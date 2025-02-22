這家新埔義民廟旁玉蘭花下的新埔粄條，是不少在地人和竹北人都知道的老店

聽說店家已經有40年歷史，傳承三代，從早上開始營業到中午都很有人潮！

麵食基本上只要50元銅板價就吃得到，不只是新埔在地人，連竹北人中午用餐時間都會特地前來。

排骨飯也只要50元，而且排骨還蠻大一片的

滷味選擇很多，加價50元還可以升級炒滷味~

還沒吃過的朋友，快跟著小米一起去看看吧。

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👉新埔粄條(義民廟旁)位置及停車方式

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這家義民廟旁玉蘭花下的新埔粄條店，很多人會誤會店前這棵是榕樹，老闆娘特別強調這棵是玉蘭花喔

開車的朋友可以把車停在廟前的停車場，因為店家位於新埔與竹北交界，不少竹北人也會來用餐。

👉新埔粄條(義民廟旁)環境介紹

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每到中午用餐時段就人潮滿滿，不過他們動作很快，所以不會等太久~

店內是傳統小吃店的格局，有冷氣和風扇，夏天的時候不會熱。

人多可能需要併桌喔！

滿滿的滷味小菜，有肝連、骨仔肉、豆干、腌腸等等，很容易讓人手滑

還有小米最愛的豬尾巴，這可是限量喔，太晚來是吃不到的。

特別推薦滷大腸，光看色澤就知道有多入味了~

滷大腸採秤重計價，處理得很好、沒有腥味，而且滷製入味，配麵配飯都很讚

加價50元還可以升級炒滷味。

👉新埔粄條(義民廟旁)菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

湯粄條、麵、米粉等麵食只要50元就吃得到，湯品從30元-50元都有。

排骨飯也只要50元，而且排骨還蠻大一片的

👉新埔粄條(義民廟旁)用餐心得分享

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來開動吧！

這種古早味小吃店最容易讓人手滑了，幸好今天有Linda一家人一起來吃這桌

湯粄條(50元)有肉絲、韭菜、豆芽菜、油蔥酥等配料，一碗粄條加上滷味小菜就很有飽足感

清甜大骨湯頭加上油蔥酥，順口又好喝~

粄條口感爽滑，加上肉絲、豆芽菜等配料，吃完很滿足

新竹名產米粉也一定要嚐看看，湯米粉(50元)有滑順的口感。

這是Linda特別推薦的排骨飯(50元)，飯上有一片排骨、滷肉和酸菜。

鹹香的滷汁搭配白飯，光吃飯就很夠味 XD

排骨滷製入味，肉質軟嫩，是下飯的狠角色

加上爽脆的酸菜有解膩的作用~

Linda很喜歡的炒粄條(70元)，配菜有肉絲、韭菜、紅蘿蔔絲、豆芽菜等，帶有醬香的粄條份量十足

一個人吃很飽喔！

小米很喜歡的乾麵(50元)，麵條搭配特製醬汁、滷肉、豆芽菜和韭菜。

鹹香適中加上油蔥酥香氣，讓人一口接一口吃不停

這盤炒滷味385元，有大腸、麵腸、豬尾巴等，最後Linda特別建議要加滷蛋，讓滷味增添蛋黃香。

小米最愛的豬尾巴，口感很軟嫩，加上油脂甘甜和醬油香氣，偏重口味，外帶回家配啤酒也很不錯喔！

滷大腸和粉腸炒過後風味更棒了，很建議加價50元升級炒滷味。

油花菜(100元)在澳門麵食店很常見，只要加蒜清炒就爽脆又清甜，沒吃過的朋友一定要點看看

醃腸(50元)以甘藷粉、豬肉丁摻合灌入豬腸製作而成，口感軟Q、豬肉也挺嫩的~

餛飩湯(40元)份量挺多的。

最後是Linda每次來必點的蔥蛋(100元)，充滿蛋香和蔥香，配麵配飯都很讚~

以上是我們的心得分享，在地人Linda帶小米來吃這家平價份量多的美食，讓人很驚豔

店家已經傳承到第三代，愛吃古早味麵食和滷味小菜的朋友，小米推薦給你們喔！

👉新埔粄條(義民廟旁)營業時間地址

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🌟店家資訊：新埔粄條(義民廟旁)

🏠地址：新竹縣新埔鎮義民路三段342巷12號

☎電話：03-5880005

⏰營業時間：06:00–16:30 (週一公休)

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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