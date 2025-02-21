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米蘭必去景點懶人包

2025-02-21 10:28:00 文字：tracytravel
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米蘭必去景點懶人包

推薦 5 個米蘭及近郊的經典景點，無論是喜歡歷史建築、自然美景或購物，都能找到適合自己的玩法：

 

米蘭大教堂（Duomo di Milano）

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全球第五大教堂，最具代表性的哥德式建築，歷時近 600 年才完工。登上屋頂可俯瞰米蘭全景，是超受歡迎的拍照景點！

 

斯福爾扎古堡（Castello Sforzesco）

米蘭必去景點懶人包

步行 15 分鐘即可抵達的大型城堡，過去是斯福爾扎家族的宮殿，現為博物館。館內藏有米開朗基羅最後的雕塑《哀悼基督》，以及達文西的手稿展品。


和平之門（Porta Sempione）

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一座象徵義大利獨立的大理石凱旋門，頂部有六匹馬拉動戰車的和平女神雕像，氣勢磅礡。


埃馬努埃萊二世拱廊（Galleria Vittorio Emanuele II）

米蘭必去景點懶人包

全球最古老、最豪華的購物商場之一，集合了精品店、餐廳與咖啡館。建築風格採新古典主義＋玻璃圓頂，夜晚點燈後更顯華麗。

 

科莫湖（Lake Como）

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距離米蘭市區約一小時車程的阿爾卑斯山脈湖泊，被譽為「義大利最美湖泊」。湖畔有歷史悠久的別墅與城堡，可搭船遊湖，享受靜謐的自然風光。


適合你的米蘭玩法

  • 購物派：可以在拱廊、Serravalle Outlet 血拚，探索時尚之都的魅力。
  • 歷史文化控：米蘭大教堂、斯福爾扎古堡、最後的晚餐壁畫都是必訪地點。
  • 自然愛好者：到科莫湖走走，遠離都市喧囂，享受湖光山色。

 

旅遊建議
如果不是以購物為主要目的，建議 安排 1～2 天 玩米蘭，之後可前往佛羅倫斯、威尼斯等地，讓義大利行程更豐富！推薦給正在規劃米蘭自由行的旅客參考！

文章標籤
歷史建築 米蘭大教堂 拍照景點 斯福爾扎古堡 博物館 米開朗基羅 義大利 科莫湖 自然風光
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