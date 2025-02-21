這次到桃園青埔看燈會，意外發現附近有間平價好喝的咖啡，早上8:00就開，11:30前點三明治居然送咖啡，100元就有早餐，整間店充滿日式復古風，木質裝潢感覺很溫韾，一進去就聞到濃濃咖啡香，還有黑膠唱片機播放著輕音樂，給人一種超Chill的感覺，老闆親切的招呼，食物的溫度，享受美好的早晨時光。

11:30前，點三明治送咖啡100元起，還有許多套餐組合可選，手沖咖啡120元就有。

豪爾咖啡由來：老闆的英文名字Houar，每一杯咖啡都代表著老闆的心意，用心把關咖啡豆，細心沖煮咖啡，是我們每一位咖啡師堅持的理念。

最新DM，實際DM以店家為主。三明治100元起，有各種口味可選，11：30前送咖啡或紅茶，也可搭配任一飲品折30元。

除三明治也有日式晨光或陽光優格、天氣滿滿早餐，還可以客製化單點加購，滿足我們不同的需求。

甜點以現場為主，最新草莓季還有草莓爆量布丁和戚風草莓蛋糕可以選擇。

用餐環境乾淨舒適，大片的落地窗，可讓陽光灑起來，充滿溫暖的感覺～影片分享

日式晨光早餐150元：加上水煮蛋、厚片吐司（奶油/草莓/藍莓）、以及120元飲品，光手沖咖啡就120元，CP值超高。

蛋沙拉總匯三明治150元，營養又豐盛，還有水果沙拉，附上免費咖啡，完美的一餐。

美好的早晨來自享用一杯好喝的咖啡～

每人低消100元就可以在清新有質感的咖啡店享用美味的早餐和咖啡，物美價廉，是一間讓人會想再回訪的店。

Houar's Coffee豪爾咖啡：桃園市中壢區永平街21號；營業時間：08:00-17:00（周三公休）

2024桃園新景點|桃知道GelevenPlaza |桃園藝文特區新商場 |饗樂趣桃美食巿集|最新優惠資訊|桃園文創聚落的新亮點

桃園藝文特區美食懶人包|桃園商業午餐|桃園早午餐|桃園在地人推薦CP值高餐廳美食

2022桃園夢幻打卡景點|漫天飛舞風鈴廊道|桃園神社良緣祈願祭|千里姻緣一線牽|免出國在台就能感受日本風鈴祭

桃園好好玩|2022桃園最新打卡景點|桃園景點懶人包|桃園景點旅遊推薦

桃園CP值高登山步道|虎嶺迎風步道|忠烈祠步道|桃園神社鯉魚流光祭|打卡新亮點五彩繽紛鯉魚旗海

桃園免費看飛機【復興航棧觀景台】吃麵包喝咖啡看飛機/桃園最新打卡點飛機觀景台/桃園看飛機新去處

桃園看夜景最佳去處|虎頭山環保公園新風貌|360度觀景平台|免費欣賞百萬夜景|桃機一號超吸睛|開車直達絕美景觀台

桃園第一條水岸專用自行車道│南崁溪自行車道│桃林鐵路步道│水汴頭親水步道│南崁溪印象大橋│騎自行車漫遊桃園

桃園餐廳特輯2022|情人節約會餐廳|桃園新開餐廳懶人包|推薦CP值高聚餐好去處

桃園藝文特區新開餐廳【夯鴨响饌】超過60種餐點任意點/現點現做一鴨三响爐魚吃到飽/精緻餐點平日639起/桃園推薦吃到飽餐廳