喜歡蔬食料理或是吃純素的朋友們推薦可以來坐擁新竹峨眉湖畔美景的【世界幸福咖啡總店】用餐喝咖啡，歐式風格建築大器美觀也相當好拍。

世界幸福咖啡總店佔地寬廣，園區內有快樂屋及幸福坊，用餐空間在幸福坊，快樂屋則是鐘錶及麵包販售服務。

坐擁峨眉湖畔美景「世界幸福咖啡總店」，新竹峨眉湖蔬食咖啡廳、純素料理!

世界幸福咖啡總店位於佛院後方，是天恩彌勒佛院的一部分，開幕已經有幾年時間了但我是去年才發現它的存在，餐廳周圍隨處可以見到笑臉迎人的彌勒佛。

附設大片免費停車場，導航直接設定＂世界幸福咖啡總店＂即可抵達。

■ ADD:新竹縣峨眉鄉快樂路5號

■ TEL:03 580 6866

■ 營業時間:11:00-16:30 (週六及週日至18:00)

■ FB粉絲專頁

快樂屋及幸福坊分別位於園區內的左右兩邊，快樂屋僅假日營業並且只到四點半，這天我們抵達時間比較晚我們就直接進入幸福坊用餐，沒有到快樂屋參觀。

很好拍的歐風建築外觀，很多人都會在此留影，當天還有狗狗一起入鏡。

世界幸福咖啡總店低消180元，用餐限時90分鐘，禁用外食，寵物入店需使用籠子或包包，是寵物友善餐廳。

進入餐廳會讓人感覺驚豔，挑高的空間、寬敞舒適，提供雙人、四人、六人桌等，桌位數很多特別適合聚餐。

有一整排的湖景座位，當然要坐這裡啦！

世界幸福咖啡總店菜單及價格

餐點種類不多，單價不便宜，沒有套餐選項，單點主食加上飲品一杯大約是500元左右，甜點系列僅平日供應。

當天我們是兩大兩小用餐，因為沒有吃過午餐所以點的品項較多，沒有點飲品總額是1640元，免服務費。

麻油湯麵

光看就覺得厲害的麻油湯麵，採用Q彈滑順的老麵麵條，搭配各色新鮮蔬食，帶有香醇的麻油香氣，吃起來暖胃美味。

滿足三杯菇菇飯

猴頭菇、杏鮑菇、香菇加上爆香後的老薑快炒，可以吃到濃郁的老薑及三杯香氣，附一碗白飯及湯。

南洋咖哩飯

我們有另加一份自製手工烤餅，南洋咖哩香濃帶辣勁，除了新鮮蔬菜、馬鈴薯及菇菇外，還有搭配豆腐。

酸辣涼粉

酸爽中帶有辣勁，爽滑開胃。

天貝天婦羅

大家知道天貝嗎？是黃豆製成的，具有高蛋白的營養價值，炸得酥脆個人還蠻喜歡。

香酥G

薯條

一份$140元的薯條，這樣的份量有點少。

滿滿一桌蔬食料理搭配窗外湖光山色，舒心且美好。

很不錯的用餐氛圍，飽餐一頓後還可以到峨眉湖或是天恩彌勒佛院等地走走。

週休假日安排來新竹峨眉湖走走、親近大自然美景很不錯，也提醒大家世界幸福咖啡總店只收現金，離市區有段路程，所以來用餐現金要準備好喔。

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