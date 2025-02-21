位於竹北家樂福對面的「湘客工坊」，不曉得大家有沒有注意到？

這家牛肉麵店的地點比較低調，容易被忽略，但老闆用心熬煮的美味，絕對值得一嚐

招牌牛肉麵湯頭以牛大骨熬製三天三夜，牛肉部位選用一頭牛只有3KG的臉頰肉！

牛肉麵有清燉、紅燒、番茄、椒麻風味可以選擇，一寶或二寶均一價190元，以這個價格來說真的不貴，喜愛吃牛肉麵的朋友不能錯過~

最新推出湖南臘肉飯限時兩週開賣，老闆承襲了父親的手藝，純手工製作湖南口味臘肉，煙燻味很濃郁吃完真的會齒頰留香，絕不添加防腐劑及色素

店家還提供紅豆湯讓客人免費享用！快跟著小米一起去看看吧

對餐飲想要創業的朋友可加LINE 洽詢：（請點我）

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問

*******************

👉閱讀很方便

*******************

👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s

(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore

👉湘客工坊位置及停車方式

*******************

湘客工坊位於縣政九路，就在竹北家樂福對面停車場旁，對開車的朋友很方便

附近的上班族中午可以走路過來用餐~

👉湘客工坊環境介紹

*******************

店家裝潢簡約明亮，加上柔和的燈光和木質桌椅，用餐起來挺舒適的

因為父親為湖南人，湖南又簡稱湘，母親為客家人，所以店名取為湘客工坊。

店家有現金、街口支付、Line pay等付款方式，挺方便的

冬天內用店家免費提供紅豆湯，夏天有清涼的綠豆湯。

紅豆湯料挺多，不會水水的，甜而不膩，喝得出來店家用心熬煮

小米還沒開吃就喝上一碗，冬天喝上溫熱的紅豆湯很暖心

老闆自己炒的酸菜，鹹酸爽脆，配各種麵食都很適合

醬油辣醬有醬油香和蔥香，愛吃辣的朋友可以嚐看看~

愛吃辣的朋友不能錯過嗆辣醬

👉湘客工坊菜單目錄搶先看

*******************

來看看菜單吧！

麵食有牛肉麵、乾拌麵，牛肉麵有清燉、紅燒、番茄和椒麻風味，還有眷村炸醬、椒麻牛肉醬和蔥油乾拌麵

不吃麵的朋友有魯肉飯、水餃、脆皮燒肉飯、限時開賣的湖南臘肉飯等等。

老闆承襲了父親的手藝，耗費整整70天，純手工製作湖南口味臘肉，產能有限，沒有提供整條販售

湖南臘肉飯限時兩週開賣，喜歡的朋友一定要來店裡嚐嚐

👉湘客工坊用餐心得分享

*******************

來開動吧！

除了牛肉麵是必點的，還有乾拌麵、湖南臘肉飯等美食，當然飯後一定要來碗紅豆湯，吃飽飽再離開

清燉牛肉麵(190元)老闆在熬煮湯頭上花費很多的心力，以牛大骨熬製三天三夜而成清燉湯頭，牛肉部位選用一頭牛只有3KG的瞼頰肉

麵條選用的是關廟麵，有粗麵和細麵可以選擇。

湯頭帶有純粹的鹹香，一入口伴隨著淡雅的微甜，口感清爽不膩，完美呈現牛肉湯的原汁原味

整碗湯喝光光都不會口渴喔！

牛頰肉燉煮地相當軟嫩入味

牛頰肉一撕開，就能看到細緻透明的筋絡，沒有粗硬的纖維，光看就讓人口水直流~

吃起來沒有腥味，只有濃郁的牛肉甜味，入口即化的口感，即使牙口不好的人來吃也沒問題

細麵軟Q有嚼勁，吸附湯頭的清爽風味，喜愛清燉牛肉麵的人不能錯過。

重口味的朋友推薦紅燒、番茄和椒麻牛肉麵。

椒麻牛二寶麵(190元)，辣度有微辣、小辣和中辣可以選擇，第一次吃的朋友建議選微辣或小辣~

牛二寶有牛頰肉和牛筋，不論是牛一寶或二寶均一價190元，只要190元就可以吃到半筋半肉也挺划算的

雖然清燉和番茄只有牛一寶，沒有二寶，不過偷偷跟大家說點餐的時候可以跟店員說要二寶。

湯頭基底以牛大骨高湯為主，搭配10多種食材熬煮的川辣醬。

我們選的是中辣，湯頭有濃郁辛香且層次豐富，每一口都帶有麻香與辣勁

因為小米很常吃辣，所以中辣這個辣度對小米來說很剛好，建議不常吃辣的人點微辣或小辣比較適合。

牛頰肉吸附椒麻湯頭，帶有迷人的麻辣香氣，更有層次感了！

小米後來有試試紅燒風味湯頭，屬於微辣的風味，愛吃辣的朋友不妨可以嚐嚐喔

牛筋燉煮的不會太軟爛、有Q勁，有膠質的甜味。

粗麵更容易吸附湯汁，吃起來又麻又辣好過癮。

番茄湯頭有滿滿酸甜滋味，酸香爽口~ 有點像是義式風味~

老闆最新推出的脆皮燒肉飯和紅燒肉飯

紅燒肉飯(90元)讓小米想起媽媽的味道，充滿回憶的滋味

配菜有涼拌小黃瓜和五香鐵蛋。

紅燒肉選用肥瘦相間的五花肉，外皮Q彈富含膠質，鹹香甘甜的風味，軟嫩而不膩~

濃郁的醬汁淋在白飯上超下飯的

脆皮燒肉飯(90元)脆皮燒肉選用五花肉精心醃製與風乾後，經過烘烤與煎製，外皮香脆金黃，肉質鮮嫩多汁

加上淋有滷汁的白飯，讓人一口接一口吃不停。

小結巴問我兩者比起來最愛哪一味？當然是有媽媽味道的紅燒肉飯~~~~

湖南臘肉飯(90元)限時兩週開賣，數量有限，賣完就沒有囉

湖南臘肉的肥肉晶瑩剔透，入口即化，散發獨特的煙燻香氣~

鹹味適中不死鹹，一口咬肥肉的脆及瘦肉的微嚼勁是有多層次的口感，而且吃完真的會齒頰留香

這種臘肉配滷汁飯真的一絕！

不愛湯湯水水的朋友，乾拌麵也很有特色。

特別推薦蔥油乾拌麵(70元)蔥油醬由洋蔥、油蔥和青蔥製成，麵條一樣可以選粗麵和細麵。

開吃前充分攪拌均勻，每一口都有濃郁蔥香，鹹中帶甜的風味讓人一口接一口吃不停

椒麻牛肉醬乾拌麵(110元)屬於中辣的辣度，不能調整辣度。

每一口都帶有麻香與辣勁，愛吃辣的朋友不能錯過，不敢吃辣的朋友，小米推薦蔥油乾拌麵

牛肉捲餅(135元)使用的一樣是牛頰肉，酥脆的蔥油餅舖上牛肉片、小黃瓜、蔥段、香菜和甜麵醬。

趁熱吃有酥脆的餅皮、軟嫩牛肉和甜麵醬的醬香結合，沒多久就被我們解決了 XD

辣炒魚干(40元)鹹香酥脆，外帶回家可以當很棒的下酒菜

涼拌小黃瓜(40元)

以上是我們的心得分享，湘客工坊老闆用心熬煮的湯頭，加上軟嫩入味的牛頰肉讓人一吃難忘

喜歡飯食的朋友可以選擇紅燒肉飯或湖南臘肉飯，飯後來上一碗紅豆湯非常滿足~

👉湘客工坊營業時間地址

*******************

🌟店家資訊：湘客工坊

🏠地址：新竹縣竹北市縣政九路135巷6號

☎電話：03 657 2594

⏰營業時間：11:30–14:30, 17:00–20:00 (週日、一公休)

粉絲團：湘客工坊 牛肉麵館

➡️現金、街口支付、Line pay、全支付/無收取服務費

👉竹北遠百吃什麼？➡️

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

*******************

新竹美食懶人包請點我

延伸閱讀:

新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…

新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…

新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)

東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包

竹東美食古宅彩繪輕親子旅行

新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包

新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包

新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包

延伸閱讀:

更多台北美食懶人包請點我

更多台中美食懶人包請點我

更多踢小米廚房美食請點我

更多宜蘭美食懶人包請點我

更多彰化美食懶人包請點我

更多桃園中壢美食懶人包請點我

更多苗栗旅遊美食懶人包請點我

更多蘭嶼美食懶人包請點我

更多踢小米廚房請點我