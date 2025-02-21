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桃園青埔平價咖啡【豪爾咖啡】早午餐100元/點三明治送咖啡/手沖咖啡120元/兒美館青塘園旁/桃園CP值高咖啡

2025-02-21 09:46:00 文字：大海愛上藍天
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大海愛上藍天

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這次到桃園青埔看燈會，意外發現附近有間平價好喝的咖啡，早上8:00就開，11:30前點三明治居然送咖啡，100元就有早餐，整間店充滿日式復古風，木質裝潢感覺很溫韾，一進去就聞到濃濃咖啡香，還有黑膠唱片機播放著輕音樂，給人一種超Chill的感覺，老闆親切的招呼，食物的溫度，享受美好的早晨時光。

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11:30前，點三明治送咖啡100元起，還有許多套餐組合可選，手沖咖啡120元就有。

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豪爾咖啡由來：老闆的英文名字Houar，每一杯咖啡都代表著老闆的心意，用心把關咖啡豆，細心沖煮咖啡，是我們每一位咖啡師堅持的理念。

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最新DM，實際DM以店家為主。三明治100元起，有各種口味可選，11：30前送咖啡或紅茶，也可搭配任一飲品折30元。

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除三明治也有日式晨光或陽光優格、天氣滿滿早餐，還可以客製化單點加購，滿足我們不同的需求。

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甜點以現場為主，最新草莓季還有草莓爆量布丁和戚風草莓蛋糕可以選擇。

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用餐環境乾淨舒適，大片的落地窗，可讓陽光灑起來，充滿溫暖的感覺～影片分享

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日式晨光早餐150元：加上水煮蛋、厚片吐司（奶油/草莓/藍莓）、以及120元飲品，光手沖咖啡就120元，CP值超高。

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蛋沙拉總匯三明治150元，營養又豐盛，還有水果沙拉，附上免費咖啡，完美的一餐。

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美好的早晨來自享用一杯好喝的咖啡～

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每人低消100元就可以在清新有質感的咖啡店享用美味的早餐和咖啡，物美價廉，是一間讓人會想再回訪的店。

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Houar's Coffee豪爾咖啡：桃園市中壢區永平街21號；營業時間：08:00-17:00（周三公休）

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