錯的~

有興趣的看官們絕對不要錯過唷~~



園區資訊

地址：愛知縣長久手市茨ケ廻間乙1533-1(愛・地球博記念公園内)

官網： GHIBLI PARK

開園休園時間： 營業時間

購票連結： Ticket

交通：名古屋站→地鐵東山線(上班時段超可怕多人)

↓

藤之丘站→轉乘Linimo

↓

Linimo藤之丘站

↓

愛・地球博紀念公園站下車



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